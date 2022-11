Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Calendrier complet et effectif du groupe A

Le Qatar est sur le point de devenir le tout premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le plus grand et le plus grandiose tournoi de football débutera le 20 novembre. Au total, 32 pays participeront à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. . Les nations participantes prendront part à trois matches chacune lors de la phase de groupes. Les matchs de la phase de groupes se joueront selon un format de tournoi à la ronde.

Le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur lors du match inaugural de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 le 20 novembre. Le Qatar et l’Équateur ont été placés dans le groupe A avec les Pays-Bas et le Sénégal. Lors des qualifications, l’Équateur avait obtenu la quatrième place de son groupe pour réserver sa place en Coupe du monde. Le match d’ouverture de la Coupe du monde devrait se jouer au stade Al Bayt.

Lire aussi | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Dernière danse pour Lionel Messi alors que l’Argentine unifiée est prête à tout donner pour son capitaine

Lors du deuxième match du Groupe A, le deuxième de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, les Pays-Bas, affrontera le Sénégal un jour plus tard. Après avoir échoué à se qualifier pour la dernière édition de la Coupe du Monde de la FIFA, les hommes de Louis van Gaal seront déterminés à présenter une performance inspirée cette fois et à démarrer leur voyage sur une note complète. Le match entre les Pays-Bas et le Sénégal aura lieu au stade Al Thumama. Pendant ce temps, pour le Sénégal, ce sera sa troisième participation à la Coupe du Monde de la FIFA.

Les équipes du groupe A seront vues en action pour leur deuxième match le 25 novembre. Le Qatar, lors de sa prochaine phase de groupes, affrontera le Sénégal. Les Pays-Bas, quant à eux, affronteront l’Équateur le même jour.

Après la fin des matches de la phase de groupes, les éliminations commenceront à partir du 3 décembre. Ensuite, les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 décembre. Les deux demi-finales se joueront les 14 et 15 décembre. à venir le 18 décembre au stade de Lusail.

Horaire du groupe A :

20 novembre :

Qatar vs Equateur (Stade Al Bayt) – 21h30 IST

21 novembre :

Sénégal vs Pays-Bas (Stade Al Thumama) – 21h30 IST

25 novembre :

Qatar vs Sénégal (Stade Al Thumama) – 18h30 IST

Pays-Bas vs Equateur (Khalifa International Stadium) – 21h30 IST

29 novembre :

Pays-Bas vs Qatar (Stade Al Bayt) – 20h30 IST

Equateur vs Sénégal (Khalifa International Stadium) – 20h30 IST

Équipe du Qatar

Gardiens : Saad Alsheeb (Al Sadd), Meshaal Barsham (Al Sadd), Yousef Hassan (Al Gharafa).

Défenseurs : Pedro Miguel (Al Sadd), Musaab Khidir (Al Sadd), Tarek Salman (Al Sadd), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Abdelkarim Hassan (Al Sadd), Homam Ahmed (Al Gharafa) , Jassem Gaber (Al Arabi).

Milieux de terrain : Ali Asad (Al Sadd), Assim Modibo (Al Duhail), Mohammed Waad (Al Sadd), Salem Al-Hajri (Al Sadd), Moustafa Tarek (Al Sadd), Karim Boudiaf (Al Duhail), Abdelaziz Hatim (Al Rayyan) , Ismaïl Mohamad (Al Duhail).

Attaquants : Naif Alhadhrami (Al Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Khalid Muneer (Al Wakrah), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Mohamed Muntari (Al Duhail)

Équipe d’Équateur

Gardiens : Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Aucas).

Défenseurs : Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (Sao Paulo), Pervis Estupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Royal Anvers).

Milieux de terrain : Carlos Gruezo (Augsbourg), José Cifuentes, Jhegson Méndez (Los Angeles), Moisés Caicedo (Brighton), Jeremy Sarmiento (Brighton), Alan Franco (Talleres), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos), Gonzalo Plata (Valladolid ), Romario Ibarra (Pachuca).

Attaquants : Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Énner Valencia (Fenerbahçe), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul).

Équipe du Sénégal

Gardiens : Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Stade Rennes), Eduoard Mendy (Chelsea).

Défenseurs : Fode Ballo Touré (AC Milan), Pape Abou Cissé (Olympiakos), Abdou Diallo (RB Leipzig), Ismail Jakobs (Monaco), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Formose Mendy (Amiens), Youssouf Sabaly (Real Betis).

Milieux de terrain : Pathe Ismael Ciss (Rayo Vallecano) Krepin Diatta (Monaco), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Olympique de Marseille), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Mamdou Loum (Reading), Nampalys Mendy (Leicester City), Moustapha Name ( Pafos FC), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).

Attaquants : Boulaye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Bamba Dieng (Olympique de Marseille), Nicolas Jackson (Villarreal), Sadio Mane (Bayern Munich), Ilimane Ndiaye (Sheffield United), Ismaila Sarr (Watford).

Effectif des Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax Amsterdam).

Défenseurs : Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale).

Milieux de terrain : Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergame), Marten de Roon (Atalanta Bergame), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Kenneth Taylor (Ajax).

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelone), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Anvers), Luuk de Jong (PSV), Noah Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici