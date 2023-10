Coupe du monde de cricket : le record de 131 de Rohit Sharma inspire l’Inde à la victoire sur l’Afghanistan | Actualités sur le cricket

Le magnifique 131 de Rohit Sharma a inspiré l’Inde à une victoire catégorique de huit guichets contre l’Afghanistan au stade Arun Jaitley bondé de Delhi.

Sharma, qui avait l’air au toucher impérieux, a frappé un demi-siècle de 30 balles avant d’atteindre son 100 en seulement 63 livraisons pour évoquer son septième cent en Coupe du monde en seulement 19 manches, le éloignant du record de Sachin Tendulkar tout en surpassant celui de Chris Gayle. record de frapper le plus de six dans le cricket international dans tous les formats.

L’Afghanistan a affiché un solide 272-8 avec son skipper Hashmatullah Shahidi (80) fracassant un coup prometteur et Azmatullah Omarzai (62) emboîtant le pas, mais le quilleur rapide Jasprit Bumrah (4-39) et le garçon d’anniversaire Hardik Pandya (2-43) les ont limités. en dessous de 300, permettant une poursuite confortable.

En réponse, l’Afghanistan a eu du mal à prendre les guichets, la première percée n’ayant eu lieu qu’à la 19e avec Ishan Kishan (48) prenant l’avantage sur Rashid Khan (2-57), avec Ibrahim Zadran prenant une simple prise et l’ouvreur indien partant trois il lui manque un demi-siècle.

Le fileur de jambe a également battu Sharma (131) – le seul autre guichet à tomber dans les manches de l’Inde – après l’avoir invité à un faux tir et avoir heurté le moignon central après avoir frappé 16 quatre et cinq six pour atteindre le siècle de Coupe du monde le plus rapide de l’Inde, battant un effort de 72 balles de Kapil Dev en 1983.

Cette victoire impressionnante a permis à l’Inde de se hisser à la deuxième place du classement, derrière la Nouvelle-Zélande en termes de taux de progression net, tandis que l’Afghanistan a chuté à la 10e place.

Le bâton de Sharma illumine Delhi

Sharma et Kishan ont partagé un partenariat d’ouverture d’une valeur de 156, mais ils ont donné le ton du match en avantage numérique alors qu’ils galopaient à 94-0 en 10 overs.

Les quilleurs afghans semblaient frustrés et se sont tournés vers leur fidèle preneur de guichet Rashid qui a retiré Kishan pour calmer les supporters indiens.

Image:

Le capitaine indien Rohit Sharma célèbre son siècle avec son coéquipier Ishan Kishan





Rashid a éliminé Sharma pour laisser les hôtes 205-2, mais avec seulement 68 points supplémentaires nécessaires et l’arrivée de Virat Kohli dans l’enceinte, la victoire était déjà en vue.

Kohli en a ajouté 55 pour atteindre des demi-siècles consécutifs dans sa campagne de Coupe du monde tandis que Shreyas Iyer (25 ans) a contribué à ancrer les manches.

À la 35e, l’Inde avait besoin de quatre points supplémentaires pour gagner et Kohli en a fracassé un quatre directement au large d’Azmatullah pour compléter l’attraction au box-office.

L’Afghanistan continue de s’améliorer

Avant cette Coupe du monde, l’Inde a disputé 66 matches internationaux d’une journée contre 29 pour l’Afghanistan, une différence marquée qui a été mise en évidence dans leurs performances.

Hashmatullah et Azmatullah ont fait de vaillantes tentatives pour aider leur équipe à atteindre un total décent sur un terrain plat après avoir remporté le tirage au sort et choisi de frapper.

La paire d’ouverture Rahmanullah Gurbaz et Ibrahim Zadran ont partagé une position de 32 (40), mais le polyvalent Pandya a frappé au septième pour avoir pris Zadran derrière, tandis que Shardul Thakur a réalisé une formidable capture de jonglage pour écarter le premier.

L’Indien Shardul Thakur fait preuve d’une brillante conscience pour prendre cette superbe prise à la frontière et renvoyer l’Afghanistan Rahmanullah Gurbaz



L’Afghanistan est tombé à 63-3 à la 13e place, mais la position de Hashmatullah et Azmatullah de 121 (128) – le deuxième partenariat le plus élevé pour l’Afghanistan – a montré des signes d’encouragement en atteignant 229-6.

Mais Bumrah a épongé la queue pour éliminer Najibullah Zadran (deux) et Mohammad Nabi (19 ans) avant d’écarter Rashid (16 ans).

L’Afghanistan s’est amélioré depuis son 156 all out contre le Bangladesh samedi, mais affronter Sharma, un maître dans son métier, allait toujours s’avérer difficile.

« C’était un sentiment spécial » – Sharma

Image:

Les Indiens Virat Kohli et Shreyas Iyer serrent la main des joueurs afghans après leur victoire de huit guichets lors de la Coupe du monde de cricket masculin ICC





Joueur du match et capitaine indien Rohit Sharma :

« Je savais qu’une fois que j’aurais mis mon œil dans le guichet, il deviendrait de plus en plus facile de frapper. J’y pense depuis longtemps. Je suis content d’avoir pu aller un peu grand et c’était une sensation spéciale. et c’est toujours spécial d’en marquer une centaine dans une Coupe du monde.

« Je ne veux pas trop penser aux records. Il y a un long chemin à parcourir et je ne veux pas perdre ma concentration. Je veux me concentrer sur ce que l’équipe attend de moi.

« C’est mon devoir d’être en tête de l’ordre pour m’assurer que nous obtenons le départ que nous voulons, en particulier dans une poursuite, et de mettre l’équipe dans une position confortable. Je veux me soutenir pour continuer à faire cela. C’est important Il ne faut pas perdre cet état d’esprit et continuer à faire pression sur l’opposition. »

« Nous allons essayer d’apprendre de nos erreurs » – Shahidi

Image:

Le capitaine afghan Hashimatullah Shahidi affirme que son équipe apprendra de ses erreurs





Le skipper afghan Hashmatullah Shahidi :

« Nous avions un objectif de plus de 300 dans ces conditions, d’autant plus que l’équipe de frappeurs indienne est solide.

« La surface était bonne, donc nous voulions marquer des points et mettre la pression sur l’opposition, mais les guichets consécutifs nous ont coûté cher. Nous allons essayer d’apprendre de nos erreurs et revenir avec une attitude positive. »

Et après?

L’Inde, pays hôte, se rend à Ahmedabad pour son prochain match de groupe de la Coupe du monde de cricket où elle affrontera le Pakistan samedi. (9h sur Sky Sports Cricket, premier bal à 9h30).

L’Afghanistan affronte l’Angleterre dimanche à Delhi (9h sur Sky Sports Cricket, premier bal à 9h30).

