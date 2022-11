Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la RÉACTION de Nora Fatehi à l’écoute de l’hymne de Light The Sky lors du match est INCONTOURNABLE [Watch Videos]

Nora Fathi est dans Qatar assister à la Coupe du monde de football 2022. L’actrice, qui a récemment été vue comme juge dans Jhalak Dikhhla Jaa 10, a assisté à la Match Portugal vs Brésil au Qatar. Nora va se produire au Fête des fans de la FIFA aujourd’hui et c’est un moment de fierté pour tous les fans de l’actrice. Et lors du match entre le Portugal et le Brésil, Nora a eu une surprise quand son hymne de la coupe du monde hymne Light The Sky a été joué dans le stade de football. La réaction de Nora Fatehi à l’écoute de la chanson qu’elle a exprimée est incontournable. Les fans de Nora deviennent gaga et la mettent à la mode.

Nora Fatehi RÉAGIT sur Light The Sky joué à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Quelques vidéos deviennent virales du match récemment organisé entre le Portugal et le Brésil lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Nora Fatehi est vue en train de profiter du match et de s’amuser dans le stade. La beauté de Jehda Nasha est vue aux côtés de son ami Steven Roy Thomas, assistant au match. Lorsque sa chanson Light The Sky joue, Nora Fatehi est choquée et surprise d’entendre la même chose. On la voit ensuite groover sur la chanson aux côtés des acclamations de la foule rassemblée pour regarder le match. La réaction de Nora Fatehi est INCONTOURNABLE !

Regardez la vidéo de Nora Fatehi dansant sur son hymne de la Coupe du Monde de la FIFA ici :

En parlant de la performance de Nora Fatehi, on dit que la magnifique beauté se produira au fan fest sur son hymne de la Coupe du monde 2022. Hollywood News regorge de Nora Fatehi X FIFA World Cup 2022. Il n’y a pas de confirmation officielle concernant la playlist, mais les fans attendent avec impatience. Nora a également mené un défi de danse sur son hymne Light The Sky depuis le début de la Coupe du monde 2022. Parlant de l’hymne, pour le même, Nora a collaboré avec le chanteur émirati Balqees, le chanteur irakien Rahima Raid et le chanteur parolier Manal.