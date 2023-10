Coupe du monde de cricket : le Pakistan s’effondre contre l’Inde avant que Rohit Sharma n’accueille trois victoires sur trois | Actualités sur le cricket

L’Inde a prolongé son bilan immaculé contre le Pakistan lors des Coupes du monde à 8-0 alors qu’un terrible effondrement au bâton de ses adversaires les a mis sur la voie d’une victoire de sept guichets dans un Ahmedabad bondé.

Le stade Narendra Modi, d’une capacité de 132 000 places, a accueilli le match phare du cricket mondial – un match rarement vu de nos jours en raison des tensions politiques – avec des hordes de supporters indiens regardant leur équipe raser le Pakistan pour 191 après que l’équipe de Babar Azam a perdu ses huit derniers guichets. pour seulement 36 courses une fois que le skipper est tombé pour 50.

Le Pakistan s’est effondré de 155-2 avec le lanceur de poignet indien Kuldeep Yadav (2-35) frappant deux fois dans un over et le sertisseur Jasprit Bumrah (2-19) roquant Mohammad Rizwan (49) et Shadab Khan (2) lors de overs successifs en tant que frappeur. Les équipes ont été regroupées en 42,5 overs.

Résumé du score – L’Inde a battu le Pakistan par sept guichets Pakistan 191 all out en 42,5 overs : Babar Azam (50 ans), Mohammad Rizwan (49 ans) ; Jasprit Bumrah (2-19), Hardik Pandya (2-34), Kuldeep Yadav (2-35) Inde 192-3 en 30,3 overs : Rohit Sharma (86no sur 63), Shreyas Iyer (53no sur 62) ; Shaheen Shah Afridi (2-36), Hasan Ali (1-34)

Regardez comment le Pakistan s’est fané avec la batte lors du choc des poids lourds contre l’Inde au stade Narendra Modi de 132 000 places.



L’Inde a atteint son objectif avec 117 balles en réserve alors que le skipper Rohit Sharma a suivi son siècle de 63 balles contre l’Afghanistan avec un 86 de 63 balles, fumant cinq six, dont son 300e dans le format.

L’Inde a remporté une troisième victoire consécutive lors de cette Coupe du monde pour se hisser en tête du classement, devant la Nouvelle-Zélande en termes de taux de course net, avec Shreyas Iyer (53no) remportant la victoire, et son demi-siècle, avec un quatre sur Mohammad Nawaz à mi-chemin. le 31 terminé.

Les hommes de Rohit restent invaincus contre le Pakistan dans toutes les Coupes du monde à 50 ans après des succès précédents en 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 et 2019, cette dernière victoire étant une raclée absolue car ils soulignent leur statut de favoris du tournoi.

L’Inde cherchera à remporter quatre victoires sur quatre lorsqu’elle affrontera le Bangladesh à Pune jeudi (9h30, heure du Royaume-Uni), le Pakistan espérant rebondir après sa raclée à Ahmedabad lorsqu’il affrontera l’Australie à Bangalore vendredi (9h30, heure du Royaume-Uni).

Rohit Sharma a mis l’Inde en contrôle de croisière contre le Pakistan avec quatre six au début de ses manches



Le Pakistan s’effondre alors que l’Inde mène 8-0 aux Coupes du monde

Le Pakistan a vu son record de 100 pour cent lors du tournoi de cette année prendre fin, l’équipe de Babar battant les Pays-Bas lors de son match d’ouverture, puis réalisant le plus haut total de 345 courses en Coupe du monde pour vaincre le Sri Lanka avant d’être époustouflé par l’Inde au milieu d’une tempête de coups douteux. .

Il n’y avait que peu d’indices du carnage à suivre lorsque Babar et Rizwan ont mis 82 pour le troisième guichet du Pakistan – qui commençait à 73-2 après que les ouvreurs Abdullah Shafique (20 ans) et Imam-ul-Haq (36 ans) aient été licenciés par les sertisseurs indiens. Siraj (2-50) et Hardik Pandya (2-34) respectivement.

