Coupe du Monde de la FIFA 2022 : “Je pense que nous avions une meilleure chance de gagner il y a quatre ans”

Eden Hazard a admis samedi que la meilleure chance de la Belgique de remporter la Coupe du monde était passée, mais a déclaré qu’ils avaient toujours la qualité et l’expérience pour soulever le trophée au Qatar.

La Belgique, qui a terminé troisième du tournoi en Russie en 2018, est toujours classée deuxième au monde, mais de nombreux membres de la “Golden Generation” tant vantée ont maintenant la trentaine.

“Pour être honnête, je pense que nous avions une meilleure chance de gagner il y a quatre ans”, a admis Hazard, 31 ans.

“L’équipe était meilleure il y a quatre ans, mais nous avons toujours la qualité pour gagner des matchs et remporter la compétition. On a quelques gars, ils sont un peu plus vieux maintenant mais on a de l’expérience et le meilleur gardien du monde (Thibaut Courtois).

“Nous avons actuellement l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Nous avons de bons attaquants. Nous avons l’équipe et je pense que c’est juste le désir de vouloir gagner et la mentalité.”

Il a ajouté : « La Belgique peut gagner la Coupe du monde si nous sommes en forme. Si nous ne le sommes pas, ce sera difficile.”

L’attaquant du Real Madrid a déclaré qu’il n’était pas trop préoccupé par les difficultés de la Belgique lors de son premier match du Groupe F contre le Canada, qu’ils ont remporté 1-0, mais il a exhorté l’équipe à jouer sans crainte.

“Le premier match, vous avez toujours un peu peur, vous ne voulez pas toujours le ballon”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous devons surmonter cela. Nous ne devons pas avoir peur de dribbler, de jouer la passe décisive. C’est ce qui manquait au premier match.”

Hazard a eu du mal à répéter la forme qu’il a montrée à Chelsea depuis qu’il a déménagé en Espagne en 2019, mais il a déclaré qu’il était capable d’écarter les critiques sur ses performances.

“Il y a toujours eu des critiques”, a-t-il déclaré. “Même lorsque vous jouez bien, vous êtes critiqué. J’essaie juste de me concentrer sur le fait de jouer du mieux que je peux pour mon pays et je donnerai tout ce que je peux.”

L’entraîneur belge Roberto Martinez était détendu quant à la forme de son équipe, soulignant le manque de temps de préparation avant le tournoi au Qatar.

“Lentement, vous allez voir des équipes se préparer après trois matchs du tournoi”, a-t-il déclaré.

“Donc, plutôt que d’avoir cette préparation pour une Coupe du monde, pour un tournoi majeur où vous avez trois matches amicaux et vous avez quatre semaines pour mettre tout le monde dans la condition optimale, les équipes doivent se préparer pendant qu’elles sont dans le tournoi et c’est dangereux parce que cela peut vous coûter des points.”

Martinez a fait le point sur la forme physique de l’attaquant principal Romelu Lukaku, qui se remet d’une blessure à la cuisse.

L’Espagnol a déclaré que l’attaquant ne devrait pas être disponible avant le troisième match de groupe contre la Croatie, conformément aux attentes précédentes.

“Il est en avance sur ce qu’il devrait être”, a déclaré Martinez. “Je ne m’attends pas à ce qu’il soit impliqué demain à moins que quelque chose ne se passe extrêmement bien aujourd’hui.”

