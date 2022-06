Coupe du monde de fléchettes : les conseils de Laura Turner avant le tournoi des 32 nations à Francfort | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La Coupe du monde de fléchettes commence ce jeudi à 18h sur Sky Sports Action

Les Écossais Peter Wright et John Henderson viseront à conserver leur titre de la Coupe du monde de fléchettes à Francfort, mais ils seront confrontés à une concurrence féroce de la part de 31 autres nations.

Le tournoi de 32 nations sera de retour à l’Eissporthalle du 16 au 19 juin – en direct sur Sky Sports – pour un festival annuel de fléchettes qui voit des équipes de deux joueurs s’affronter dans un mélange de jeux en double et en simple.

Avec le premier tour réparti sur les deux premières nuits, les Écossais Peter Wright et John Henderson commencent leur défense du titre contre Hong Kong, mais ils affrontent la concurrence avec l’Angleterre, le Pays de Galles, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et l’Australie, tous en quête de victoire.

Voici Laura Turner de Sky Sports avec ses meilleurs conseils…

Quelle équipe est favorite pour gagner cette année ?

« C’est vraiment très difficile à appeler. J’ai vraiment envie que l’Australie réussisse. C’est la troisième fois que Damon Heta et Simon Whitlock jouent ensemble et ils ont été un peu malchanceux après avoir perdu en quart de finale deux fois auparavant – les deux fois au Pays de Galles. S’ils paient le Pays de Galles, ce ne sera pas avant la finale cette année. L’Australie pourrait aller jusqu’au bout.

Qu’est-ce qui fait de la Coupe du monde un événement si spécial ?

L’équipe de rêve de Gerwyn Price et Johnny Clayton sont les précédents vainqueurs du tournoi

« Pour moi, c’est l’un de mes événements préférés du calendrier. Il a juste une dynamique différente dans le fait que les joueurs sont tellement habitués à jouer en tant qu’individus et cet événement a cet élément de double qui le rend parfois imprévisible.

« C’est un format assez court dans ces premiers tours et il y a des tirages d’ouverture vraiment difficiles. »

Quels sont les matchs à surveiller ?

« Le Canada affronte l’Irlande et avec Jeff Smith et Matt Campbell dans leur équipe, ce sont tous les deux des joueurs très capables, ce qui pourrait être une peau de banane potentielle pour l’Irlande.

« Aussi l’Angleterre affronte la République tchèque. Je pense que c’est un match vraiment très difficile pour les deux avec le fougueux Adam Gawlas et Karel Sedlacek qui ont l’expérience de jouer ensemble. Je pense que c’est vraiment une grande chose, surtout dans la compétition par paires que vous êtes à l’aise avec votre partenaire.

« C’est la première fois que Michael Smith et James Wade jouent ensemble, donc c’est une question de savoir à quel point et à quelle vitesse ils peuvent se gélifier, car dans ces matchs de format court, vous devez en quelque sorte frapper le sol en courant. »

Qui sont ceux à surveiller ?

« Je suis vraiment intéressé de voir les États-Unis parce que je pense que le couple de Danny Baggish et Jules van Dongen est vraiment fort.

« Je suis également impatient de voir comment Justin Hewitt et Craig Galliano s’entendent pour Gibraltar contre l’Irlande du Nord, car ils se débrouillent tous les deux bien sur le circuit de développement et ils sont tous les deux très, très engagés dans les fléchettes. Galliano a joué l’événement en tant que 18 ans. Il y a de très bons jeunes talents qui arrivent à Gibraltar. »

Que pensez-vous du format ? Voulons-nous voir plus de matchs de double ?

« J’aime les paires parce que c’est quelque chose de différent du point de vue du jeu et en tant que spectateur. C’est une couche différente, un élément différent, et ça se démarque de tous les autres tournois.

« J’aimerais voir plus de paires au lieu de simples. Dans l’état actuel des choses, c’est apparemment la manière la plus juste avec deux simples, mais ce serait peut-être bien d’essayer d’abord les doubles et de voir comment ça se passe. À moins que ça ne se passe 1 -1 nous ne voyons pas cet élément de paires après le premier tour. »

La Coupe du monde de fléchettes est spéciale parce que…

Dimitri van den Bergh et Kim Huybrechts forment un couple solide pour la Belgique lors du tournoi de cette année en Allemagne

« D’un point de vue de jeu, il n’y a rien de mieux que de représenter votre pays parce que vous êtes tellement habitué à jouer aux fléchettes en tant qu’individu que l’opportunité d’aller là-haut et de représenter votre pays est une opportunité unique au sein du PDC.

