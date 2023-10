Le capitaine sud-africain Temba Bavuma espère lancer un doublé en Coupe du monde pour son pays alors que les équipes de cricket et de rugby affrontent l’Angleterre samedi.

Les Proteas rencontreront les hommes de Jos Buttler lors de la Coupe du monde de cricket à Mumbai à partir de 9h30, heure britannique, avant que les Springboks n’affrontent l’équipe d’Owen Farrell en demi-finale de la Coupe du monde de rugby au Stade de France à Paris à partir de 20h ce soir-là.

Bavuma – dont l’équipe a remporté ses deux premiers matches en Inde, contre le Sri Lanka et l’Australie, avant une défaite choc contre les Pays-Bas mardi – a déclaré : « Nous soutiendrons les Springboks et ils nous soutiendront également.

Samedi 21 octobre à 9h00





« Nous jouons en premier, donc il nous incombe de faire en sorte que les choses se déroulent dans le bon sens.

« En fait, ils nous ont envoyé un message lors de notre réunion d’équipe pour nous souhaiter bonne chance dans notre jeu. En tant que joueurs, nous avons la responsabilité de mettre le sourire sur les visages de nos compatriotes et de revenir avec la victoire. »

Bavuma s’attend à « un sacré match » contre l’Angleterre

L’Afrique du Sud a battu le Sri Lanka avec un score record de 428-5 lors de son match d’ouverture, au cours duquel Aiden Markram a battu un siècle de 49 balles – un autre record de la compétition.

Faits saillants de Delhi alors que l'Afrique du Sud a battu le score le plus élevé de la Coupe du monde en route vers une raclée de 102 points contre le Sri Lanka



Bavuma pense que le match de samedi au stade Wankhede pourrait être un véritable festival alors que les deux équipes cherchent à rebondir après les surprises de leurs matches précédents.

L’Angleterre a perdu dimanche contre l’Afghanistan par 69 points à Delhi, deux jours avant que les Proteas ne soient éliminés par les Néerlandais, battus par 38 points.

Le joueur de 33 ans a ajouté : « Si j’étais un fan de cricket, je voudrais regarder l’Afrique du Sud contre l’Angleterre.

« Les deux équipes cherchent à faire leurs preuves. Les deux équipes voudront éradiquer et résoudre tous les problèmes qu’elles ont rencontrés.

Faits saillants alors que les espoirs de l'Angleterre en Coupe du Monde ont subi un coup dur après une défaite historique de 69 points contre l'Afghanistan



« Cela pourrait être un sacré match de cricket si deux équipes de ce calibre jouaient près de leur meilleur niveau.

« Il y a des individus dans les deux camps qui veulent lever la main pour leur équipe. Je pense que ce sera un match très disputé.

« Cela peut être le paradis des frappeurs ici, vous obtenez de la valeur pour vos tirs et le ballon a tendance à voyager plus loin. Si c’est votre journée, vous pouvez remplir vos bottes.

« Nous avons laissé la défaite des Pays-Bas derrière nous, c’était un échec »

« Nous avons eu des conversations difficiles en tant qu’équipe et les choses ont mal tourné pour nous du point de vue des frappeurs, des quilles et du terrain. [against Netherlands]. Nous avons mis cela derrière nous.

Faits saillants de la victoire historique des Pays-Bas en Coupe du monde contre l'Afrique du Sud mardi



« Nous reconnaissons également le fait qu’au cours des deux derniers mois, nous avons joué beaucoup de bon cricket. Il ne faut donc pas négliger cela et permettre à un » incident « dans notre jeu d’écraser tout ce que nous avons fait.

« Il est facile de se remettre en question, de remettre en question ses processus et son jeu, il ne faut donc pas oublier tout le bon travail que nous avons accompli. »

Nasser Hussain rejoint Ian Ward pour prévisualiser le match « incontournable » de l'Angleterre contre l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de cricket



