Coupe du monde de hockey 2023: le test de l’Angleterre attend l’Inde après un début impressionnant

Malgré un début de campagne parfait avec une victoire dominante sur l’Espagne, l’Inde devra faire face à un test sévère lorsqu’elle affrontera une Angleterre tout aussi impressionnante lors de son deuxième match de poule de la Coupe du monde de hockey masculin FIH à Rourkela dimanche.

L’Inde a surclassé l’Espagne 2-0 avec un spectacle presque sans faute lors de son match d’ouverture de la poule D vendredi au tout nouveau stade Birsa Munda, mais l’Angleterre est une équipe tout aussi coriace, sinon plus.

L’équipe locale ne peut pas laisser tomber l’intensité et la qualité qu’elle a montrées contre l’Espagne alors que l’Angleterre est également au sommet après une raclée 5-0 contre le Pays de Galles lors de son match d’ouverture.

Poussée par une foule bondée au stade Birsa Munda d’une capacité de 21 000 places, l’Inde a présenté un superbe hockey offensif au cours des deux premiers quarts et a marqué grâce au héros local Amit Rohidas sur un corner avant que Hardik Singh ne double la mise avec un brillant effort en solo.

Le skipper Harmanpreet Singh et son adjoint Rohidas ont ensuite produit une masterclass défensive – qui a impressionné l’entraîneur-chef Graham Reid.

Quoi: Match Inde vs Angleterre HWC 2023

Lorsque: 15 janvier

Où: Stade international de hockey Birsa Munda, Rourkela

Temps: 19 h IST

Harmanpreet and Co. chercherait à offrir un autre spectacle défensif solide contre l’Angleterre, qui a marqué au moins un but chacun au cours des quatre quarts.

“C’est bien d’obtenir le premier match. Ce qui a été agréable, c’est l’effort défensif et nous avons très bien géré le ballon. Il n’y avait pas trop de gens qui ne jouaient pas bien. C’est ce dont vous avez besoin pour gagner une Coupe du monde. Nous devons continuer lors du prochain match”, a déclaré Reid.

« Les garçons ont réussi à sortir le ballon du but. Nous avons aussi beaucoup pris les devants et c’était très important. Nous étions les premiers avec le ballon et cela fait une grande différence dans ce genre de match.”

Le vétéran PR Sreejesh et Krishan Bahadur Pathak étaient également dans leurs éléments devant le but indien mais leur homologue anglais Oliver Payne ne l’était pas moins puisqu’il a contrecarré certains efforts déterminés des Gallois, notamment dans le dernier quart-temps.

La seule faiblesse des Indiens était les corners de pénalité car ils ne pouvaient convertir directement aucun des cinq qu’ils avaient obtenus contre l’Espagne.

Harmanpreet, le meilleur joueur et meilleur buteur de l’équipe dans presque tous les tournois ces dernières années, a eu une journée de repos selon ses normes élevées, car il a raté un coup de pénalité en plus de ne pas trouver la cible dans les coins de pénalité.

Il a admis son spectacle en dessous de la normale après le match et cherchera à faire amende honorable contre l’Angleterre.

Ne pas pouvoir convertir les corners de penalty peut coûter cher à l’Inde face à une équipe comme l’Angleterre.

Les joueurs indiens devront également être prudents avant d’entrer dans le livre de l’arbitre car ils ont dû jouer la majeure partie du dernier quart-temps sans Abhishek, qui a écopé d’un carton jaune pour une faute.

Une victoire contre l’Angleterre est importante car cela rapprochera l’Inde des quarts de finale. Les hôtes apprécieront leurs chances contre le Pays de Galles, l’équipe la moins bien classée du groupe à la 15e place, pour dominer la poule, considérée comme un groupe de la mort.

L’Angleterre est un échelon au-dessus de l’Inde au cinquième rang mondial et il n’y a pas grand-chose à différencier entre les deux équipes au cours de la dernière année et historiquement aussi.

L’année dernière, les deux équipes ont disputé trois matchs l’une contre l’autre avec leur dernier match, disputé aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, se terminant par un match nul 4-4. Ils ont joué un match nul 3-3 lors du match aller de la FIH Pro League avant que l’Inde ne gagne 4-3 lors du deuxième, les deux matchs disputés en avril.

Nick Bandurak, qui était le meilleur buteur du CWG 2002 avec 11 buts, était cadré contre le Pays de Galles, tout comme Phil Roper qui était un autre joueur prolifique à Birmingham. L’Angleterre a marqué trois buts sur le terrain, le troisième de Nicholas Park tandis que Liam Ansell a marqué deux fois sur penalty.

Historiquement, l’Inde avait remporté 10 matchs contre sept pour l’Angleterre tandis que quatre matchs se sont soldés par des nuls.

L’Espagne affrontera le Pays de Galles dans un autre match de la Poule D ici dimanche.

Équipes complètes

Inde: Abhishek, Surender Kumar, Manpreet Singh, Hardik Singh, Jarmanpreet Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh (capitaine), Lalit Upadhyay, Krishan Pathak, Nilam Sanjeep Xess, PR Sreejesh, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas (vice-capitaine), Vivek Sagar Prasad, Sukhjeet Singh

Angleterre: David Ames (capitaine), James Albery, Liam Ansell, Nick Bandurak, Will Calnan, David Condon, David Goodfield, Harry Martin, James Mazarelo, Nick Park, Ollie Payne, Phil Roper, Scott Rushmere, Liam Sanford, Tom Sorsby, Zach Wallace , Jack Waller, Sam Ward.

