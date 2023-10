Coupe du monde de cricket : Mitchell Santner remporte cinq guichets pour mener la Nouvelle-Zélande à une victoire confortable contre les Pays-Bas | Actualités sur le cricket

La Nouvelle-Zélande a remporté une deuxième victoire consécutive en Coupe du monde après avoir battu les Pays-Bas par 99 points au stade international Rajiv Gandhi d’Hyderabad.

Les Black Caps battent Will Young 70 et Rachin Ravindra 51 a de nouveau joué pour afficher 322-7 tandis que le cinq pour du spinner du bras gauche Mitchell Santner a vu les Pays-Bas se retirer pour 223.

Les Pays-Bas ont commencé par une attaque très disciplinée avec un hors-spinner Aryan Dutt et le sertisseur du bras droit Ryan Klein bowling trois jeunes filles au début du jeu, mettant immédiatement la Nouvelle-Zélande sous la pompe, mais ils ont eu du mal à prendre des guichets cohérents contre le premier ordre des Black Caps.

En réponse, un seul des joueurs néerlandais, Colin Ackermann (69 ans), a dépassé le demi-siècle tandis que les autres luttaient contre les effets de rotation, ce qui a conduit à une victoire convaincante de la Nouvelle-Zélande, qui a gagné deux points pour s’asseoir en tête de la Coupe du monde ICC. tableau.

La forte forme de Young et Ravindra continue

Mitchell Santner, de Nouvelle-Zélande, célèbre avec son coéquipier Rachin Ravindra après avoir terminé son parcours de bowling





Young a frappé sept quatre et deux six dans ses 70 tandis que Ravindra a brisé trois limites et un six alors que la paire Kiwi partageait un partenariat de 77 (84), le plus élevé du match.

L’ouvreur Devon Conway a fait 32 avant de tenter de frapper le fileur du bras gauche Roelof van der Merwe au milieu du guichet, mais a été rattrapé par Bas de Leede pour quitter la Nouvelle-Zélande 67-1 à la 13e place.

Les quilleurs néerlandais ont travaillé dur pour leur prochain guichet, Young tombant au 27e, mais il semblait alors que la Nouvelle-Zélande était sur la bonne voie pour un total impressionnant.

Daryl Mitchell (48 ans) a été joué avec un off-cutter bien déguisé de Paul van Meekeren qui lui a traversé les moignons, amenant le skipper néo-zélandais Tom Latham (53 ans) dans l’enceinte.

Les Pays-Bas ont infligé un mini effondrement pour voir les Black Caps tomber de 238-4 à 293-7 en l’espace de huit overs, mais Santner (36) et le droitier Matt Henry (10) ont fait preuve d’une certaine résistance à la fin de leur partenariat invaincu. de 29, les deux dernières balles de la manche étant de six pour aider la griffe du Kiwi à dépasser les 300.

Les Pays-Bas désillusionnés par Santner

Vikram Singh des Pays-Bas est joué par Matt Henry de Nouvelle-Zélande





Santner a remporté son deuxième cinq pour le cricket ODI en piégé Max O’Dowd (16) lbw et en éliminant le danger néerlandais Colin Ackermann (69) pour laisser les Néerlandais 157-5 à la 33e.

Teja Nidamanuru a été éliminé, ce qui a mis fin à la série de 50 points avec Ackermann, mais la Nouvelle-Zélande était faible sur le terrain, manquant un certain nombre d’occasions et perdant des attrapés.

Matt Henry (3-40) a impressionné avec le nouveau ballon de son équipe en retirant l’ouvreur Vikram Singh (12), tandis que Ravindra (1-46) a vu De Leede (18) attrapé par Boult après avoir franchi trois limites.

Henry a fait attraper Sybrand Engelbrecht à la limite de la jambe carrée avant de heurter le moignon de jambe d’Aryan Dutt, ce qui a envoyé les Pays-Bas faire leurs valises.

Des questions demeurent désormais sur le onze de départ de la Nouvelle-Zélande avec la possible réintroduction de Williamson et du lanceur Tim Southee dans l’équipe après avoir été absents en raison de blessures.

« Nous avions besoin de partenariats plus importants » – Edwards

Paul Van Meekeren des Pays-Bas a réussi quatre matchs sans retrait lors de ses manches contre la Nouvelle-Zélande





Capitaine des Pays-Bas Scott Edwards :

« Nous avons été plutôt bons, mais la Nouvelle-Zélande s’est éloignée de nous, ce qui a poussé le score plus loin que ce que nous espérions.

« Nous pensions que si nous pouvions les maintenir à la barre des 280, ce serait bien, mais la Nouvelle-Zélande est une attaque de bowling disciplinée et nous savions qu’elle ne nous faciliterait pas la tâche.

« Vous n’allez pas courir après 320 avec des scores de 40 et 50 et nous en parlerons avec les gars. Lors des prochains matchs, nous devrons mettre en place des partenariats plus importants. »

« Les quilleurs ont fait un travail fantastique » – Latham

Image:

Le gardien de guichet néo-zélandais Tom Latham déloge les cautions pour éliminer Sybrand Engelbrecht des Pays-Bas, qui n’a pas été considéré comme éliminé par le troisième arbitre.





Le capitaine néo-zélandais Tom Latham :

« Nous avons inscrit un excellent score au tableau et les quilleurs ont également fait un travail fantastique. Les partenariats que nous avons construits ont été les plus précieux. Au cours des cinq derniers overs, nous avons réussi à réaliser de superbes courses au tableau.

« Chaque terrain où vous allez, il s’agit de s’adapter aussi vite que possible et nous espérons nous acclimater au temps plus chaud à Chennai.

« Kane [Williamson] est de retour pour faire son truc et se rapproche chaque jour. Tim [Southee] se développe bien et nous croisons les doigts pour que nous soyons entièrement disponibles lors du prochain match.

