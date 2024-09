Coupe du Monde de descente : le dieu du VTT est à Loudenvielle

Épargnée par le ciel, la cité du Louron accueille, ce dimanche, la finale de l’avant-dernière manche de coupe du Monde où le Niçois Loïc Bruni, sera une nouvelle fois l’homme à détrôner.

Départ de la finale dames dès 13h15, départ de la finale hommes dès 14 heures.

Les précieux du Louron déchaînés durant la nuit dernière comme sur l’ensemble des Hautes-Pyrénées en alerte orange, ont été cléments ce samedi matin, réservant à la Coupe du Monde de Loudenvielle son plus magnifique soleil.

Au grand soulagement de l’organisation, quand même contrainte d’annuler les qualifications matinales : « Car, on a pris une nuit de très grosse pluie et on a vu dans les vallées voisines que les dégâts sont considérables. Plus de pluie jusqu’à dimanche soir… La course est sauvée » réagissait Ludovic Henry conscient d’avoir profité de la protection du dieu du VTT.

Et le directeur de rajouter : « Les équipes sur les pistes ont fait un énorme travail dans des conditions dantesques. Ils ont tiré la boue, fait des drainages et changé la terre. Ce samedi, on a la chance d’avoir du soleil qui fait sécher la piste et on voit que les pilotes commencent à prendre de la vitesse ».

Grand soleil sur les hauteurs de Loudenvielle au départ des concurrents.

DDM-BA



Le tout récent champion du Monde Loris Vergier. a fait le bonheur de ses fans.



Le pilote de Millau Marine Cabirou en favori chez les dames.

DDM-BA



Les pilotes apprécient

Car le rythme des pilotes qui ont pu enchaîner quelques courses d’entraînements avant la demi-finale est monté d’un crâne sur une piste toujours piégeuse : « J’ai tapé un arbre avec le petit doigt », s’esclaffe Sacha Léonard. Venu sur la coupe du Monde de Loudenvielle sélectionné dans l’équipe de la Fédération Française, le Montpelliérain donne son sentiment : « C’est mieux qu’hier (vendredi) vu que ça a séché pendant la nuit et le soleil fait que du bien . On ne pouvait pas rêver mieux. Il n’y a qu’une seule trace et c’est assez linéaire ».

En montant dans la hiérarchie des pilotes, Raphael Inniguez (Commencal ICStudio) apprécie également : « C’est bien plus sec que vendredi, ça roule beaucoup mieux mais il faudra se méfier de certaines ornières très profondes. La piste est compliquée et s’améliore au fil des heures. »

Le Mendois qui était monté sur le podium des France juniors en 2021, trouve des avantages à ce tracé rendu encore plus technique par les conditions : « Les organisateurs avaient rendu la piste un peu trop facile et avec la pluie, ça s’est détruit. On n’a jamais roulé sur une piste aussi démontée et technique que ça. On verra qui sait vraiment faire du vélo techniquement. Certains seront plus avantagés que d’autres…. »

Le champion de France Thibault Dapréla compte bien jouer la gagne sous le Skyvall.

DDM-BA



Le Montpelliérain Sacha Léonard n’a pas réussi à se siffler en finale.

DDM-DE



Le combat des chefs

Et ce n’est pas Loris Vergier (Trek Factory Racing Gravity), récent champion du Monde, qui le contredira : « Ce n’est pas la piste où je me sens le plus à l’aise et de porter le maillot arc-en -ciel c’est encore pire. Alors je fais ce que je peux et je prends du plaisir. Ça ne sera pas ma course mais plutôt celle de Loïc (Bruni) et Amaury (Pierron)… ça va être quelque chose, venez voir », conclut le Cagnois auteur du 11e temps des qualifications.

Car les deux protagonistes sont déjà au rendez-vous avec le premier chrono provisoire tenu par Amaury Pierron (Commencal/Muc-Off by Riding) double vainqueur de la coupe du Monde en 2018 et 2022 : « J’appréhendais cette piste car elle longue et très physique. J’en ai gardé un peu pour le bas, suffisamment pour la deuxième place (rire). Pour la première, il faudra en mettre partout. Loïc (Bruni) est très en forme cette saison, je vais essayer de me rapprocher et pourquoi pas être devant ».

Ce qui ne sera pas choisi facile puisque Loïc Bruni (Specialized Gravity) s’est lancé en leader de la Coupe du Monde signant un temps canon pour finir avec 3 secondes d’avance. « La piste commence à bien sécher et c’est là où moi je me sens bien. J’ai mis la pression sur la concurrence mais c’est mieux que l’inverse (rire) ».

D’autres pilotes pourraient jouer les troubles à l’instar de Greg Minnar, le Sud-Africain détenteur du record de victoires (22) en Coupe du monde qui mettra un terme à sa carrière à 43 ans. On pourra, aussi, compter aussi sur le champion de France en titre, Thibault Dapréla victime d’une chute l’an dernier sur cette même piste : « Je suis content car j’ai fait un bon run qui me met en confiance. Dimanche, ça devrait être pas mal et je suis prêt à gagner ! ».

Mais pour cela, il faudra battre l’ogre Loïc Bruni, quintuple champion du Monde qui, en s’élançant à 15h34 de Peyragudes, pourrait remporter 3 minutes et des poussières plus tard, son 2e sacre à Loudenvielle et sa 4e Coupe du Monde.