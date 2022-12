Coupe du monde de hockey : si l’Inde peut faire face à l’énorme pression, elle a de très bonnes chances de gagner

À seulement trois semaines du début de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela, l’expert néerlandais du drag-flick Bram Lomans a choisi l’hôte indien parmi les favoris pour remporter son deuxième titre à ajouter à celui qu’il a remporté en 1975. .

L’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Inde, l’Argentine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la France, la Corée, la Malaisie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Japon, le Chili et le Pays de Galles sont les 16 équipes qui participeront au tournoi, qui devrait commence le 13 janvier.

Lomans, qui entraînera les drag-flickers indiens dans un camp spécial avant le méga événement, a révélé lundi ses favoris pour le tournoi.

“Je pense que si l’Inde peut faire face à l’énorme pression et si les joueurs ne s’excitent pas trop, ils ont de très bonnes chances de gagner. L’Inde a de bons attaquants, de bons corners et un bon gardien. Ils ont donc tous les ingrédients pour aller loin”, a déclaré l’ancien international néerlandais.

«S’ils deviennent trop excités ou émotifs, cela peut s’effondrer. Mais s’ils peuvent rester concentrés, ils sont l’un des plus grands candidats, avec l’Australie. Les Pays-Bas sont aussi toujours bons. Ils se sont beaucoup améliorés au cours des derniers tournois, donc je m’attends à ce qu’ils fassent bien. Vous avez également la Belgique, l’Argentine et l’Angleterre qui s’en sortent également assez bien. Donc, il y a au moins six à sept équipes qui pourraient être en tête. Ce sera extrêmement intéressant parce que c’est serré et c’est ce dont le hockey a besoin », a ajouté Lomans.

L’Inde est dans le groupe D, aux côtés de l’Espagne, de l’Angleterre et du Pays de Galles dans le tournoi à 16 équipes.

Lomans, à qui l’on attribue la vulgarisation du drag-flicking à la fin des années 1990, est actuellement en Inde pour un camp spécial avec l’équipe indienne de hockey masculin au SAI Center de Bengaluru.

Lomans a fait l’éloge du drag-flicker indien Harmanpreet Singh et a expliqué pourquoi il a tant de succès.

“Harmanpreet Singh a une attitude détendue à son égard. Il est vraiment bon parce qu’il connaît ses forces et ses qualités et il fonce. Il ne stresse pas trop quand il tire un corner, même si je suis sûr que la pression sera énorme sur lui. Mais il a ce calme autour de lui qui l’aide à faire le travail”, a déclaré Lomans cité par Hockey India dans un communiqué publié lundi.

L’ancien spécialiste néerlandais des coins de pénalité a en outre ajouté que l’Inde disposait d’un solide bassin de jeunes drag-flickers qui aideront l’équipe à la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela.

“La plus grande force de l’équipe indienne actuelle est qu’elle a 4-5 très bons tireurs de corner qui peuvent marquer. S’ils peuvent tous participer, cela soulagera Harmanpreet Singh. La qualité est élevée et je suis honoré de pouvoir les aider. Il y a aussi de très bons talents au camp U-21, qui peuvent se manifester à l’avenir”, a-t-il déclaré.

