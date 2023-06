Coupe du monde de fléchettes: Rob Cross et Gary Anderson participeront alors que l’Australie vise à défendre son titre | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les paires ont été confirmées pour la Coupe du monde de fléchettes de cette année à l’Eissporthalle de Francfort avec Rob Cross et Gary Anderson de retour à l’événement.

Simon Whitlock, toujours présent en Coupe du monde, et Damon Heta, numéro 15 mondial, revêtiront à nouveau le célèbre vert et or après avoir remporté une première victoire historique pour l’Australie en 2022.

La victoire de Rob Cross à Sindelfingen le week-end dernier l’a vu sceller un retour à l’événement après une absence de deux ans, et il sera associé au numéro un mondial Michael Smith pour l’Angleterre, quadruple vainqueur.

Les Pays-Bas, qui ont également remporté le titre à quatre reprises, seront représentés par le nouveau sextuple champion de Premier League Michael van Gerwen et le numéro huit mondial Danny Noppert, qui ont atteint les quarts de finale ensemble en 2020.

Gary Anderson et Peter Wright ont remporté le tournoi en 2019

Gary Anderson fera sa première apparition sous un maillot écossais en quatre ans, reformant son partenariat gagnant de la Coupe du monde 2019 avec le numéro deux mondial Peter Wright.

Le Pays de Galles, champion de 2020, sera représenté par le numéro 4 mondial Gerwyn Price et le quintuple vainqueur du titre télévisé Jonny Clayton pour une sixième année consécutive.

Brendan Dolan, William O’Connor et Mensur Suljovic maintiendront leurs records éternels pour l’Irlande du Nord, la République d’Irlande et l’Autriche aux côtés respectivement de Daryl Gurney, Keane Barry et Rowby-John Rodriguez.

La Belgique, finaliste en 2013, sera représentée par Dimitri Van den Bergh et Kim Huybrechts pour la sixième année consécutive, tandis que Gabriel Clemens et Martin Schindler feront à nouveau équipe pour le pays hôte, l’Allemagne.

La Coupe du monde de fléchettes 2023 se déroulera à l’Eissporthalle de Francfort du 15 au 18 juin, avec un tournoi élargi comprenant 40 équipes et un prix de 450 000 £.

Coupe du monde de fléchettes 2023

Nations en compétition & Accords

Australie – Damon Heta, Simon Whitlock

L’Autriche – Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez

Bahreïn -Basem Mahmood, Abdulnasser Yusuf

Belgique – Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts

Canada – Matt Campbell, Jeff Smith

Chine – Xiaochen Zong, Lihao Wen

Croatie – Boris Krcmar, Roméo Grbavac

République tchèque – Adam Gawlas, Karel Sedlacek

Danemark – Vladimir Andersen, à confirmer

Angleterre – Michael Smith, Rob Cross

Finlande – Marko Kantele, à confirmer

France – Thibault Tricole, Jacques Labre

Allemagne – Gabriel Clemens, Martin Schindler

Gibraltar – Craig Galliano, Justin Hewitt

Guyane – Norman Madhoo, Sudesh Fitzgerald

Hong Kong – Man Lok Leung, Lok Yin Lee

Hongrie – Patrik Kovács, Levente Sárai

Islande – À confirmer, à confirmer

Inde – Prakash Jiwa, Amit Gilitwala

Italie – Michèle Turetta, Massimo Dante

Japon – Jun Matsuda, Tomoya Goto

Lettonie – Madars Razma, Dimitri Joukov

Lituanie – Darius Labanauskas, à confirmer

Pays-Bas – Michael van Gerwen, Danny Noppert

Nouvelle-Zélande -Ben Robb, Warren Parry

Irlande du Nord – Brendan DolanDaryl Gurney

Philippines – Christian Perez, Lourence Ilagan

Pologne – Krzysztof Ratajski, Krzysztof Kciuk

le Portugal – José de Sousa, Luis Ameixa

République d’Irlande – William O’Connor, Keane Barry

Ecosse – Peter Wright, Gary Anderson

Singapour – Paul Lim, Harith Lim

Afrique du Sud – Devon Petersen, Vernon Bouwers

Espagne – José Justicia, Tony Martinez

Suède – Dennis Nilsson, Oskar Lukasiak

Suisse – Stefan Bellmont, Marcel Walpen

Thaïlande – Attapol Eupakaree, Yong Gaweenuntavong

Ukraine – Vladyslav Omeltchenko, Illia Pekaruk

ETATS-UNIS – Jules van Dongen, Léonard Gates

Pays de Galles – Gerwyn Price, Jonny Clayton

Horaire de jeu

Jeudi 15 juin (1900 heure locale, 1800 BST)

Phase de groupes – Matches d’ouverture

vendredi 16 juin

Session de l’après-midi (1200 heure locale, 1100 BST)

Phase de groupes – Deuxièmes matchs

Session du soir (1900 heure locale, 1800 BST)

Phase de groupes – Matches finaux

samedi 17 juin

Session de l’après-midi (1300 heure locale, 1200 BST)

Deuxième tour x4

Session du soir (1900 heure locale, 1800 BST)

Deuxième tour x4

dimanche 18 juin

Session de l’après-midi (1300 heure locale, 1200 BST)

Quarts de finale

Session du soir (1900 heure locale, 1800 BST)

Demi finales

Final

Format

Phase de groupes – Le meilleur des sept manches

Deuxième tour – Meilleur des 15 manches

Quarts de Finale – Meilleur des 15 manches

Demi-Finales – Meilleur des 15 manches

Finale – Meilleur des 19 manches

Tous les matchs seront joués dans un format Doubles.

Quel est le format et quand pouvez-vous regarder la Coupe du monde de fléchettes ?

Simon Whitlock et Damon Heta défendront leur titre en Coupe du monde de fléchettes

La Coupe du monde annuelle de fléchettes s’étendra à 40 équipes parmi les 32 précédentes dans un format remanié qui comprendra une phase de groupes et des matchs en double tout au long de quatre jours d’action à l’Eissporthalle de Francfort du 15 au 18 juin – en direct sur Sky Sports – alors que l’Australie défend le titre.

Les quatre nations les mieux classées, sur la base du classement cumulatif le plus bas de l’ordre du mérite PDC des deux joueurs en compétition, seront classées et entreront au deuxième tour. Les 36 équipes restantes seront réparties en 12 groupes de trois pour le premier tour du tournoi à la ronde – dont 12 nations têtes de série – à partir desquelles chaque vainqueur de groupe progressera. Le deuxième tour, mettant en vedette les 16 dernières nations, sera divisé en deux sessions le samedi 17 juin avant que les quarts de finale n’aient lieu dimanche après-midi, le tournoi se terminant par les demi-finales et la finale dimanche soir – avec l’éventuelle champions pour gagner un prix combiné de 80 000 £.

Dans un changement radical par rapport aux années précédentes, le tournoi verra l’Islande, l’Ukraine et le Bahreïn prêts à faire leurs débuts.

Regardez toute l’action de la Coupe du monde de fléchettes du 15 au 18 juin – en direct sur Sky Sports.