Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Jungkook interprète Dreamers lors de la cérémonie d’ouverture ; Bangtan Boys, ARMY jaillit de fierté [View Tweets]

BTS membre Jungkook est à la mode en ligne partout pour sa performance lors de la cérémonie d’ouverture du Coupe du monde de football 2022. Jungkook a été vu dans une tenue noire. Il a interprété Dreamers devant tous les fans de football et même les BTS ARMY venus regarder le Maknae doré de BTS effectuer. Dreamers a été annoncé hier et depuis que Jungkook est à la mode. ARMY attendait sa performance avec impatience et c’était magnifique comme jamais. Les photos et vidéos de Jungkook sont partout sur Internet.

Jungkook de BTS gagne beaucoup de cœurs

L’acte d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a vu Morgan Freeman donner un dialogue puissant. L’acte d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été stellaire et a commencé avec toutes les chansons de la Coupe du Monde. Que ce soit Magic in the Air, Waka Waka ou Wavin’ Flag, les fans de football ont pu profiter de moments nostalgiques. Et vers la fin, nous avons vu Jungkook commencer à jouer seul sur Dreamers. Il a ensuite été rejoint par Fahad Al Kubaisi. Jungkook a donné son cœur et son âme à la performance. Jungkook avait l’air nerveux mais il s’est donné à 100% pendant la performance.

RM, Jimin, Taehyung, Suga et Hobi encouragent Jungkook depuis chez eux

Avec les ARMYs dans le stade et en ligne, les membres du BTS Kim Namjoon alias RM, Jung Hosoek alias J-Hope, Min Yoongi alias Suga, Park Jimin alias Jimin et Kim Taehyung alias BTS V ont également regardé Jungkook se produire lors de la cérémonie d’ouverture de FIFA World. Coupe 2022. Jungkook est une grande tendance dans Hollywood News en ce moment. Découvrez les messages de Bangtan Boys sur la performance de Jungkook à la Coupe du Monde de la FIFA ici :

ARMY rayonne de fierté en voyant Jungkook

ARMY devient gaga sur Jungkook et sa performance sur Dreamers à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils envoient des messages à Jungkook en le faisant tendance sur Twitter.

Sur le plan du travail, la chanson MV de la Coupe du monde 2022 de Jungkook et Fahad Al Kubaisi sortira le 22 novembre 2022. Pendant ce temps, BTS s’enrôlera bientôt dans l’armée après avoir terminé son emploi du temps. Kim Seokjin alias Jin s’enrôlera d’abord dans l’armée.