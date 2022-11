Coupe du monde: De gars d’automne à prétendants, les États-Unis sont méchants contre l’Angleterre dans le choc du groupe B | Nouvelles américaines

“Soccer’s coming home”, chantent-ils, sur l’air du classique de Skinner et Baddiel.

C’est un chant de choix pour les fans américains avant la confrontation de la Coupe du monde, se moquant de leurs adversaires anglais.

Nous l’avons entendu de la foule qui regardait l’Université du Maryland affronter l’Université Fairleigh Dickinson.

Le bâillon est, bien sûr, le remplacement du mot “football” par “soccer” – pour les auditeurs britanniques, c’est une parole qui n’aurait pu être écrite qu’avec l’ongle sur un tableau noir.

En ce qui concerne les liquidations de supporters, c’est à l’extrémité bénigne de l’échelle, loin de l’attrition en terrasses dans le pays où le jeu a commencé. Certaines traditions culturelles, semble-t-il, prennent plus de temps à se transférer.

Le football américain est du football, mais pas tout à fait tel que nous le connaissons au Royaume-Uni, certainement pas tel que nous le parlons.

C’est là que les joueurs « tournent et brûlent », portent des « crampons » aux pieds, pas des bottes ; prenez des “PK”, pas des pénalités et, oui, prenez des libertés avec le nom même du jeu.

Des gars de l’automne aux prétendants

Quoi qu’il en soit, l’équipe masculine américaine a parcouru un long chemin. Ce sont des prétendants à l’automne dans un sport que l’Amérique a découvert tardivement.

Au fur et à mesure que le jeu se développait dans le monde entier, il luttait pour gagner de la place dans un marché sportif encombré, évincé par le football américain, le baseball, le basket-ball et autres.

Les footballeurs masculins américains ont longtemps été dans l’ombre de l’équipe féminine du pays. Ils sont une superpuissance sportive et des vainqueurs en série de la Coupe du monde (un record à quatre reprises).

Le football féminin a profité d’un système universitaire qui attirait bon nombre des meilleures athlètes féminines du pays vers des bourses de football, tandis que leurs homologues masculins se tournaient vers des sports américains plus traditionnels.

Le Temple de la renommée du football américain du FC Dallas accueille une exposition qui rappelle le match de la Coupe du monde de 1950 lorsque les hommes américains ont battu l’Angleterre 1-0.

Ce fut un tel choc qu’ils en firent un film : The Miracle Match. Soixante-douze ans plus tard, une victoire américaine contre l’Angleterre au Qatar n’aurait rien de miraculeux.

Image:

L’équipe féminine des États-Unis est une gagnante pérenne



Le football masculin a “décollé”

Après un voyage guindé vers une configuration de football établie, l’équipe masculine des États-Unis est classée 16e au monde.

Le président et président du FC Dallas, Dan Hunt, a parlé à Sky News de la croissance du football masculin au niveau national.

Il a déclaré: “Le succès du football américain remonte vraiment à 1994. Avoir la Coupe du monde ici aux États-Unis a lancé une nouvelle génération de joueurs du côté masculin.

“Le football féminin était déjà un succès et se déroulait bien, mais l’excitation et l’énergie qu’il a suscitées ont vraiment relancé le football dans ce pays.

“Cela a été une histoire de crises, de démarrages et d’arrêts. Vous regardez la grande victoire contre l’Angleterre en 1950, qui était un tel point de référence, puis nous sommes restés sombres pendant 40 ans, entre 1950 et 1990.

“L’ancienne NASL (North America Soccer League) est venue et disparue. La promesse que nous devions faire en tant que pays était de créer une ligue professionnelle de première division, et c’est ce qui a donné vie à la MLS (Major League Soccer).

“Les premières années de la MLS ont été incroyablement difficiles mais, pour moi, le moment le plus crucial a été la Coupe du monde de 2002 où l’équipe américaine s’est très bien comportée avec un certain nombre de joueurs de la MLS.

“Certains étaient déjà partis à l’étranger et avaient eu du succès en Europe, mais c’était vraiment la base car, un an plus tôt seulement, la MLS avait parlé de faire faillite et c’était le petit élan dont nous avions besoin.

“Depuis, la MLS a vraiment pris son envol.”

Image:

Timothy Weah a valu aux États-Unis un point lors de leur match d’ouverture contre le Pays de Galles. Photo: USA AUJOURD’HUI Sports



Alors que les académies de clubs de football en Amérique sont de plus en plus devenues une source d’alimentation pour le plus haut niveau du sport, le système universitaire offre toujours une voie vers le jeu professionnel.

L’Université du Maryland est une centrale de production de talents – les diplômés de son programme de bourses ont participé aux cinq dernières Coupes du monde.

Sasho Cirovski est l’entraîneur de l’université, dont la carrière s’étend sur des décennies de croissance dans le football américain.

Image:

Sasho Cirovski dit que le football a parcouru un long chemin aux États-Unis



Il a déclaré à Sky News: “Le système universitaire américain est unique au monde entier. C’est le seul endroit au monde où vous pouvez combiner des universitaires de haut niveau avec un football de haut niveau dans un cadre résidentiel avec d’énormes installations.

“Vous êtes prêt à faire face à l’absence de chez vous, vous êtes prêt à faire face aux attentes de performance.

“Vous êtes scruté par les médias, vous êtes mis au défi par les entraîneurs et vous êtes entouré de joueurs qui veulent aussi être des pros de haut niveau et gagner des championnats. Donc, quand vous avez ce genre de réseau de soutien où vous pouvez grandir , et vous pouvez vous épanouir, cela permet aux joueurs de réaliser leurs rêves.

“Nous avons le grand avantage dans ce pays de pouvoir regarder, expérimenter et apprendre d’autres sports. Il y a un caractère et une compétitivité chez l’athlète américain – une mentalité de gagnant, une ténacité qui se reproduit dans différents sports.

“Pendant longtemps, nous avons dû apprendre en regardant la Bundesliga ou la Premier League anglaise – maintenant nous pouvons le voir dans notre propre pays. Mais nous pouvons aussi le voir dans d’autres sports, donc il y a un large éventail d’apprentissage autour de vous qui vraiment vous montre ce qu’il faut pour être génial.”