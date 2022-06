Coupe du monde de fléchettes: l’Australie a battu l’Angleterre et le Pays de Galles pour remporter le premier titre à Francfort | Fléchettes Nouvelles

Simon Whitlock et Damon Heta ont surpris la Belgique, l’Angleterre et le Pays de Galles en remportant la Coupe du monde de fléchettes pour l’Australie

Les stars australiennes Simon Whitlock et Damon Heta ont remporté leur premier titre en Coupe du monde de fléchettes après avoir choqué l’Angleterre et le Pays de Galles en route vers la gloire à Francfort dimanche.

Heta et Whitlock ont ​​produit un double sensationnel pour éliminer la Belgique avant de vaincre les quadruples vainqueurs et les meilleures têtes de série, l’Angleterre en demi-finale.

Les verts et or ont ensuite remporté le titre grâce à une victoire 3-1 sur le duo gallois Gerwyn Price et Jonny Clayton en finale.

Coupe du monde de fléchettes – Demi-finales et finale Séance du soir Pays de Galles 2-0 Pays-Bas Australie 2-0 Angleterre Pays de Galles 1-3 Australie

Whitlock et Heta ont déclaré que le travail d'équipe avait joué un grand rôle dans leur toute première victoire à la Coupe du monde de fléchettes

Coupe du monde de fléchettes – Quarts de finale Séance de l’après-midi Pays-Bas 2-0 Irlande du Nord Pays de Galles 2-0 Allemagne Australie 2-1 Belgique Angleterre 2-0 Écosse

En quart de finale, Price a affiché la deuxième moyenne individuelle la plus élevée de l’histoire de la Coupe du monde pour inspirer le Pays de Galles, champion de 2020, à une victoire catégorique sur le pays hôte, l’Allemagne.

Le prix était en moyenne de 117,88 dans une victoire dominante sur Martin Schindler, où il a décroché une superbe finition de 170 et n'a pas manqué une fléchette à un double !

Le prix était en moyenne de 117,88 dans un remarquable blitz à quatre manches de Martin Schindler, produisant des manches gagnantes de 15, 10, 12 et 14 fléchettes et convertissant des caisses sensationnelles de 170 et 120 en une performance remarquable.

Les Pays-Bas ont organisé une rencontre avec le Pays de Galles et une première demi-finale de Coupe du monde depuis 2019, tandis que Danny Noppert et Dirk van Duijvenbode ont vu Daryl Gurney et Brendan Dolan d’Irlande du Nord.

Retour sur les meilleures caisses du quart de finale à Francfort

Voici la meilleure action de la session de l'après-midi à la Coupe du monde de fléchettes

Smith et Wade ont ensuite guidé l’Angleterre jusqu’à la demi-finale contre les Australiens avec une victoire dominante sur les champions en titre écossais Peter Wright et John Henderson.