Le polyvalent indien Hardik Pandya a écarté Imam-ul-Haq après avoir rattrapé le match d’ouverture du Pakistan pendant 36



Mais une fois que Babar a été renversé par une pêche de Siraj qui a touché son moignon – un après que le frappeur ait remporté un 29e demi-siècle ODI et le premier contre l’Inde en huit tentatives – le Pakistan s’est fané.

Kuldeep a effectué le tombé sur Saud Shakeel (6) lbw et a renversé Iftikhar Ahmed (4) autour de ses jambes dans le même over ; Les beautés de Bumrah représentaient Rizwan et Shadab ; et la queue a ensuite été polie alors qu’ils cherchaient à travailler – Ravindra Jadeja (2-38) terminant la manche en piégeant Haris Rauf (2) jambe avant.

Babar Azam a été joué par Mohammed Siraj peu de temps après avoir marqué son 29e demi-siècle ODI



La qualité de l’attaque de bowling du Pakistan signifiait qu’ils avaient encore une chance extérieure de victoire s’ils parvenaient à rassembler des guichets tôt et ils en ont décroché un au troisième, avec Shubman Gill – de retour du côté indien à la place d’Ishan Kishan après s’être remis d’un combat. de la dengue – faisant reculer Shaheen Shah Afridi après un total de 16 livraisons sur 11 chargées de limites.

Cependant, Rohit, qui a marqué gratuitement, a permis à l’Inde d’atteindre 79 en 10 overs avant que le Pakistan ne frappe à nouveau – Virat Kohli reprenant une balle courte de Hasan Ali à mi-parcours pour 16 – et le capitaine a ensuite partagé une position de 77 sur 71 balles avec Shreyas. avant de couper la balle plus lente de Shaheen au milieu du guichet avec 36 points nécessaires.

Shreyas Iyer a couronné une victoire catégorique pour l’Inde en réussissant les quatre gagnants sur le terrain



Rohit : l’Inde ne montera pas trop haut

Le skipper indien Rohit Sharma :

« Ce sont les quilleurs qui ont organisé le jeu pour nous. Restreindre le Pakistan à 190 a été un gros effort. Je ne pense pas que ce soit un lancer de 190.

« Celui qui récupère le ballon fait le travail pour l’équipe et c’est quelque chose dont nous sommes fiers et dont nous parlons. Nous avons six personnes qui peuvent nous procurer des guichets.

« Nous ne voulons pas que nos espoirs soient trop élevés ou trop bas. Nous voulons rester équilibrés, c’est la clé. C’est un long tournoi. »

Bumrah : je suis capable de lire les guichets rapidement

Joueur du match, Jasprit Bumrah :

« Quand j’étais jeune, je posais beaucoup de questions et maintenant que je suis expérimenté, je suis capable de lire les guichets rapidement et d’essayer différentes options.

« Ça faisait du bien, généralement vous essayez d’analyser le guichet le plus tôt possible. Quand nous avons commencé à jouer au bowling, nous savions que le guichet était le plus lent.

« Nous savions que dès que le ballon vieillirait un peu, il s’inverserait un peu et s’accrocherait un peu aussi. Nous attendions cela et essayions de rendre la tâche aussi difficile que possible. »

Dinesh Karthik pense que le Pakistan peut surmonter ses coups contre l’Inde à Ahmedabad



Babar : l’effondrement coûte cher au Pakistan

Capitaine pakistanais Babar Azam :

« Nous étions en train de construire un partenariat, puis nous avons connu un effondrement à mi-chemin. Nous n’avons pas bien fini. Ce n’était pas bon pour nous. Au début, nous avions visé 280, mais l’effondrement nous a coûté cher et le score total n’était pas bon. Avec le nouveau ballon, nous ne sommes pas à la hauteur. »

Et après?