« Cela donne également aux joueurs, qui ne jouent pas trop souvent à la télévision, l’opportunité d’intensifier. Nous voyons de nouveaux visages, de nouveaux joueurs. Regarde Devon Petersen, qui a joué pour la première fois dans l’événement il y a 12 ans, jouant aux côtés de Stefan Vermaak, qui fera ses débuts.

« Cet événement peut ouvrir des portes et peut offrir des opportunités et une expérience précieuse devant de grandes foules et la télévision. »

Coupe du monde de fléchettes 2022

Horaire de jeu

Jeudi 16 juin (1800 BST)

Premier tour x8

Danemark vs Singapour

Nouvelle-Zélande vs Suisse

République d’Irlande vs Canada

Autriche vs Finlande

Irlande du Nord contre Gibraltar

Pays de Galles vs Philippines

Allemagne contre Espagne

Pays-Bas vs Brésil

Vendredi 17 juin (1800 BST)

Premier tour x8

Lettonie vs Hongrie

Pologne vs États-Unis

Suède vs Afrique du Sud

Portugal contre Italie

Australie vs Lituanie

Angleterre vs République Tchèque

Ecosse contre Hong Kong

Belgique vs Japon

samedi 18 juin

Session de l’après-midi (1200 BST)

Deuxième tour x4

Session du soir (1800 BST)

Deuxième tour x4

dimanche 19 juin

Session de l’après-midi (1200 BST)

Quarts de finale

Session du soir (1800 BST)

Demi finales

Final

Nations en compétition et appariements

Australie – Damon Heta et Simon Whitlock

L’Autriche – Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez

Belgique -Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts

Brésil – Diogo Portela & Artur Valle

Canada – Jeff Smith et Matt Campbell

République tchèque -Adam Gawlas & Karel Sedlacek

Danemark – Vladimir Andersen & Andreas Toft Jörgensen

Angleterre -Michael Smith et James Wade

Finlande – Marko Kantele & Aki Paavilainen

Allemagne -Gabriel Clemens & Martin Schindler

Gibraltar -Justin Hewitt et Craig Galliano

Hong Kong – Lok Yin Lee et Ho Tung Ching

Hongrie – Nándor Prés & Gergely Lakatos

Italie – Guiseppe Di Rocco & Gabriel Rollo

Japon – Tomoya Goto et Toru Suzuki

Lettonie – Madars Razma & Nauris Gléglu

Lituanie – Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas

Pays-Bas -Danny Noppert & Dirk van Duijvenbode

Nouvelle-Zélande – Ben Robb et Warren Parry

Irlande du Nord -Daryl Gurney et Brendan Dolan

Philippines – Lourence Ilagan & RJ Escaros

Pologne – Krzysztof Ratajski & Sebastian Bialecki

le Portugal – José de Sousa & Vitor Jerónimo

République d’Irlande -William O’Connor et Steve Lennon

Écosse -Peter Wright et John Henderson

Singapour -Paul Lim & Harith Lim

Afrique du Sud -Devon Petersen et Stefan Vermaak

Espagne – José Justicia et Tony Martinez

Suède -Daniel Larsson & Johan Engström

Suisse – Stefan Bellmont & Thomas Junghans

Etats-Unis -Danny Baggish & Jules van Dongen

Pays de Galles -Gerwyn Price et Jonny Clayton

Format

Premier tour

Double au meilleur des neuf manches

Deuxième tour, quarts de finale et demi-finales

Le deuxième tour, les quarts de finale et les demi-finales se joueront en deux meilleurs matchs en simple sur sept manches 501, les deux nations désignant l’ordre dans lequel leurs joueurs jouent. Si les deux nations remportent chacune un match en simple, un match en double au meilleur des sept manches 501 sera joué pour décider de l’égalité.

Final

La finale se jouera sous la forme de deux matchs en simple sur sept manches 501, les deux nations désignant l’ordre dans lequel leurs joueurs joueront les deux premiers matchs, suivis d’un match en double sur sept manches 501, puis de matchs en simple inversés. La première équipe à remporter trois matchs est déclarée vainqueur.

