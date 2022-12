Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Cristiano Ronaldo en larmes alors que le Maroc élimine le Portugal

Le Maroc a enregistré une victoire historique 1-0 contre le Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pour réserver sa place dans le dernier carré du tournoi.

Le Portugal a été expulsé du Qatar car la tête de Youssef En-Nesyri a suffi à voir l’équipe ibérique de Cristiano Ronaldo s’écraser.

Ronaldo, qui a participé à cinq éditions différentes de la Coupe du monde, marquant à chacune des campagnes, a été condamné à une nouvelle défaite lors de la plus grande compétition du monde.

C’était probablement la dernière apparition en Coupe du monde pour l’attaquant qui pourrait ne jamais mettre la main sur le trophée le plus convoité du football mondial, et par conséquent, l’attaquant légendaire n’a pas pu retenir ses larmes.

Il y a eu une vague d’amour et d’admiration pour l’homme de 37 ans sur les réseaux sociaux, reflétant une carrière phénoménale.

L’expert du marché des transferts Fabrizio Romano a déclaré: «C’est la fin de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde. Le Portugais quitte le terrain en larmes lors de sa dernière apparition en Coupe du monde.”

Un utilisateur a tweeté “Ronaldo pleure. Cela ne ressemble pas aux larmes habituelles du “j’ai perdu”. C’était comme s’il avait réalisé que c’était la fin du chemin pour lui. Aussi incroyable que sa carrière ait été, aussi incroyable qu’il ait été, le temps des pères bat tout le monde. Merci pour tout Cristiano.”

Un autre fan de la star portugaise a posté : « Cristiano Ronaldo a de nouveau placé le Portugal sur la carte du monde, nous vous en sommes redevables et nous avons adoré vous regarder. Il n’y aura jamais d’autre Cristiano”

Un message sur Twitter énumérant les moments difficiles que le talisman portugais a dû endurer résume les moments torrides que Ronaldo a connus ces derniers temps.

« A perdu son enfant. Mis au banc par le club. Banc par son pays. N’a pas joué la Ligue des champions. Perdu la coupe du monde. Hors forme. Jamais de ma vie je n’aurais pensé voir Ronaldo comme ça. Quel voyage ça a été. Au revoir à cette légende lors de sa dernière Coupe du monde”

Un autre utilisateur des médias sociaux a posté : « Un homme qui nous a ravis, émerveillés et séduits par les hauteurs qu’il a pu atteindre. Un géant du jeu. Si c’était son dernier acte sur la grande scène, alors merci pour les souvenirs Ronaldo”

Ronaldo a remporté plusieurs titres de Balon D’Ors, d’UEFA Champions League, de Premier League, de Serie A et de La Liga ainsi qu’un hôte d’autres tournois nationaux et de coupe au niveau des clubs et a été capitaine des équipes portugaises qui ont remporté l’UEFA 2016 Euro et 2018-19. Ligue des nations de l’UEFA. Mais le plus grand prix du football mondial restera apparemment hors de portée du meilleur buteur international de l’histoire du football masculin.

