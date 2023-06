Coupe du monde de fléchettes: Emma Paton de Sky Sports Darts présente un nouveau format, des favoris et des outsiders pour le titre | Fléchettes Nouvelles

L’Australie était championne en 2022, mais nous regardons qui est susceptible d’impressionner lors de la Coupe du monde de fléchettes de cette année, en direct sur Sky Sports

Emma Paton de Sky Sports Darts donne un aperçu de la prochaine Coupe du monde de fléchettes, en direct sur Sky Sports à partir de jeudi…

Que pense-t-on du nouveau format ?

Quand je pense à la Coupe du monde de fléchettes, je pense à la fierté de jouer pour son pays mais aussi au double.

Pendant des années, il y a eu une vraie clameur pour qu’il y ait plus de doubles à cet événement, eh bien, nous avons tous réalisé notre souhait. Les célibataires ont été abandonnés et nous avons des paires tout au long.

Cela ajoute au divertissement et (espérons-le) au drame pour nous en tant que spectateurs, mais renforce également cet aspect de camaraderie pour les joueurs… Pouvez-vous dire que je suis excité ?

J’ai aussi hâte de voir comment se déroulera la phase de groupes.

C’est une opportunité brillante pour certaines des plus petites nations qui auront désormais plus d’une chance de jouer sur la grande scène au lieu de se retirer après avoir perdu leur match d’ouverture. De plus, le fait que nous allons maintenant voir 40 nations participer signifie que nous verrons certains des joueurs les moins familiers en action et quelle plate-forme pour eux !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant sur Love The Darts, Laura Turner et Stuart Pyke choisissent certaines des graines qui pourraient tomber en phase de groupes S’exprimant sur Love The Darts, Laura Turner et Stuart Pyke choisissent certaines des graines qui pourraient tomber en phase de groupes

Quels sont les favoris ?

Le Pays de Galles est le favori avant le tournoi et vous pouvez comprendre pourquoi.

Ils ont déjà goûté à la gloire de la Coupe du monde et chercheront désespérément à regagner le trophée. Dans Gerwyn Price et Jonny Clayton, ils ont une paire qui sont de vrais amis, qui passent du temps ensemble loin de l’oche et qui se gélifient clairement bien dessus.

Ce qui est également intéressant, ce sont les statistiques – Price et Clayton ont les moyennes saisonnières combinées les plus élevées, ce qui est de bon augure.

L’Angleterre sera le choix de beaucoup de gens avec les deux joueurs les moins bien classés de Michael Smith et Rob Cross, mais je suis intrigué de voir à quoi ressemble leur chimie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible S’exprimant sur Love The Darts, Turner et Pyke ne sont pas d’accord sur les chances de l’Angleterre de remporter la Coupe du monde de fléchettes 2023 S’exprimant sur Love The Darts, Turner et Pyke ne sont pas d’accord sur les chances de l’Angleterre de remporter la Coupe du monde de fléchettes 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant la Coupe du monde de fléchettes 2023, revenez sur l’une des finales les plus dramatiques de la compétition alors que l’Angleterre a vaincu l’Australie en 2012 après une mort subite Avant la Coupe du monde de fléchettes 2023, revenez sur l’une des finales les plus dramatiques de la compétition alors que l’Angleterre a vaincu l’Australie en 2012 après une mort subite

Faut-il parler davantage de l’Ecosse ? Peut-être que nous devrions. Gary Anderson est de retour en tartan pour la première fois depuis 2019, lorsqu’il a remporté ce trophée avec Peter Wright, et il est en forme.

Il a remporté un titre Pro Tour en mars et a été finaliste lors de la dernière ronde d’événements du championnat des joueurs, il montre qu’il a toujours le combat. Espérons qu’Anderson et Wright puissent tirer le meilleur l’un de l’autre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lors de la Coupe du monde 2022, Gerwyn Price a réalisé une moyenne remarquable de 117,88 lors d’une victoire dominante sur Martin Schindler, où il a décroché une finition sensationnelle de 170 et n’a pas raté une fléchette à un double! Lors de la Coupe du monde 2022, Gerwyn Price a réalisé une moyenne remarquable de 117,88 lors d’une victoire dominante sur Martin Schindler, où il a décroché une finition sensationnelle de 170 et n’a pas raté une fléchette à un double!

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Australie était à quelques centimètres de frapper une paire historique de neuf fléchettes à la Coupe du monde de fléchettes 2022 L’Australie était à quelques centimètres de frapper une paire historique de neuf fléchettes à la Coupe du monde de fléchettes 2022

Qui sont les étrangers ?

Ayant été à New York il y a à peine quelques semaines et ayant vu Jeff Smith et Matt Campbell s’affronter pour le championnat nord-américain au Madison Square Garden, je pense vraiment que le duo canadien pourrait causer quelques bouleversements.

Ils se connaissent bien, ils ont une bonne chimie et ils jouent tous les deux de très bonnes fléchettes en ce moment.

Gabriel Clemens et Martin Schindler auront le public local juste derrière eux à Francfort et avec la paire qui grimpe dans le classement, ils pourraient être un bon pari extérieur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant la Coupe du monde de fléchettes 2023, revenez sur l’un des matchs de la plus haute qualité de l’histoire du tournoi alors que les Pays-Bas de Michael van Gerwen affrontaient l’Allemagne de Martin Schindler en quart de finale 2018 Avant la Coupe du monde de fléchettes 2023, revenez sur l’un des matchs de la plus haute qualité de l’histoire du tournoi alors que les Pays-Bas de Michael van Gerwen affrontaient l’Allemagne de Martin Schindler en quart de finale 2018

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant la Coupe du monde de fléchettes 2023, revenez sur une fantastique séquence de fléchettes alors que Daryl Gurney, d’Irlande du Nord, a fait taire la foule locale avec une finition de 124 au premier tour du tournoi 2017 Avant la Coupe du monde de fléchettes 2023, revenez sur une fantastique séquence de fléchettes alors que Daryl Gurney, d’Irlande du Nord, a fait taire la foule locale avec une finition de 124 au premier tour du tournoi 2017

Aucun des deux n’a remporté de titre, mais avec Clemens ayant cette course sensationnelle vers les demi-finales du Championnat du monde et Schindler faisant les dernières étapes des événements Pro Tour et Euro Tour ces derniers mois, je me demande simplement ce qu’ils pourraient faire cette semaine.

L’équipe allemande est deuxième lors de la soirée d’ouverture, il ne fait donc aucun doute que le toit sera levé lorsque les hôtes sortiront. Roulez jeudi.

La Coupe du monde de fléchettes se déroule à l’Eissporthalle de Francfort du 15 au 18 juin – en direct sur Sky Sports.