Coupe du monde de cricket : Tamim Iqbal absent du tournoi alors que le Bangladesh perd son premier match prolifique sur blessure | Actualités sur le cricket

Le Bangladesh sera privé de son frappeur le plus prolifique d’une journée, Tamim Iqbal, à la Coupe du monde de cricket après qu’une blessure persistante au dos ait anéanti les espoirs du premier match de participer à l’événement phare – en direct sur Sky Sports.

Tamim avait annoncé en juillet qu’il se retirait du cricket international, mais est revenu sur sa décision un jour plus tard après avoir rencontré le Premier ministre du pays.

La blessure au dos l’a forcé à démissionner de son poste de capitaine des 50 overs de l’équipe et il a ensuite raté la Coupe d’Asie. Il est revenu ce mois-ci pour la série à domicile contre la Nouvelle-Zélande, mais s’est plaint d’un inconfort, ce qui a incité la direction de l’équipe à le laisser en dehors de l’équipe de 15 joueurs pour la Coupe du monde, dirigée par le polyvalent Shakib Al Hasan.

« Nous sommes tous conscients que Tamim Iqbal est un sujet de préoccupation à long terme », a déclaré le sélectionneur en chef Minhajul Abedin aux journalistes à propos de cette nouvelle, qui sera un coup dur pour le Bangladesh pour la Coupe du monde, qui débutera le 5 octobre avec chaque match. Sports aériens.

« Nous en avons discuté avec la direction de l’équipe et nous ne voulions pas prendre de risque dans une longue campagne de Coupe du Monde. C’est un événement très important. »

Tamim a marqué 8 357 points ODI, le plus grand nombre par un frappeur du Bangladesh. Il a disputé 243 matches d’une journée. En son absence, Tanzid Hasan s’associera à Litton Das en tête de leur ordre au bâton, suivi de Najmul Hossain Shanto au numéro trois.

Shakib et ses hommes atteindront Guwahati plus tard mercredi et disputeront deux matchs de préparation dans cette ville de l’est de l’Inde avant de se diriger vers le nord, à Dharamsala, pour leur match d’ouverture du tournoi contre l’Afghanistan le 7 octobre.

Équipe du Bangladesh pour la Coupe du monde de cricket

Shakib Al Hasan (capitaine), Mushfiqur Rahim, Litton Das, Najmul Hossain Shanto, Towhid Hridoy, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Hasan Mahmud, Shoriful Islam, Nasum Ahmed, Mahedi Hasan, Tanzid Hasan, Tanzim Hasan, Mahmudullah

