Coupe du Monde de la FIFA 2022 : “C’est un gros match contre un adversaire de grande qualité”

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a exhorté les Three Lions à affronter la France, championne en titre, lors d’un affrontement en quart de finale de la Coupe du monde samedi.

Les hommes de Southgate sont les meilleurs buteurs du tournoi avec 12 buts en quatre matchs au Qatar jusqu’à présent, mais ils se heurteront à la puissance de feu du meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappe.

La menace de l’attaquant du Paris Saint-Germain a conduit à suggérer que Southgate pourrait changer sa formation avec un défenseur supplémentaire ajouté pour faire face aux quatre premiers français de Mbappe, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele.

Mais Southgate a laissé entendre qu’il avait l’intention de forcer la France à se soucier davantage de la manière d’arrêter l’éventail de talents offensifs de l’Angleterre.

“Cela ne sert à rien d’entrer dans un match comme celui-ci et de se couvrir et de s’asseoir sur les cordes. Nous pensons que nous pouvons causer des problèmes avec le ballon et nous avons l’intention de le faire”, a déclaré Southgate à ITV.

L’Angleterre a atteint les demi-finales il y a quatre ans alors que la France remportait sa deuxième Coupe du monde en Russie.

Les Three Lions ont ensuite disputé une première finale de tournoi majeur en 55 ans à l’Euro 2020 avant de s’incliner aux tirs au but face à l’Italie à domicile à Wembley.

Mais Southgate espère que ces expériences aideront son équipe à mettre fin à l’attente d’un trophée majeur qui remonte à la Coupe du monde de 1966.

« Nous avons battu de grosses équipes. Nous savons que nous avons l’expérience des nuits à haute pression derrière nous et en tant qu’équipe, nous avons été résilients à travers de nombreuses situations, mais ils vous préparent tous pour des nuits comme celle-ci”, a ajouté Southgate.

“Nous sommes arrivés à la première finale depuis 55 ans. Nous avons déjà remporté une demi-finale et participé à une demi-finale de la Coupe du monde.

“Mais, bien sûr, c’est un gros match contre un adversaire de grande qualité. Tout ce qui s’est passé dans le passé appartient à l’histoire, tout se résume à samedi soir.”

Une France très différente a perdu son dernier match de groupe 1-0 contre la Tunisie, mais lorsque Didier Deschamps a nommé son équipe la plus forte, les champions du monde ont également été en pleine forme.

Mbappe est en tête dans la course au Soulier d’or avec cinq buts, tandis que Giroud est devenu le meilleur buteur de son pays au Qatar.

“Nous devons reconnaître qu’il y a quatre ans, si nous avions joué contre la France, nous aurions pu parler d’un bon match, mais nous n’avions vraiment pas la preuve de grandes performances, d’expériences de grands soirs qui pourraient vraiment nous donner la foi que nous pourrions gagner », a déclaré Southgate.

«Maintenant, nous avons eu beaucoup de ces nuits et nous avons beaucoup de ces attributs. Nous savons, bien sûr, qu’à ce stade, ce seront des matchs très égaux, mais nous savons que nous avons la qualité pour gagner le match.”

