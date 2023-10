Sports aériens Nasser Hussain évalue la triste campagne de l’Angleterre en Coupe du monde après que les champions en titre ont subi une troisième défaite consécutive – un martèlement de huit guichets contre le Sri Lanka – qui les laisse sur le point d’une élimination anticipée en Inde…

Dos à dos, je n’ai pas vu l’Angleterre jouer aussi mal que ça [South Africa and Sri Lanka losses].

Ils ont changé de tactique et reviennent à leurs joueurs polyvalents ici. Et ils ont changé au tirage au sort, frappant en premier.

Cela montre vraiment que la tactique est importante, que l’équipe est importante et ce que vous faites au tirage au sort, mais la chose la plus importante dans tout sport – et le cricket en particulier – est d’avoir des joueurs en forme et au sommet de leur forme. , surtout lors d’une Coupe du monde.

Faits saillants alors que l’Angleterre est sur le point de sortir de la Coupe du monde après que le Sri Lanka ait remporté une victoire de huit guichets à Bangalore.



Si vous entrez dans le vestiaire anglais maintenant et leur demandez de mettre la main sur leur cœur et de dire « êtes-vous en bonne forme ? » Je pense que peut-être seulement un ou deux pourraient dire cela.

Ils se sont effondrés en tant qu’unité. Leur forme les a abandonnés et on a l’impression que nous arrivons à la fin d’une époque. Cela a été un pont trop loin pour certains d’entre eux.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Matthew Mott, insiste sur le fait que la sélection de l’équipe n’est pas la raison pour laquelle son équipe a glissé vers une défaite dommageable de huit guichets contre le Sri Lanka.



Cela dit, il est si facile d’être sage après l’événement. Certains de ces joueurs de cricket présents dans ce parc aujourd’hui feraient partie de votre meilleur onze de balle blanche en Angleterre et je n’aurais pas changé les choses avant le tournoi.

Aurais-je échangé Jonny Bairstow ? Non. Est-ce que j’échangerais Dawid Malan ? Non, Joe Root ? C’est l’un de nos meilleurs frappeurs de balle blanche. Ben Stokes? Il nous a déjà remporté deux Coupes du monde tout seul. Adil Rachid ? Mark Wood? Non.

Jos Buttler dit qu’il n’arrive pas à comprendre pourquoi l’Angleterre n’atteint pas les normes qu’elle s’est fixées.



Ce qu’ils ont fait dans l’ensemble est magique, mais ce qu’ils ont fait ici en trois semaines ne reflète pas le type de joueurs qu’ils sont et ce qu’ils sont. [Eoin] Morgan et Buttler ont créé. C’est un triste reflet de ce qu’ils ont été au cours des six dernières années.

Nous pouvons être tous pessimistes et dire « débarrassons-nous d’eux tous », mais ils nous ont donné six ou sept ans de brillant cricket à balle blanche.

Blâmer la structure du cricket en Angleterre est une excuse « boiteuse »

Ce que je n’aime pas, c’est donner une échappatoire aux joueurs. Parfois, nous faisons cela dans le cricket anglais.

Lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde des 50 ans et plus et la Coupe du monde T20, c’était « Ne sont-ils pas géniaux ». Mais quand les roues se détachent, le problème est que c’est la structure du cricket anglais.

Ils nous reprochent de jouer au cricket T20, au cricket à 100 balles, mais pas assez de cricket à 50 over. À quelle quantité de cricket national de plus de 50 ans Virat Kohli a-t-il joué ? Ou quelqu’un ici ? Ils apprennent des franchises T20 à travers le monde. C’est ce qui a fait la grandeur de cette grande équipe anglaise au cours des six dernières années.

C’est une excuse vraiment boiteuse quand on blâme la structure, exactement la même structure qui a fait d’eux des champions du monde.

Michael Atherton se demande pourquoi l’Angleterre n’a pas réussi à participer à la Coupe du monde de cricket en Inde et suggère que chaque joueur a perdu confiance en lui.



Oui, l’Angleterre a peut-être un peu détourné le ballon des yeux et ne lui a pas donné suffisamment d’entraînement et de matchs avant le tournoi, mais c’est cette structure qui les a produits.

Quand ils se trompent, c’est eux qui se trompent. À mon avis, c’est à eux qu’il revient d’assumer la responsabilité et non la structure.

Un psychologue du sport m’a dit un jour : « si tu restes au même niveau, ne pense pas que tu t’améliores ».

On dirait une équipe qui est restée au même niveau, pensant “ça ira, double champion du monde, tout va bien”. Eh bien, ils ne vont pas bien, ils sont sur le point de sortir.

Et après?

L'Angleterre sera la prochaine à affronter l'Inde, pays hôte, dimanche (8h sur Sky Sports Cricket, début à 8h30), avec ses espoirs de qualification en jeu.