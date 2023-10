Coupe du monde de cricket : le Bangladesh bat l’Afghanistan grâce à la performance globale de Mehidy Hasan Miraz | Actualités sur le cricket

Le polyvalent Mehidy Hasan Miraz a marqué un demi-siècle et remporté trois guichets alors que le Bangladesh a lancé sa campagne de Coupe du monde de cricket avec une victoire de six guichets contre l’Afghanistan à Dharamsala.

Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de jouer, le capitaine bangladais Shakib Al Hasan a mis son équipe aux commandes en remportant trois guichets clés, tandis que Mehidy (3-25) essuyait la queue. Rahmanullah Gurbaz a été le meilleur marqueur pour l’Afghanistan avec 47.

Mehidy a ensuite joué un rôle important dans la réponse du Bangladesh avec 57 ballons sur 73 alors que les quarts de finalistes de 2015 poursuivaient leur objectif de 157 en 34,4 overs.

« J’étais un peu prudent au début lorsque je jouais, mais le capitaine m’a dit de jouer aux bonnes zones et m’a dit d’être cohérent et cela m’a donné confiance », a déclaré Mehidy, joueur du match.

« Je joue toujours au numéro huit, donc c’était une excellente opportunité de frapper dans le premier ordre. J’ai toujours faim, donc c’est définitivement un grand moment pour moi de jouer. »

La poursuite du Bangladesh a connu un début difficile, les deux ouvreurs partant tôt pour les laisser sur 27-2.

L’arrivée de Mehidy a stabilisé le navire, mais le joueur de 25 ans a bénéficié d’un peu de fortune lorsqu’il a été largué par Najibullah Zadran le 16.

Mehidy et Najmul Hossain Shanto (59 pas retirés) ont combiné pour 97, et bien que Rahmat Shah ait réussi une capture spectaculaire à une main pour mettre fin au coup de Mehidy, le mal a été fait alors que le Bangladesh a accédé à la victoire.

Plus tôt samedi, l’Afghanistan a pris un bon départ alors que Gurbaz a établi des positions éphémères avec Ibrahim Zadran (22 ans) et Rahmat (18 ans), mais Shakib a tenté Ibrahim et Rahmat avec des tirs risqués et quelques bords supérieurs capricieux ont mis fin aux partenariats juste au moment où ils commençait à paraître dangereux.

Malgré la perte de deux guichets, l’Afghanistan était en position de force à 112-2 après 24 overs, mais leurs espoirs de construire sur cette plate-forme ont subi un coup dévastateur lorsque Hashmatullah Shahidi et Gurbaz ont été licenciés coup sur coup.

Cela a déclenché un effondrement d’ordre intermédiaire et l’Afghanistan a perdu ses six guichets restants pour seulement 44 courses supplémentaires pour terminer sur 156.

L’Afghanistan a souffert d’une mauvaise sélection de tirs, entraînant la perte de guichets dans des situations où ils auraient autrement pu afficher un total compétitif.

Shakib a déclaré : « Je suis heureux de contribuer avec mon bowling, comme je l’ai dit, nos cinq quilleurs ont contribué, ils ont contribué, les fileuses ont joué un rôle plus important mais c’est un tournoi long, je suis sûr que les quilleurs rapides contribueront davantage.

« Mehidy, Shanto, ce sont nos joueurs en forme. Ils sont toujours confiants et veulent bien faire pour l’équipe. »

Le match était important pour les deux équipes car ce sont les deux équipes les moins bien classées du tournoi après les Pays-Bas. Le Bangladesh sera heureux d’avoir remporté la victoire et deux points cruciaux.

Le Bangladesh affrontera mardi l’Angleterre, tenante du titre, à Dharamsala, tandis que l’Afghanistan, en quête de sa première victoire en Coupe du monde depuis 2015, affrontera l’Inde, pays hôte, à New Delhi un jour plus tard.

Regardez l’Angleterre contre le Bangladesh lors de la Coupe du monde de cricket le mardi 10 octobre, en direct sur Sky Sports.