Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Calendrier complet et équipe du groupe D

Le plus grand spectacle de football au monde, la Coupe du monde de football, débutera le 20 novembre au Qatar. Les meilleures nations du monde s’affronteront pour être couronnées championnes de ce prestigieux tournoi. Les 32 équipes en compétition sont réparties en huit groupes de quatre, chaque équipe affrontant une fois les trois autres équipes de son groupe. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale.

La France, championne en titre, débute sa campagne dans le groupe B où elle affrontera le Danemark, la Tunisie et l’Australie. Pas de points pour deviner, la France et le Danemark sont les poids lourds du groupe et devraient encore progresser dans le tournoi. Pendant ce temps, l’Australie et la Tunisie chercheront à se battre en plus de jouer au football divertissant.

La France sera en lice pour un troisième titre de Coupe du monde et un deuxième consécutif. Les Blues ont la force de l’équipe pour répéter leur incroyable exploit. L’entraîneur-chef Didier Deschamps aura hâte de remettre les choses sur les rails après une campagne décevante en UEFA Nations League. Kylian Mbappe était une sensation montante lors de sa dernière participation à l’événement quadriennal. L’attaquant du PSG est au sommet de ses pouvoirs et cherchera à illuminer le Qatar.

Le Danemark a surpris la France à deux reprises dans la Ligue des Nations, s’imposant 2-1 et 2-0 contre les champions du monde. Les Danois chercheront à répéter leurs performances exceptionnelles lorsqu’ils affronteront l’équipe de Deschamps. Leur homme principal sera Christian Eriksen qui sera leur force créatrice au milieu de terrain.

L’Australie et la Tunisie ont disputé cinq Coupes du monde. Cependant, il leur sera difficile de battre les équipes européennes et d’obtenir une promotion du groupe D.

Programme du groupe D :

22 novembre :

Danemark vs Tunisie (Education City Stadium) – 18h30 IST

23 novembre :

France vs Australie (Stade Al Janoub) – 00h30 IST

26 novembre :

Australie vs Tunisie (Stade Al Janoub) – 15h30 IST

France vs Danemark (Stade 974) – 21h30 IST

30 novembre :

Tunisie vs France (Education City Stadium) – 20h30 IST

Australie vs Danemark (stade Al Janoub) – 8 h 30 IST

Équipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Rennes).

Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris St Germain), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano ( Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United).

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Olympique de Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Olympique de Marseille).

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris St Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Effectif du Danemark

Gardiens : Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin).

Défenseurs : Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelone), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Brondby ).

Milieux de terrain : Thomas Delaney (Séville), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur).

Attaquants : Andreas Skov Olsen (Club Bruges), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort), Andreas Cornelius (FC Copenhague), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Séville), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (VfL Wolfsburg).

Équipe d’Australie

Gardiens : Mat Ryan (FC Copenhague), Danny Vukovic (Central Coast Mariners), Andrew Redmayne (Sydney FC).

Défenseurs : Harry Souttar (Stoke City), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Thomas Deng (Albirex Niigata), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Aziz Behich (Dundee United), Kye Rowles (Coeur de Midlothian), Joel King (Odense Boldklub).

Milieux de terrain : Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St Mirren).

Attaquants : Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Awer Mabil (Cadix), Mathew Leckie (Melbourne City), Craig Goodwin (Adelaide United), Martin Boyle (Hibernian).

Equipe de Tunisie :

Gardiens : Aymen Dahmen (Club Sportif Sfaxien), Mouez Hassan (Club Africain), Bechir Ben Said (US Monastir), Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel).

Défenseurs : Ali Abdi (Caen/FRA), Mohamed Drager (FC Luzern/SUI), Ali Maaloul (Al-Ahly/EGY), Wajdi Kechrida (Atromitos/GRE), Nader Ghandri (Club Africain), Yassine Meriah (Espérance), Bilel Ifa (Koweit FC/KUW), Dylan Bronn (Salernitana/ITA), Montassar Talbi (Lorient/FRA).

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (FC Cologne/GER), Ghaylen Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencvaros/HUN), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance), Ferjani Sassi (Al-Duhail/QAT), Hannibal Mejbri (Birmingham/ANG) .

Attaquants : Youssef Msakni (Al-Arabi SC/QAT), Seifeddine Jaziri (Zamalek/EGY), Naim Sliti (Ettifaq/KSA), Issam Jebali (Odense Boldklub/DEN), Taha Yassine Khenissi (Koweït SC/KUW), Anis Ben Slimane (Brondby/DEN), Wahbi Khazri (Montpellier/FRA).

