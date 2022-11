Coupe du monde de football : ce que Budweiser fera de la bière qu’elle ne peut pas vendre

La décision de dernière minute du Qatar d’interdire l’alcool dans les stades de la Coupe du monde a laissé Budweiser avec beaucoup de bière sur les mains. L’entreprise dispose d’une solution innovante pour le décharger.

Budweiser expédiera les Buds invendus au pays qui remporte le tournoi, le a déclaré la société dans un tweet. La société a confirmé les plans dans une déclaration à CNN Business, écrivant qu’elle “veut apporter cette célébration des stades de la Coupe du Monde de la FIFA aux fans du pays vainqueur”.

“Nous organiserons la célébration ultime du championnat pour le pays vainqueur. Parce que, pour les fans vainqueurs, ils ont conquis le monde. Plus de détails seront partagés lorsque nous nous rapprocherons de la finale”, a déclaré un porte-parole d’Anheuser-Busch InBev dans un communiqué. déclaration.

La semaine dernière, quelques jours seulement avant le début de la Coupe du monde, le Qatar a annoncé que les huit stades ne pouvaient pas vendre de Budweiser alcoolisée, laissant aux fans une seule option pour la bière : la Bud Zero sans alcool.

Le Qatar est un pays musulman considéré comme très conservateur, et il réglemente étroitement les ventes et la consommation d’alcool. En septembre, les responsables ont déclaré que les supporters munis d’un billet pourraient acheter de la bière alcoolisée trois heures avant le coup d’envoi et pendant une heure après le coup de sifflet final, mais pas pendant le match.

“A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, une décision a été prise de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le Festival des fans de la FIFA, d’autres destinations de supporters et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière du périmètre du stade de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar”, a-t-il ajouté. a déclaré la FIFA, l’instance dirigeante du football, la semaine dernière.

Budweiser a tweeté: “Eh bien, c’est gênant”, bien que la publication sur les réseaux sociaux ait été rapidement supprimée.

“En tant que partenaires de la FIFA depuis plus de trois décennies, nous attendons avec impatience nos activations des campagnes de la Coupe du Monde de la FIFA dans le monde entier pour célébrer le football avec nos consommateurs”, a déclaré un porte-parole d’AB-InBev dans un communiqué précédent. “Certaines des activations de stade prévues ne peuvent pas avancer en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.”

AB InBev a payé 75 millions de dollars pour le parrainage de la FIFA, selon plusieurs rapports. Ainsi, la décision a jeté une clé dans les plans marketing de la société pour la Coupe du monde, car la décision réduit considérablement sa présence pour des milliers de fans à la Coupe du monde. Cependant, sans doute la plus grande partie – ses publicités télévisées avec la royauté du football Lionel Messi et Neymar Jr. – ne sont pas affectées.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 se déroulera jusqu’au 18 décembre.