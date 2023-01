Coupe du monde de hockey : manque de conscience tactique, culture de club inexistante derrière la sortie anticipée de l’Inde

L’ancien entraîneur-chef du hockey masculin indien Roelant Oltmans a blâmé le manque de conscience tactique et une culture de club inexistante pour la sortie anticipée de l’Inde dans l’édition en cours de la Coupe du monde masculine de la FIH.

L’Inde a perdu le match croisé contre la Nouvelle-Zélande et n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale après avoir perdu 4-5 dans une mort subite.

L’entraîneur-chef actuel de l’Inde, Graham Reid, s’était également inquiété du manque de culture du club après la disparition de la Hockey India League (HIL) en 2017.

“Il n’y a pas de culture de club en Inde, c’est certain. Et les joueurs doivent continuer à jouer, ce qui manque à cette équipe”, a déclaré Oltmans, qui était à la tête des affaires de l’équipe indienne de 2015 à 2017, à PTI dans une interview.

« Ces Indiens sont des joueurs de hockey fantastiques, cela ne fait aucun doute. Mais vous devez savoir quoi faire à quel moment du jeu. Si tout d’un coup, vous êtes à 11 contre 10, qu’allez-vous faire ?”, a ajouté le Néerlandais, qui a également été directeur de la haute performance du hockey indien de 2013 à 2015.

L’Inde n’a pas pu profiter des circonstances après que la Nouvelle-Zélande ait été réduite à 10 hommes dans le match croisé.

Après que la Nouvelle-Zélande ait porté le score à 3-3 au quatrième quart, Nick Ross a reçu un carton jaune à la 53e minute et a été suspendu pendant cinq minutes. La Nouvelle-Zélande s’est défendue avec acharnement pour mener le match aux tirs au but puis à la mort subite.

“L’Inde avait cinq minutes avant la fin du match lorsqu’un joueur néo-zélandais était sorti. Que faisait l’Inde à un tel moment ? Vous devez jouer à des jeux tactiques, les exécuter correctement”, a déclaré Oltmans, qui était l’entraîneur-chef de l’Inde lors des Jeux olympiques de Rio en 2016.

“Les Allemands ont marqué deux buts en trois minutes (contre l’Angleterre), c’est la différence, c’est quelque chose sur lequel l’Inde doit encore travailler.” Oltmans a été surpris que l’Inde n’ait pas d’entraîneur de conditionnement mental. Le Néerlandais a déclaré qu’un psychologue était avec l’équipe du centre Sports Authority of India (SAI) à Bengaluru lorsqu’il était à la barre.

“Absolument, cela (avoir un entraîneur de conditionnement mental) fait une différence. Lorsque j’étais entraîneur-chef avant les Jeux olympiques (de Rio), j’avais un psychologue dans mon équipe. C’est plus ou moins la même chose que d’avoir un coach de conditionnement mental.

«Pour la partie physique du jeu, nous avons un entraînement physique, pour la partie tactique du jeu, nous avons un entraînement tactique, pour l’entraînement des compétences, nous avons des entraîneurs de drag-flick. Mais l’aspect mental a fait une grosse différence et là on n’a pas d’entraîneur sérieux. C’est étrange”, a déclaré Oltmans.

Il a estimé que le capitaine Harmanpreet Singh assumant trop de responsabilités aurait pu affecter sa performance en Coupe du monde. Harmanpreet a eu du mal à marquer avec son drag-flick, qui est blâmé pour la sortie précoce de l’Inde.

« Dans une équipe, vous savez toujours qui sont vos leaders. Harmanpreet est sur la scène depuis la Coupe du monde junior 2016 et nous parlons maintenant de 2023. Au fil des ans, il a montré qu’il était un joueur important”, a déclaré Oltmans, expliquant comment Harmanpreet s’est vu confier le rôle de leader.

«Il (Harmanpreet) mène la défense et il est le principal tireur de penalty. Nous voulons lui confier autant de responsabilités en même temps. Je suis sûr qu’il a les qualités pour diriger l’équipe, mais avoir trop de responsabilités peut l’affecter, même si je sais que c’est un joueur très calme et détendu dans des situations stressantes.” Oltmans, qui a également entraîné les équipes nationales du Pakistan, de la Malaisie et des Pays-Bas , a déclaré que l’Inde devait faire plus pour trouver et former des joueurs talentueux, un aspect qui, selon lui, faisait défaut au pays par rapport à des pays comme les Pays-Bas.

« Vous devez développer des talents dans tous les aspects du jeu. Un certain nombre de joueurs de cette équipe indienne vainqueur de la Coupe du monde junior participent à cette Coupe du monde senior, mais (ce n’est) pas suffisant.

« Des joueurs comme Dipsan Tirkey, Harjeet Singh étaient là dans cette équipe (junior). Où étaient-ils; ils sont sortis du système. Je ne les vois plus.

« La préparation des talents est un élément important car vous devez préparer la prochaine génération. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être inclus dans l’équipe nationale. Mais nous devons nous assurer qu’il y a un flux continu de talents.” L’entraîneur de 68 ans a cependant averti les autres pays de ne pas négliger l’Inde pour un podium aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Ils (l’Inde) étaient sur le podium à Tokyo, pourquoi ne peuvent-ils pas être là (à Paris) ? Il y a assez de talents dans ce pays. Faites des plans appropriés, exécutez-les correctement, utilisez les bonnes personnes et vous serez là. » Il a également salué le plan de la fédération nationale pour relancer la Hockey India League (HIL).

« Absolument, HIL sera vraiment bénéfique pour le hockey indien s’il revient. Non seulement les joueurs seniors de l’équipe nationale, les juniors en bénéficieront également. Au cours de cette période où le HIL était là (jusqu’en 2017), l’Inde a remporté la Coupe du monde junior en 2016 (Lucknow). » Oltmans ne s’inquiète pas trop du nombre de buts marqués en corner ces dernières années.

“Normalement, le taux de conversion des PC était d’environ un sur trois et plus tard d’un sur quatre, c’était bien. Mais, maintenant, c’est un sur cinq ou un sur six, c’est trop bas. Nous devons encore améliorer cela.

« Si vous ne marquez pas de buts en coin de pénalité à partir de votre drag-flick, alors vous devriez changer votre état d’esprit et voir ce que nous pouvons faire pour marquer. Nous verrons peut-être plus de buts lors du prochain tournoi majeur.” Il a déclaré qu’il n’y avait aucun mal à utiliser l’ancienne méthode consistant à prendre des coups directs des PC, plutôt que de se lancer dans un drag-flick.

«Nous avons déjà vu que l’Angleterre a marqué à partir de ce (coup sûr du PC), même la Corée du Sud a marqué. Il peut donc s’agir de drag-flick, de frappe ou de variations, selon la situation. Au final, il n’y a que cinq défenseurs, dont le gardien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre 10 attaquants. Nous pouvons donc réfléchir à la manière dont nous pouvons marquer 50 % des corners de pénalité.”

