Coupe du monde de cricket : le Pakistan bat les vaillants Pays-Bas alors que Bas de Leede joue dans la défaite des Néerlandais | Actualités sur le cricket

Le Pakistan a commencé sa quête d’un premier titre de Coupe du monde à 50 points depuis 1992 avec une victoire de 81 points contre les Pays-Bas à Hyderabad.

Les hommes de Babar Azam ont dû travailler pour leur victoire face à une équipe considérée comme un outsider de premier plan avant le tournoi alors que le polyvalent néerlandais Bas de Leede a impressionné avec sa batte et son ballon.

De Leede avait empoché cinq guichets et marqué 123 contre l’Écosse lors du tournoi de qualification pour assurer la place des Pays-Bas dans cette Coupe du monde – leur première depuis 2011 – et il a remporté quatre guichets et en a frappé 67 contre le Pakistan avant que son équipe ne soit dépassée.

Résumé des scores Pakistan 286 all out en 49 overs : Saud Shakeel (68 sur 52 balles), Mohammad Rizwan (68 sur 75 balles) ; Bas de Leede (4-62) Pays-Bas 205 all out en 41 overs : Bas de Leede (67 sur 68 balles), Vikram Singh (52 sur 67 balles) ; Haris Rauf (3-43)

Les Pays-Bas ont été expulsés pour 205 poursuivant 287, passant de 120-2 à la 24e après que le fileur de jambe Shadab Khan ait éliminé Vikram Singh (52) et que le quilleur rapide Haris Rauf (3-43) ait frappé deux fois dans un over, avec De Leede septième homme. sorti, joué par Mohammad Nawaz.

Bas de Leede a battu le Pakistanais Mohammad Rizwan pour 68 avec une superbe prestation



De Leede a décroché deux guichets dans un over alors que le Pakistan était à fond pour 286, jouant Mohammad Rizwan (68) avec une beauté et faisant rattraper Iftikhar Ahmed (9) à la 32e avant de se retrouver sur un triplé quand il a roqué. Shadab (32) et a piégé Hasan Ali (0) lbw à la 44e.

Le Pakistan affrontera le Sri Lanka lors de son deuxième match mardi, les Pays-Bas visant à créer la surprise un jour plus tôt contre une équipe néo-zélandaise qui a battu l’Angleterre par neuf guichets lors du match d’ouverture du tournoi à Ahmedabad jeudi.

Image:

De Leede a suivi sa récolte de quatre guichets en marquant 67 sur 68 balles pour les Pays-Bas





Le Pakistan était en retrait à 38-3 au 10e après avoir été inséré, avec le skipper Babar (5) et les ouvreurs Fakhar Zaman (12) et Imam-ul-Haq (15) tous expulsés, seulement pour Rizwan et Saud Shakeel ( 68) pour en mettre 120 pour le quatrième guichet en 114 livraisons.

Cette position a pris fin lorsque Shakeel est tombé docilement lors du balayage, tandis que le Pakistan menait 188-6 trois overs plus tard alors que De Leede a mordu une délicieuse livraison entre la batte et le coussin de Rizwan, puis a enlevé Iftikhar.

Shadab et Mohammad Nawaz (39 ans) ont porté le Pakistan au-delà des 250 avec une position d’un demi-siècle avant de perdre leurs quatre derniers guichets pour 34 courses.

De Leede et Singh ont partagé un partenariat de 70 points sur 76 ballons dans la poursuite pour provoquer quelques tracs au Pakistan, mais l’équipe de Babar s’en est sortie confortablement à la fin – Rauf nettoyant Paul van Meekeren (7) pour décrocher la victoire à la 41e.

Et après?

Samedi 7 octobre à 5h30





Samedi 7 octobre à 9h00





Samedi est une journée double en Coupe du Monde avec Bangladesh contre Afghanistan à partir de 6h du matin sur Sky Sports Mix, avant L’Afrique du Sud affronte le Sri Lanka à partir de 9h30 sur Sky Sports Cricket.