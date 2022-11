Coupe du Monde de la FIFA 2022 : “La Belgique ne peut pas jouer de la même manière que Manchester City”

Kevin De Bruyne a appelé ses coéquipiers belges à être plus courageux vendredi, insistant sur le fait qu’il doit également s’améliorer avant le choc de la Coupe du monde de dimanche contre le Maroc.

Les Red Devils ont remporté une courte victoire 1-0 contre le Canada lors de leur match d’ouverture du Groupe F mercredi malgré une performance peu impressionnante dans laquelle De Bruyne a remporté le prix de l’homme du match qu’il a ensuite déclaré ne pas mériter.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pendant le match, il était visiblement ennuyé par la performance de la Belgique et seul un arrêt de Thibaut Courtois sur le penalty d’Alphonso Davies a empêché le fougueux Canada de prendre les devants.

“Nous pouvons faire preuve de plus de bravoure, être meilleurs avec le ballon et améliorer globalement nos performances, et individuellement, c’est pareil”, a déclaré De Bruyne aux journalistes lors du camp d’entraînement de l’équipe au bord de la plage dans le sud-ouest du Qatar.

“J’étais au niveau auquel l’équipe jouait, j’étais en dessous de la moyenne, je m’attends à être bien meilleur que ça. C’est ce que je vais essayer de faire lors du prochain match.”

Une victoire sur le Maroc leur assurerait une place dans les 16 derniers, avec l’attaquant Romelu Lukaku potentiellement une option sur le banc après l’entraînement avec ses coéquipiers vendredi suite à une blessure à la cuisse.

“Le retour de Romelu ne changera pas notre façon de jouer, mais bien sûr, c’est un attaquant de premier plan”, a déclaré De Bruyne.

“Romelu n’a plus joué depuis longtemps, mais même s’il ne peut avoir que quelques minutes, défensivement ils auront plus peur.

«Il nous donne beaucoup plus d’options. Son retour sera un coup de pouce.”

– Frustration –

Le langage corporel de De Bruyne sur le terrain contre le Canada a montré son mécontentement et à un moment donné, il a fait signe à son coéquipier Toby Alderweireld de s’en aller tout en semblant remontrer au sélectionneur belge Roberto Martinez.

Le joueur de 31 ans dit qu’il comprend que son pays ne peut pas jouer comme son équipe de club Manchester City, mais cela l’irrite toujours parfois.

“Nous ne pouvons pas jouer de la même manière que Manchester City, en tant qu’équipe nationale, vous devez vous adapter aux joueurs que vous avez”, a expliqué De Bruyne.

Lire aussi | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’Allemagne remplace le logo du supermarché par OneLove dans le centre de presse

« Est-ce que ça me frustre parfois ? Oui, mais je devrais le montrer moins, même si c’est la perfection que je recherche.

« Je sais que mes réactions ne sont pas toujours bonnes. Je cherche aussi des moments après pour faire la paix.

“Bien sûr, je dois aussi apprendre à mieux montrer mes réactions. Parfois, les émotions sont impliquées, mais c’est quelque chose sur lequel je travaille.”

“Je suis très agité, je suis perfectionniste, j’aime bien jouer au football, mais je sais aussi que je dois m’adapter à mes coéquipiers et jouer avec eux et les aider autant que possible.”

Plus tôt dans la semaine, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a signé une prolongation de contrat de deux ans, une nouvelle qui a plu à De Bruyne.

“Je suis content de la prolongation de Guardiola, ça me facilite un peu la vie. La façon dont il dirige l’équipe est très claire”, a déclaré le milieu de terrain.

“Je me sens très à l’aise avec lui. La façon dont l’équipe joue est très positive et je l’apprécie.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici