Coupe du monde de football 2022 : BTS rejoint Shakira et Black Eyed Peas pour la cérémonie d’ouverture ? Voici ce que nous savons

BTS membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – continuez à saisir les gros titres pour une chose ou une autre. Que ce soit pour leurs projets solo ou pour enrôlement militaire ou autre chose. Cette fois, il y a des rapports sur BTS faisant une apparition à la FIFA COUPE DU MONDE 2022 cérémonie d’ouverture. Oui, vous avez bien lu. Cependant, ceux-ci ne sont pour le moment qu’un sujet de spéculation et non confirmés. Les membres de BTS bénéficient d’une base de fans et d’une popularité mondiales. Leurs chansons ont été diffusées très loin, tout comme leur popularité ces jours-ci.

BTS fera une apparition à la cérémonie d’ouverture du FIFA WC’22

Pour la première fois, la Coupe du monde de football aura lieu au Qatar au mois de novembre. Et si les rapports sont là, BTS rejoindra probablement Shakira et Black Eyed Peas pour l’acte d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La Coupe du Monde du Qatar n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. On dit qu’il y aura un spectaculaire feu d’artifice lors de la cérémonie d’ouverture. BTS X FIFA World Cup 2022 est à la mode dans Hollywood News depuis que les garçons ont travaillé sur une chanson avec le constructeur automobile Hyundai.

Jungkook au Qatar

Il y a quelques jours, Jungkook, Golden Maknae de BTS était au Qatar pour tourner les campagnes promotionnelles de la Coupe du Monde de la FIFA. Ses photos et vidéos en noir et crème/blanc sont devenues virales en ligne. Jungkook saluant les ARMYs au Qatar était un spectacle à voir. Jungkook était sur un programme solo au Qatar. On ne sait pas si tous les membres de BTS assisteront à l’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La Coupe du Monde commence le 20 novembre.

Enrôlement militaire BTS

Le 17 octobre, Big Hit Music a annoncé que BTS poursuivrait bientôt son enrôlement militaire obligatoire. Le processus d’enrôlement commence avec BTS Jin alias Kim Seokjin. Le reste des Bangtan Boys s’enrôlera au fur et à mesure que leur emploi du temps sera terminé.