Coupe du monde de hockey : affronter l’Angleterre sera plus difficile, il faudra continuer le bon travail défensif

L’Angleterre sera un adversaire plus coriace que l’Espagne que l’Inde a surclassée 2-0 lors de son premier match de Coupe du monde et l’équipe locale ne peut pas baisser la garde lors du deuxième match de groupe dimanche, a déclaré l’entraîneur-chef Graham Reid.

Le héros local Amit Rohidas et le milieu de terrain Hardik Singh ont marqué lors de la victoire dominante de l’Inde contre l’Espagne vendredi. Une victoire contre l’Angleterre, classée cinquième au monde, dimanche aidera l’Inde à mettre un pied en quart de finale car elle peut imaginer ses chances de battre le Pays de Galles lors de son dernier match de la poule D.

L’Inde est classée sixième au monde tandis que le Pays de Galles est 15e.

“Nous affronterons ensuite l’Angleterre et ce sera plus difficile, ils sont mieux classés que nous. Nous savons à quel point l’Angleterre est difficile aux Jeux du Commonwealth”, a déclaré Reid.

L’année dernière, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises lors de leur dernier match disputé aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, se terminant 4-4 en phase de groupes. Ils ont joué un match nul 3-3 lors du match aller du match de Pro League avant que l’Inde ne gagne 4-3 lors du deuxième, les deux matchs disputés en avril.

“Donc, nous allons essayer de continuer notre bon travail (du match contre l’Espagne). Nous avons très bien fait défensivement (contre l’Espagne), nous devons continuer”, a ajouté Reid.

Le capitaine Harmanpreet Singh a convenu que l’Angleterre serait un adversaire coriace et que l’équipe locale devra jouer son meilleur hockey pour les battre.

« Nous prenons match par match. L’Espagne est terminée maintenant et nous nous concentrons sur l’Angleterre et nous prévoyons cela”, a-t-il déclaré.

“Gagner des corners de pénalité est très important et nous pouvons être meilleurs dans la conversion PC. Nous espérons que nous ferons mieux à cet égard”, a déclaré le drag-flicker qui n’était pas à son meilleur lors du match contre l’Espagne.

Il n’a pas pu trouver la cible dans les cinq coins de pénalité que l’Inde a obtenus et a également gaspillé un coup de pénalité.

« Encore une fois, nous avons besoin d’un travail d’équipe. Nous devons compenser ceux qui ne réussissent pas aussi bien un jour particulier.” Rohidas, qui a commencé à apprendre le hockey au Panposh Sports Hostel à Rourkela, a déclaré que l’exécution des plans d’équipe sera la clé pour gagner des matchs.

“Je suis parti de l’auberge de jeunesse sportive Panposh ici et jouer à la maison est une sensation merveilleuse. Le soutien d’un si grand public nous a motivés, mais une fois sur le terrain, nous essayons de nous concentrer sur le jeu”, a-t-il déclaré.

“C’est un effort d’équipe et grâce à l’équipe, j’ai eu la chance de marquer devant le public local, qui comprenait des membres de ma famille. Nous ne sommes pas sous pression et la clé de notre succès sera d’exécuter les plans de l’équipe.” Rohidas était à l’endroit idéal pour claquer le ballon devant un malheureux gardien espagnol après que le coup de traînée de Harmanpreet ait rebondi sur le bâton d’un défenseur. Hardik a ensuite effectué une course en solo pour marquer le deuxième but de l’Inde.

