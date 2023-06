Coupe du monde de fléchettes : Gary Anderson dit que les équipes classées en dehors du top 100 peuvent gagner l’épreuve à l’Eissporthalle de Francfort | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lors de la Coupe du monde 2022, Gerwyn Price a réalisé une moyenne remarquable de 117,88 lors d’une victoire dominante sur Martin Schindler, où il a décroché une finition sensationnelle de 170 et n’a pas raté une fléchette à un double!

Gary Anderson pense que ce ne serait pas une surprise si une équipe classée en dehors du top 100 remportait la Coupe du monde de fléchettes, telle est l’imprévisibilité du format des paires.

Anderson et Peter Wright représenteront l’Écosse lors de l’événement à Francfort, qui aura lieu à partir de jeudi en direct Sports du ciel.

L’année dernière, les Australiens Damon Heta et Simon Whitlock ont ​​surpris l’Angleterre et le Pays de Galles en route vers le titre. Le duo fera face à une concurrence féroce des têtes de série Michael Smith et Rob Cross, des Néerlandais Michael van Gerwen et Danny Noppert et Gerwyn Price et Jonny Clayton cette année.

« Ce sera bien de jouer. Les paires sont un jeu difficile à aborder, mais je pense que nous nous en sortirons bien », a déclaré Anderson. « Dans n’importe quel sport, si vous pouvez gagner quoi que ce soit pour votre pays, même si ce sont des dominos, c’est une réussite fantastique. Je me souviens avoir joué mes premiers internationaux de comté et l’avoir remporté. C’est génial de mettre ce maillot.

« Vous avez l’Angleterre, l’Ecosse, la République d’Irlande, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles – [but] Je pense qu’il faut commencer à chercher plus loin. Certaines équipes dont vous pensez qu’elles n’auront aucune chance… c’est des paires, tout peut arriver en paires.

« Si un pays n’est même pas classé dans le top 100, ce ne serait pas une surprise. Les paires sont un jeu amusant et ce sera formidable d’y jouer et de voir ce qui se passe. »

Anderson : Je joue à nouveau aux fléchettes

La forme d’Anderson a été incohérente depuis qu’il a joué pour la dernière fois à la Coupe du monde de fléchettes en 2019, lorsqu’il a remporté le titre avec Wright.

Jusqu’à présent, il a principalement participé aux épreuves du championnat des joueurs et a mis fin à ses trois ans d’attente pour un titre de classement PDC en battant Krzysztof Ratajski 8-5 dans le championnat des joueurs 8 en mars.

Lundi, le joueur de 52 ans s’est incliné de justesse face à Michael Smith 8-7 en finale de Championnat des joueurs 13 dans un match passionnant.

« Je ne fais que rejouer aux fléchettes. J’ai dit à tout le monde que je n’avais pas joué ces trois dernières années, ce n’était tout simplement pas le cas », a expliqué Anderson.

« Je suis de retour à l’entraînement. J’essaie de faire un lundi et un mercredi soir et de faire quelques bonnes heures. Nous ferons 60, 70, 80 jambes cette nuit-là et ce sont de bonnes fléchettes. Nous jouons juste aux fléchettes et ça arrive à pas de géant Ça me redonne faim donc ça va bien, touche du bois ça continue.

Gary Anderson a remporté la Coupe du monde de fléchettes 2019 avec Peter Wright

« Je suis heureux de faire les tournées professionnelles, heureux de me qualifier pour les Européens. Si je me qualifie pour eux, tant mieux, sinon je ne m’inquiète pas trop. Alors je vais juste jouer comme ça. Je n’ai pas de pression, je ne fais que lancer des fléchettes. S’ils vont comme ils vont, ça va bien se passer pour moi.

« Je n’ai jamais d’objectif. Je me présente, on ne sait jamais ce qui va se passer, et j’aime juste faire ce que je fais. Ça marche bien pour moi. »

