Coupe du monde de fléchettes : Wayne Mardle salue le changement de format lors de l’événement de cette année à Francfort | Fléchettes Nouvelles

Jonny Clayton et Gerwyn Price ont scellé un deuxième trophée de la Coupe du monde de fléchettes pour le Pays de Galles

Wayne Mardle pense que le nouveau format de double uniquement à la Coupe du monde de fléchettes de cette année a élevé le tournoi, tout en ajoutant que le Pays de Galles pourrait commencer comme favori l’année prochaine.

Le nouveau format en double uniquement – combiné à une phase de groupes intense – en a fait la Coupe du monde la plus imprévisible depuis la création du tournoi en 2010.

Au final, Gerwyn Price et Jonny Clayton ont scellé un deuxième trophée pour le Pays de Galles avec une performance clinique lors de leur victoire 10-2 sur les Écossais Gary Anderson et Peter Wright à Francfort.

« C’était intéressant d’entendre Peter Wright et Gary Anderson dire que le format a également été une explosion absolue, donc si les joueurs l’apprécient, vous obtiendrez également des fléchettes de qualité », a déclaré Mardle. Sports du ciel.

« Nous ne pouvons pas oublier certaines des autres nations qui nous ont tant divertis ces derniers jours, à savoir l’Allemagne et les Belges également.

« L’Australie a également fait une défense décente, mais elle n’a pas réussi. C’est l’un de ces événements que j’attendais avec impatience, mais le changement de format a été un franc succès. »

Les hôtes allemands Gabriel Clemens et Martin Schindler avaient choqué les têtes de série anglaises Rob Cross et Michael Smith pour se qualifier avec une victoire 8-3 en quart de finale avant que leurs rêves d’atteindre une finale de conte de fées devant le support à domicile ne soient anéantis par les Ecossais.

Mais Mardle pense que les fans de Francfort finiront par réaliser leur souhait dans quelques années.

« Je pense que dans les quatre ou cinq prochaines années, ils auront leur tour. Je ne vois aucune raison pour laquelle Gabriel Clemens et Martin Schindler n’auront pas une place en finale parce qu’ils sont si bons.

« Et avec ce soutien année après année, ils auront leur chance. »

Le Pays de Galles, champion de 2020, avait battu la Belgique dans un thriller nerveux 8-7 pour atteindre le titre décisif contre les Écossais dans lequel le formidable couple de Price et Clayton s’est frayé un chemin vers la gloire.

« Ils étaient les favoris du tournoi et les favoris de la finale également », a déclaré Mardle.

« Vous pensiez en quelque sorte que l’Écosse n’allait jamais basculer, mais elle a en fait été dominée ce soir.

« Peter et Gary se sont fait honneur, mais les Gallois ont été le meilleur partenariat et, statistiquement, ils étaient également les meilleurs. »

Mardle a ajouté: « Price et Clayton sont amis et ils pourraient bien commencer les favoris l’année prochaine également. Il va évidemment se passer beaucoup de choses dans le classement et qui sait à quel point ils vont être. C’est un bon moment pour eux et ils sont la tête et les épaules au-dessus du reste. »

