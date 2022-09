Coupe du monde de hockey masculin – Le gouvernement d’Odisha demande une connectivité de vol améliorée vers l’aéroport de Jharsuguda

En vue de la prochaine Coupe du monde de hockey masculin FIH-2023, le gouvernement d’Odisha a demandé au Centre d’améliorer la connectivité des vols vers l’aéroport Vir Surendra Sai (VSS) de Jharsuguda.

Le secrétaire en chef de l’Odisha, Suresh Chandra Mohapatra, a écrit lundi une lettre au secrétaire de l’Aviation civile, Rajiv Bansal, à ce sujet.

La Coupe du monde devrait se tenir à Rourkela et Bhubaneswar du 13 au 29 janvier.

A LIRE AUSSI : “Nous devons avoir de meilleures académies”, déclare Apuia sur la levée des normes du football indien

Remerciant Bansal pour les mesures prises pour rendre l’aéroport de Rourkela fonctionnel au plus tôt, il a demandé plus de services de vol vers l’aéroport de Jharsuguda, situé près de Rourkela.

Comme alternative à l’aéroport de Rourkela, l’aéroport VSS est l’aéroport domestique le plus proche ayant une connectivité avec des villes telles que Kolkata, Raipur Delhi, Hyderabad, Mumbai et Bhubaneswar, a-t-il déclaré.

De plus, la ville de Jharsuguda est bien reliée à Rourkela par la route ainsi que par le chemin de fer.

Ainsi, l’accès à la ville de Rourkela sera facilité si la connectivité aérienne vers Jharsuguda est améliorée, a déclaré Mahapatra dans sa lettre.

Il a souligné que SpiceJet annulait des vols réguliers depuis différentes villes métropolitaines comme Bengaluru, Hyderabad, Mumbai et Kolkata, ce qui affecte gravement la connectivité avec l’État et au plus grand mécontentement du grand public.

Gardant le fait ci-dessus à l’esprit, Mahapatra a exhorté le secrétaire de l’aviation civile à se pencher sur la question afin d’augmenter la fréquence des vols / la connectivité des villes importantes vers Jharsuguda, en particulier au cours du mois de janvier 2023 en vue de la Coupe du monde de hockey masculin 2023 afin pour répondre à la demande des passagers.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici