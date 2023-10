La Nouvelle-Zélande a manqué de peu de réaliser un record du monde de course à pied alors que l’Australie a tenu bon pour une victoire de cinq points dans le match le plus marqué de l’histoire de la Coupe du monde masculine.

L’Australie avait affiché un énorme 388 et les Kiwis s’en sont approchés, terminant avec 383-9 après avoir eu besoin de 19 de la finale, en grande partie grâce au brillant 116 de Rachin Ravindra sur 89 balles.

Les Australiens – invités à frapper en premier – ont pris un départ fulgurant à Dharamsala grâce à David Warner et au débutant en Coupe du monde Travis Head, qui ont fracassé 10 six lors de leur premier avantage numérique de 118 points dans le cadre d’un partenariat d’ouverture de 175 points.

David Warner et Travis Head ont battu le Néo-Zélandais Matt Henry pour trois énormes six au début de leur match de groupe de la Coupe du monde de cricket.



Head, qui s’est remis d’une fracture à la main qui l’a contraint à manquer les cinq premiers matches de son équipe du tournoi, a réalisé son demi-siècle en seulement 25 livraisons, tandis que Warner a pris trois ballons de plus pour atteindre son objectif.

Glenn Phillips a finalement commencé à arrêter la pourriture lorsque Warner a été attrapé et joué, partant pour 81 contre 65 au 20e, puis quatre overs plus tard ont réussi à battre Head, mais pas avant que le joueur de 29 ans ait évoqué sa première Coupe du monde. siècle avant son départ pour 109 livraisons sur 67.

L’ordre intermédiaire était décidément moins électrique, mais les Australiens n’avaient pas fini, accumulant leur total tardivement grâce à Glenn Maxwell (41 sur 24), Josh Inglis (38 sur 28) et le skipper Pat Cummins (37 sur 14).

Rachin Ravindra a atteint son siècle avec style avec ce brillant six contre l’Australie



Devon Conway et Will Young ont permis aux Kiwis de prendre un départ prometteur, combinant pour amener 50 pour la Nouvelle-Zélande en seulement 31 balles, tandis que Ravindra a gardé les rêves des Black Caps vivants, faisant exploser neuf quatre et cinq six avant d’être finalement licencié par Cummins. pour le guichet critique.

James Neesham, avec 58 sur 39, a gardé la Nouvelle-Zélande mais a été éliminé lors de l’avant-dernière manche de la manche après une rediffusion, plaçant les Kiwis dans la tâche impossible de frapper un six dès la balle finale.

Mitchell Starc a réussi une super prise pour écarter Devon Conway alors que la Nouvelle-Zélande poursuivait 389 pour gagner



Et après?

La Coupe du monde de cricket se poursuit dimanche alors que l’Angleterre affronte l’Inde, pays hôte (8h sur Sky Sports Cricket, début à 8h30), avec leurs espoirs de qualification en jeu.

La Nouvelle-Zélande affrontera ensuite l'Afrique du Sud à Pune mercredi (en direct à partir de 8h sur Sky Sports Cricket, début à 8h30) tandis que l'Australie cherchera à prolonger sa séquence de victoires face à l'Angleterre le 4 novembre (en direct à partir de 8h sur Sky Sports Cricket, 8h30). commencer).