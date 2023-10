Les 103 invaincus de Virat Kohli ont conduit l’Inde, favorite de la Coupe du monde, à une quatrième victoire sur quatre alors que son équipe battait le Bangladesh par sept guichets – mais le pays hôte transpire maintenant sur la forme physique de Hardik Pandya.

Kohli a décroché son 48e siècle international d’une journée – juste un de moins que le record de Sachin Tendulkar dans le format – avec 97 balles avec les six vainqueurs alors que lui et KL Rahul (34 non sur 34) ont comploté pour amener le premier à trois chiffres à le backend de la poursuite réussie de l’Inde contre 257 à Pune.

Le joueur de 34 ans a refusé les simples en fin de manche alors qu’il cherchait les deux et les limites dont il avait besoin pour atteindre sa tonne et a atteint le cap lorsqu’il a fumé Nasum Ahmed au milieu du guichet profond alors que l’Inde triomphait avec 51 balles à perdre.

La victoire de l’Inde sur une équipe du Bangladesh privée de son capitaine régulier Shakib Al Hasan en raison d’un quadruple problème les place à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande en tête du classement avant la rencontre des équipes à Dharamshala dimanche, un match que Hardik pourrait désormais être un doute pour.

Résumé des scores Bangladesh 256-8 sur 50 overs : Liton Das (66 sur 82 ballons), Tanzid Hasan (51 sur 43 ballons) ; Ravindra Jadeja (2-38), Jasprit Bumrah (2-41) Inde 261-3 en 41,3 overs : Virat Kohli (103 sur 97 balles), Shubman Gill (53 sur 55 balles), Rohit Sharma (48 sur 40) ; Mehidy Hasan Miraz (2-47)

Hardik a boitillé trois balles dans le neuvième match du match de jeudi après s’être tordu la cheville gauche en tentant d’aligner son propre bowling, Kohli complétant ensuite le match sous les acclamations des supporters indiens.

Hardik n’est pas revenu sur le terrain alors que le Bangladesh affichait 256-8 et n’était pas obligé de frapper alors que l’Inde rentrait chez elle grâce principalement à Kohli, Shubman Gill (53 sur 55), Rohit Sharma (48 sur 40) et Rahul.

S’exprimant sur Hardik lors de la présentation, le skipper indien Rohit a déclaré : « Il s’est blessé un peu. Il n’y a pas de dégâts majeurs, c’est bien pour nous. Mais évidemment, avec une blessure comme celle-là, nous devons évaluer chaque jour et nous le ferons. tout ce qui est nécessaire. »

Hardik Pandya se frappe la cheville alors qu’il joue au bowling pour l’Inde contre le Bangladesh lors de la Coupe du monde de cricket, ce qui signifie que Virat Kohli est amené au bowling pour terminer le over.



Le Bangladesh s’efface après un bon départ avec la chauve-souris

Les espoirs du Bangladesh de contrarier l’Inde ont été renforcés par un score d’ouverture de 93 entre Liton Das (66) et Tanzid Hasan (51), obtenu après que l’Inde n’a pas réussi à passer en revue Tanzid lbw contre Jasprit Bumrah sur six.

Les huit limites de Tanzid lors de son premier ODI cinquante comprenaient trois consécutives contre Shardul Thakur au 10e – deux six prenant en sandwich un quatre – avant qu’il ne soit le premier homme à sortir, lbw contre Kuldeep Yadav au 15e.

Le Bangladesh a perdu des guichets à intervalles réguliers à partir de ce moment-là, Mahmudullah (46) et Mushfiqur Rahim (38) étant les seuls autres joueurs à passer 16 alors que Bumrah, Mohammed Siraj et Ravindra Jadeja ont chacun frappé deux fois.

L’Indien Ravindra Jadeja réalise une prise époustouflante alors que le guichet de Mushfiqur Rahim tombe pour le Bangladesh lors de la Coupe du monde de cricket



Jadeja a été le quilleur le plus économique, enregistrant des chiffres de 2 à 38 sur ses 10, avec ses scalps, dont Liton attrapés à long terme, tandis qu’il a également réussi une excellente capture en plongée à l’arrière pour écarter Mushfiqur.

