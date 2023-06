Coupe du monde de fléchettes : la France et le Danemark ont ​​provoqué des secousses sismiques lors de la soirée d’ouverture à Francfort | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez le meilleur de l’action du premier jour de la Coupe du monde de fléchettes à Francfort

Découvrez le meilleur de l’action du premier jour de la Coupe du monde de fléchettes à Francfort

La France et le Danemark ont ​​causé des chocs lors de la soirée d’ouverture de la Coupe du monde de fléchettes, tandis que l’Australie, championne en titre, a pris un départ victorieux et que la Belgique a surmonté des problèmes personnels.

La soirée d’ouverture du tournoi remanié à 450 000 £ a vu 12 matches de phase de groupes se dérouler jeudi, avec les champions en titre d’Australie parmi les nations les plus en vue pour triompher.

Le duo français Jacques Labre et Thibault Tricole a connu des débuts de rêve, grâce à une déroute catégorique 4-1 contre les Nord-Irlandais Brendan Dolan et Daryl Gurney.

Labre et Tricole ont dominé leurs adversaires les plus expérimentés, et une caisse de 114 de Tricole a couronné une formidable démonstration, alors que le récent record misérable de l’Irlande du Nord à cet événement se poursuit.

Phase de groupes – Premiers matchs Suisse 3-4 Italie Pologne 4-3 le Portugal République tchèque 4-2 Singapour Espagne 2-4 Afrique du Sud République d’Irlande 4-1 Thaïlande Irlande du Nord 1-4 France Belgique 4-0 Finlande Canada 4-2 Inde L’Autriche 2-4 Danemark Allemagne 4-0 Hong Kong Australie 4-0 Guyane Lettonie 4-2 Nouvelle-Zélande

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La France a créé la surprise avec une victoire surprise sur l’Irlande du Nord La France a créé la surprise avec une victoire surprise sur l’Irlande du Nord

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez le meilleur de l’action du premier jour de la Coupe du monde de fléchettes à Francfort Découvrez le meilleur de l’action du premier jour de la Coupe du monde de fléchettes à Francfort

Coupe du monde de fléchettes en direct Vivre de

Le débutant danois Benjamin Reus a produit la performance de la soirée, avec une moyenne individuelle étonnante de 114,7 pour étourdir l’Autriche, finaliste de 2021, dans le groupe F.

Reus a également décroché quatre 180 et a remporté le match avec 116 alors que lui et Vladimir Andersen ont condamné Mensur Suljovic et Rowby-John Rodriguez à une défaite choc 4-2.

« Je ne sais pas ce qui vient de se passer. J’étais complètement dans la zone », a déclaré Reus, qui a participé aux Nordic Darts Masters de janvier.

« J’étais totalement détendu et tout s’est parfaitement déroulé ce soir. Nous avons affronté deux très bons joueurs du PDC, nous savions donc que nous devions trouver quelque chose de plus ce soir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Benjamin Reus était l’interprète vedette alors que le Danemark a dominé l’Autriche Benjamin Reus était l’interprète vedette alors que le Danemark a dominé l’Autriche

Les Australiens Damon Heta et Simon Whitlock ont ​​commencé leur défense de la Coupe du monde de fléchettes avec une victoire blanche sur les débutants de la Guyane.

« Ce n’était pas une grande performance, mais nous avons fait le travail », a déclaré le numéro 1 australien Heta, qui s’est préparé pour cet événement en remportant un titre de champion des joueurs mardi.

« Nous passons à des choses plus grandes et meilleures demain soir et j’espère que nous ferons le travail contre Gibraltar.

« Nous avons grandi en Australie en jouant à Pairs, donc je pense que ce format nous convient. Nous aimons nos chances.

« Nous avons remporté ce titre l’année dernière et c’est aux autres joueurs d’essayer de nous battre, et c’est ainsi que nous allons l’aborder. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Australie a ravi la foule avec son walk-on L’Australie a ravi la foule avec son walk-on

L’Allemagne a également ouvert son défi avec une victoire blanche sur Hong Kong, alors que Gabriel Clemens et Martin Schindler ont envoyé Man Lok Leung et Lok Yin Lee en quatre manches consécutives.

Huybrechts ne s’entend plus avec son coéquipier Van den Bergh

Kim Huybrechts avoue ne plus s’entendre avec son coéquipier Dimitri Van den Bergh

La Belgique était la tête de série la plus élevée de la phase de groupes lors de la soirée d’ouverture de jeudi, et Dimitri Van den Bergh et Kim Huybrechts ont commencé leur campagne avec une démolition 4-0 de la Finlande.

Après le match, Huybrechts a admis qu’il ne s’entendait plus avec son coéquipier Van den Bergh.

Huybrechts, le numéro 31 mondial, a déclaré à Online Darts : « C’était une victoire professionnelle. Nous avons fait du travail mais c’est à peu près tout.

« Pour moi, c’est la première fois que je joue un tournoi en double avec quelqu’un avec qui tu ne t’entends pas maintenant. »

Huybrechts a ajouté qu’il y avait « quelque chose de personnel » entre lui et le numéro 10 mondial Van den Bergh.

Massimo Dante (à gauche) et Michele Turetta célèbrent leur victoire sur la Suisse

Krzysztof Ratajski a inspiré la Pologne à une victoire décisive contre le Portugais Jose de Sousa et le débutant Luis Ameixa dans leur match d’ouverture du Groupe G, dans une compétition passionnante avec sept maximums.

Ailleurs, Keane Barry a impressionné lors de son passage en Coupe du monde aux côtés de l’omniprésent William O’Connor, alors que les finalistes de 2019, l’Irlande, ont écarté la Thaïlande 4-1 lors de leur match d’ouverture du Groupe E.

Pendant ce temps, Michele Turetta et Massimo Dante ont mené l’Italie à une première victoire historique sur la scène de la Coupe du monde lors de l’ouverture de la soirée, après avoir repoussé une riposte tardive de la Suisse pour remporter un succès 4-3.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Italie a devancé la Suisse pour remporter sa première victoire à la Coupe du monde de fléchettes L’Italie a devancé la Suisse pour remporter sa première victoire à la Coupe du monde de fléchettes

Coupe du monde de fléchettes en direct Vivre de

Séance de l’après-midi : phase de groupes – deuxièmes matchs Finlande contre Chine Singapour contre Philippines Suisse contre Suède le Portugal contre Lituanie Nouvelle-Zélande contre Bahreïn Espagne contre Islande Thaïlande contre Croatie Irlande du Nord contre Ukraine Inde contre Hongrie Hong Kong contre Japon Guyane contre Gibraltar L’Autriche contre Etats-Unis

Session du soir : phase de groupes – matchs finaux Belgique contre Chine République tchèque contre Philippines Italie contre Suède Pologne contre Lituanie Lettonie contre Bahreïn Afrique du Sud contre Islande République d’Irlande contre Croatie France contre Ukraine Canada contre Hongrie Allemagne contre Japon Australie contre Gibraltar Danemark contre Etats-Unis

Les nations perdantes des matches de jeudi affronteront la troisième équipe de chaque groupe lors de la séance de vendredi après-midi, alors que l’Irlande du Nord et l’Autriche s’affronteront pour préserver leurs espoirs de qualification.

L’Angleterre, le Pays de Galles, les Pays-Bas et l’Ecosse – les quatre meilleures têtes de série – ne participeront qu’au deuxième tour samedi.

La Coupe du monde de fléchettes se poursuit vendredi à l’Eissporthalle de Francfort avec une double session à 11h et 18h – en direct sur Sky Sports Arena.