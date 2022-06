Coupe du monde de fléchettes : Calendrier et résultats alors que le tournoi de 32 nations revient à l’Eissporthalle | Fléchettes Nouvelles

Les Écossais John Henderson et Peter Wright viseront à conserver leur titre de Coupe du monde de fléchettes à Francfort

Le calendrier des matchs du premier tour de la Coupe du monde de fléchettes a été confirmé, les Écossais Peter Wright et John Henderson visant à conserver leur titre à Francfort.

Le tournoi de 32 nations reviendra à l’Eissporthalle du 16 au 19 juin pour un festival annuel de fléchettes qui voit des équipes de deux joueurs s’affronter dans un mélange de matchs en double et en simple.

Le premier tour étant réparti sur les deux premières soirées, l’action de jeudi mettra en vedette le Pays de Galles, les Pays-Bas et l’Allemagne, pays hôte, qui affronteront respectivement les Philippines, le Brésil et l’Espagne.

L’Autriche, finaliste de 2021, et la République d’Irlande, vice-championne de 2019, sont également en action jeudi contre la Finlande et le Canada.

Le premier tour se termine vendredi, avec les Écossais Peter Wright et John Henderson qui commencent leur défense du titre contre Hong Kong.

L’Angleterre, quadruple vainqueur, affrontera la République tchèque, tandis que la Belgique et l’Australie, anciennes finalistes, affronteront respectivement le Japon et la Lituanie.

Le deuxième tour du tournoi est ensuite divisé en deux sessions le samedi, avant que l’événement ne se termine le dimanche avec les quarts de finale de l’après-midi et les demi-finales et la finale de la session du soir.

Coupe du monde de fléchettes 2022

Horaire de jeu

Jeudi 16 juin (1800 BST)

Premier tour x8

Danemark vs Singapour

Nouvelle-Zélande vs Suisse

République d’Irlande vs Canada

Autriche vs Finlande

Irlande du Nord contre Gibraltar

Pays de Galles vs Philippines

Allemagne contre Espagne

Pays-Bas vs Brésil

Vendredi 17 juin (1800 BST)

Premier tour x8

Lettonie vs Hongrie

Pologne vs États-Unis

Suède vs Afrique du Sud

Portugal contre Italie

Australie vs Lituanie

Angleterre vs République Tchèque

Ecosse contre Hong Kong

Belgique vs Japon

samedi 18 juin

Session de l’après-midi (1200 BST)

Deuxième tour x4

Session du soir (1800 BST)

Deuxième tour x4

dimanche 19 juin

Session de l’après-midi (1200 BST)

Quarts de finale

Session du soir (1800 BST)

Demi finales

Final

