Coupe du monde de football : c’est une source de fierté, un honneur

De Raymond Kopa à Michel Platini et Zinedine Zidane à Thierry Henry, la France a produit certains des plus grands footballeurs de tous les temps, mais Olivier Giroud n’a besoin que d’un seul but de plus pour que les Bleus dominent tous ses compatriotes.

L’avant-centre géant de 1,93 m de haut et vainqueur de la Coupe du monde 2018 a égalé le record d’Henry de 51 buts pour l’équipe de France en marquant deux fois lors de la victoire 4-1 de son pays contre l’Australie mardi.

Il avait déjà depuis longtemps laissé derrière lui Platini, David Trezeguet, Jean-Pierre Papin et Just Fontaine, l’attaquant qui a marqué 13 fois en une Coupe du monde en 1958.

Le plus vieux buteur international de France à l’âge mûr de 36 ans, Giroud a atteint son décompte en 115 apparitions pour son pays, huit de moins que le nombre de sélections obtenues par Henry entre 1997 et 2010.

“C’est une source de fierté, un honneur”, a déclaré Giroud après son doublé contre l’Australie qui l’a vu égaliser avec Henry alors que la France commençait sa défense de la Coupe du monde.

“Cela vous fait penser à tout le travail acharné que j’ai fourni pour arriver ici, mais aussi aux superbes équipes dans lesquelles j’ai joué.”

Maintenant prêt à aller au-delà de la marque d’Henry, il a ajouté : “Attention ‘Titi’, j’arrive.”

La performance de Giroud contre l’Australie a fait naître l’espoir que la France puisse très bien se débrouiller dans cette Coupe du monde sans Karim Benzema, le vainqueur du Ballon d’Or qui s’est retiré sur blessure à la veille du tournoi.

Après tout, ils se sont très bien débrouillés sans Benzema il y a quatre ans en Russie, même si Giroud n’a pas réussi à marquer un seul but lors de la Coupe du monde en Russie.

Mais on a de plus en plus le sentiment que l’équipe de Didier Deschamps pourrait même être meilleure cette fois malgré toutes les blessures de son équipe, compte tenu de la relation fructueuse que Giroud a développée récemment avec Kylian Mbappe.

– Développeur tardif –

Jouer aux côtés de Mbappe dans l’attaque française doit faire comprendre à l’attaquant de l’AC Milan Giroud tout le chemin parcouru depuis ses jours en tant qu’attaquant de la ligue inférieure qui n’a jamais semblé destiné au sommet.

Mbappe a remporté la Coupe du monde à l’âge de 19 ans. Au même âge, Giroud – de la ville alpine de Chambéry – n’avait fait que quelques apparitions en deuxième division française pour Grenoble.

La superstar du Paris Saint-Germain, Mbappe, espère maintenant remporter le plus grand prix de tous pour la deuxième fois alors qu’il n’a que 23 ans.

Giroud avait 23 ans lorsqu’il a vraiment commencé à se faire un nom dans le jeu professionnel en terminant meilleur buteur de Ligue 2 avec 21 buts pour Tours.

Les choses se sont accélérées à partir de là, rejoignant Montpellier et jouant le rôle principal alors qu’ils remportaient le titre de Ligue 1 contre toute attente en 2012, devançant une équipe du PSG qui venait d’être reprise par Qatar Sports Investments.

Un passage en Premier League a suivi, Giroud passant neuf ans en Angleterre, d’abord avec Arsenal puis Chelsea, avant de passer en Serie A l’année dernière.

Il a remporté le titre italien du premier coup avec Milan et joue maintenant l’un des meilleurs footballeurs de sa carrière à un âge où d’autres tirent vers la retraite.

Giroud a été appelé pour la première fois dans l’équipe de France par l’ancien entraîneur Laurent Blanc fin 2011 et est devenu un incontournable sous Deschamps.

Il en est maintenant à sa troisième Coupe du monde et à son sixième tournoi majeur.

Pourtant, il y a eu un sort à la fin de l’année dernière et plus tôt cette année où, avec Benzema de retour dans le giron, Giroud a été régulièrement exclu des équipes de France et sa carrière internationale semblait terminée.

Désormais de retour dans les plans de Deschamps, il a marqué cinq fois lors de ses cinq dernières apparitions.

“Depuis que j’ai été rappelé, je suis déterminé à montrer que je suis à 200% en jouant pour la France”, a-t-il déclaré.

“Il est adoré en ce moment. Toute la France est ravie, moi aussi et Olivier aussi”, a déclaré Deschamps cette semaine à propos d’un joueur qui, s’il marque contre le Danemark samedi, n’aura pas d’égal sous le maillot bleu de la France, pas même Henry.

