Coupe du monde de hockey : « Le résultat final aurait été différent si nous avions fait mieux contre la Nouvelle-Zélande »

Samedi, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Harmanpreet Singh a exprimé sa satisfaction quant à la performance globale de son équipe lors de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 et a déclaré qu’une meilleure performance aux troisième et quatrième quarts du match Crossover contre la Nouvelle-Zélande aurait pu permettre aux hôtes de terminer supérieur au neuvième joint auquel ils se sont finalement retrouvés.

L’Inde a perdu contre la Nouvelle-Zélande 5-3 lors d’une fusillade à mort subite dans le match de l’étape Crossover après avoir tenu les hôtes 3-3 en temps réglementaire. L’Inde a raté de nombreuses occasions, dont une avance de 2-1 et 3-1, pour concéder deux buts au quatrième quart.

L’équipe de Harmanpreet Singh n’a pas non plus réussi à capitaliser sur 12 tirs au but, 18 entrées de cercle et 11 coins de pénalité et n’a pas réussi à atteindre les quarts de finale.

“Si nous avions commis moins d’erreurs lors des troisième et quatrième quarts du match Crossover contre la Nouvelle-Zélande et capitalisé sur nos chances, le résultat final aurait été différent”, a déclaré l’as du drag-flicker lors de la conférence de presse d’après-match de samedi. .

Cependant, Harmanpreet a déclaré que l’événement n’était pas un désastre pour son équipe car elle a terminé invaincue dans le temps réglementaire et a terminé le tournoi avec une victoire 8-0 contre le Japon et une victoire 5-2 contre l’Afrique du Sud, terminant l’événement à la 9e place avec Rio. L’Argentine, médaillée d’or aux Jeux olympiques.

“Nous n’avons pas perdu un seul match dans le tournoi – à l’exception du match croisé avec la Nouvelle-Zélande que nous avons perdu lors de la fusillade. Nous avons bien joué dans l’ensemble”, a-t-il déclaré.

Le skipper a déclaré que la défense était considérée comme le point faible de son équipe, mais ses joueurs ont bien réussi dans cet aspect du jeu tout au long de la Coupe du monde à Bhubaneswar et Rourkela.

Harmanpreet a déclaré que le fait que les joueurs se battent en équipe était un grand avantage pour lui depuis la Coupe du monde.

“Nous avons joué comme une équipe, nous nous sommes battus à chaque match comme une équipe. Bien sûr, c’était décevant de ne pas faire mieux dans les troisième et quatrième quarts contre la Nouvelle-Zélande”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’avenir, il a déclaré qu’ils apprendraient de leurs erreurs et essaieraient de faire mieux lors des prochains matchs de la Pro League et des Jeux asiatiques plus tard cette année.