La victoire de la manche, cependant, est venue du gardien de guichet Rahul, qui a bondi d’une main vers sa gauche pour rattraper Mehidy Hasan Miraz (3).

KL Rahul réalise une superbe capture alors que Mehidy Hasan Miraz obtient la moindre touche et que le gardien de guichet vole dans les airs pour réaliser la capture.



En réponse, les ouvreurs indiens Rohit et Gill ont réalisé 88 en 13 overs avant de tous deux entrer dans les profondeurs – Rohit envoyant une balle courte de Hasan Mahmud dans un carré profond avant que Gill ne lance une livraison plus complète du fileur Mehidy au milieu du guichet profond après avoir ajouté 44 sur 42. des couilles avec Kohli.

Kohli a ensuite partagé un partenariat de 46 sur 59 livraisons avec Shreyas Iyer (19 ans) avant que ce dernier ne transporte Mehidy au milieu du guichet profond, laissant Kohli et Rahul éliminer les 69 courses supplémentaires requises.

Kohli a été le seul buteur de points, autres que les larges, lors des 2,3 derniers overs du match, fumant Nasum pour quatre et six au 40e, puis envoyant le même quilleur dans les gradins au milieu du 42e.

Kohli : Je voulais en finir avec la poursuite

Joueur du match, Virat Kohli (103no sur 97 ballons) :

« Je voulais apporter une grande contribution. J’ai fait une cinquantaine mais je voulais en finir cette fois. Le terrain était bon, il m’a permis de jouer mon jeu – de combler l’écart, de trouver les limites chaque fois que je le pouvais.

« Il y a une super ambiance dans le vestiaire, l’esprit est là, tout le monde peut le voir. Il faut créer un élan dans le vestiaire pour sortir et jouer comme ça. C’est une sensation particulière de jouer devant une telle foule. « .

Rohit : La foule va devenir de plus en plus grande et plus bruyante

Capitaine indien Rohit Sharma :

« C’était une bonne victoire. Nous n’avons pas bien commencé mais nous avons bien réussi à revenir au milieu et en backend également.

« Les trois derniers matchs que nous avons disputés ont été superbes et nous avons continué ainsi aujourd’hui. C’est quelque chose qui est sous votre contrôle. Vous essayez de faire autant d’efforts que possible.

« Nous tous, dans l’équipe, avons subi la pression du public venu en grand nombre. C’est spécial pour nous. Le public ne nous a pas déçu et je suis presque sûr qu’il va devenir de plus en plus grand et plus bruyant à l’avenir. »

Shanto : J’espère que nos frappeurs pourront prendre leurs responsabilités lors du prochain match

Najmul Hossain Shanto, skipper remplaçant du Bangladesh :

« L’Inde est toujours une très bonne équipe. Ils nous ont montré aujourd’hui qu’ils pouvaient mieux jouer au cricket (que nous). Nous n’avons pas joué notre meilleur match mais j’espère que nous pourrons le faire à l’avenir.

« Nous n’avons pas bien fini (avec la batte). Si Tanzid et Liton avaient frappé plus longtemps, cela aurait pu être un jeu de balle différent. Espérons que lors du prochain match, nos frappeurs pourront prendre leurs responsabilités. »

Et après?

Le Pakistan affrontera l’Australie à Bangalore vendredi (9h de diffusion sur Sky Sports Cricket avant le premier bal à 9h30) avec les hommes de Babar Azam cherchant à rebondir après leur martèlement de sept guichets contre l’Inde à Ahmedabad le week-end dernier.

L’Australie, son adversaire, a débuté sa campagne par des défaites successives contre l’Inde et l’Afrique du Sud, mais a ensuite battu le Sri Lanka par cinq guichets mardi pour marquer ses deux premiers points de la compétition.

Samedi, à la Coupe du Monde, il y aura deux matchs, avec Pays-Bas contre Sri Lanka l’offrande précédente (premier bal à 6h du matin) puis Angleterre et Afrique du Sud rendez-vous plus tard (9h30, premier bal).

L’Angleterre et l’Afrique du Sud ont subi des défaites choc lors de leurs matches précédents, les hommes de Jos Buttler étant battus par l’Afghanistan à Delhi et les Proteas stupéfaits par les Pays-Bas à Dharamshala.

