Coupe du monde de fléchettes : Gerwyn Price et Jonny Clayton célèbrent la gloire du Pays de Galles à Francfort | Fléchettes Nouvelles

Tout le meilleur de l’action de la soirée finale de la Coupe du monde de fléchettes à Francfort

Gerwyn Price et Jonny Clayton ont célébré la gloire pour la deuxième fois en quatre ans alors que le Pays de Galles a démoli l’Écosse 10-2 pour remporter la Coupe du monde de fléchettes à Francfort.

Un week-end passionnant dans le tournoi remanié a vu les champions 2020 répéter leur succès – et, après avoir remporté la victoire dans un événement à huis clos, cette fois, ils ont joyeusement soulevé le trophée devant une foule allemande enthousiaste.

Le duo gallois s’est avéré trop fort pour les Écossais Peter Wright et Gary Anderson, qui ont ravivé le partenariat qui a remporté l’événement de 2019 pour ne pas réussir à répéter ce triomphe cette fois-ci.

Séance du soir : demi-finales et finale Demi finales Pays de Galles 8-7 Belgique Écosse 8-5 Allemagne Final Pays de Galles 10-2 Écosse

Price et Clayton partagent un prix de 80 000 £ après avoir récupéré le titre, après avoir ouvert des avances de 3-0 et 8-1 au début de la finale avant de conserver leur avantage.

« C’est absolument fantastique – quel sentiment », a déclaré Clayton, ravi. « Nous avons pris un départ rapide et avons gardé la tête. Je ne pense pas que Gary et Peter aient fait de leur mieux, mais nous avons fait notre travail et gardé la tête.

« La confiance l’un en l’autre, la confiance l’un en l’autre, ça marche et quand ils partent, ils vont bien – ce soir était une bonne nuit.

« Gerwyn est mon meilleur pote en tournée et c’est un skipper incroyable. »

Price, qui a également atteint la finale de 2017 aux côtés de Mark Webster et a été finaliste avec Clayton l’année dernière, a déclaré : « C’est une brillante victoire.

« C’est un peu flatteur de gagner avec cette marge, mais nous sommes ravis de gagner. Je pense que j’ai eu un peu de mal dans ce match et Jonny l’a gagné pour nous – il était fantastique, il était clinique.

« Gary le déteste mais je l’aime ! Je l’ai porté quelques années, mais il m’a porté – quel joueur. »

Price a décroché un score de 177 lors du match d’ouverture de la finale, puis a inscrit un 180 dans un 14 dards alors que le Pays de Galles a breaké, avant que le double 10 ne leur donne un coussin à trois jambes.

Wright a riposté avec une vérification de 93 pour sortir l’Écosse de la marque, mais un double 18 manqué pour une finition de 147 dans le prochain a permis à Clayton de terminer 67 en deux fléchettes pour restaurer l’avance du Pays de Galles.

Price en a retiré 105, puis le duo gallois a tous deux terminé 116 – de chaque côté d’un 96 check-out d’Anderson – pour faire avancer le Pays de Galles 9-2 avant que le double huit de Clayton n’assure la gloire de sa nation.

« Les Gallois étaient les favoris du tournoi et ils ont joué de manière fantastique en finale », a déclaré Wright. « Ça a été un très bon tournoi avec des paires tout au long.

« C’est incroyable de jouer avec Gary, peut-être que la vieillesse nous a rattrapés. »

Anderson a ajouté: « Les Gallois ont une équipe de crack, ils étaient sur place.

« Vous avez Gerwyn et ce qu’il a fait aux fléchettes au cours des dernières années – c’est déjà assez mauvais de jouer contre Gezzy, mais ensuite vous avez Jonny qui les frappe.

« Nous ne rajeunissons pas mais nous essayons toujours. Nous sommes arrivés en finale et plus c’est un bonus. »

La course aux combats de la Belgique s’est poursuivie alors qu’elle suivait la victoire épique de samedi 8-7 contre les Pays-Bas en mettant fin à la défense du titre de l’Australie dans une autre manche décisive en quart de finale.

Ils ont ensuite succombé de la même manière au Pays de Galles dans les quatre derniers, alors que Clayton en a retiré 100 pour sceller la place de son pays dans une cinquième finale de Coupe du monde après que la Belgique est passée de 6-3 à égalité et a forcé un décideur.

Le Pays de Galles avait également dû riposter en quart de finale alors que les Suédois Dennis Nilsson et Oskar Lukasiak avaient ouvert une avance de 3-1, et ils sont également passés de 5-3 à égalité avant qu’une rafale à cinq manches ne conserve le titre de Price et Clayton. espoirs vivants.

Séance de l’après-midi : quarts de finale Pays de Galles 8-5 Suède Belgique 8-7 Australie Écosse 8-0 France Angleterre 3-8 Allemagne

L’Eissporthalle n’a pas pu célébrer une victoire à domicile malgré les Allemands Gabriel Clemens et Martin Schindler qui ont vaincu les Anglais Michael Smith et Rob Cross 8-3 lors de leurs huit derniers affrontements avant de se retirer face aux Écossais 8-5 en demi-finale.

Le World Matchplay se déroule dans les emblématiques Winter Gardens du 15 au 23 juillet alors que 32 des plus grandes stars mondiales s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports.