Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Avant la cérémonie d’ouverture, Jungkook vole les cœurs avec sa vidéo BTS pour le tournage de l’affiche de Dreamers

BTS‘ membre le plus jeune Jeon Jungkook est dans Qatar pour le Coupe du monde de football 2022. C’est l’un des sports les plus attendus que tout le monde attend avec impatience en ce moment. La FIFA commence le 20 novembre et diverses célébrités telles que Nora Fatehi, Jungkook de BTS, Black Eyed Peas, Robbie Williams et d’autres se produiront lors de la cérémonie d’ouverture qui se tiendra au stade Al Bayt. Alors que les fans de football attendent avec impatience les matchs, BTS ARMY attend avec impatience la performance du doré Maknae Jungkook lors de la cérémonie d’ouverture.

Jungkook interprétera Dreamers lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Jungkook, membre du BTS, est au Qatar depuis quelques jours maintenant. Il a été tendance dans le monde entier et dans Hollywood News pour sa prochaine performance. Et il y a quelques heures à peine, Big Hit Entertainment a révélé l’affiche de la performance de Jungkook qui s’appelle Dreamers. L’affiche a été déposée il y a quelques heures et l’ARMÉE est devenue gaga de la même chose. Jungkook collabore avec Fahad Al Kubaisi pour Dreamers.

Le BTS de Jungkook de la séance photo de Dreamers devient viral

Un clip vidéo de Jungkook posant pour la séance photo de l’affiche des Dreamers devient actuellement viral. Le jeune et beau mec est vu dans des bottes blanches surdimensionnées et une tenue monochrome. Jungkook a posé pour la caméra mais ARMY a remarqué sa timidité. Regardez la vidéo ici:

Jeon Jungkook lors du tournage d’une affiche de sa chanson pour la Coupe du monde 2022 ! ? pic.twitter.com/4gHaXJvyVF {meratae} ? (???) (@iuz_63) 19 novembre 2022

Il y a quelques semaines, Jungkook était au Qatar pour un tournage promotionnel pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ses photos et vidéos du tournage sont devenues virales. Dernièrement, il a fait la une des journaux pour ses interactions avec les fans lors de ses déplacements au Qatar. Son clip d’interaction avec une petite ARMY a conquis beaucoup de cœurs. Pendant ce temps, BTS s’enrôlera bientôt dans l’armée après avoir bouclé ses horaires.