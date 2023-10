L’Angleterre, championne en titre, est pratiquement mathématiquement exclue de la Coupe du monde de cricket alors que le Sri Lanka se dirige vers une victoire catégorique de huit guichets à Bangalore.

Jonny Bairstow (30 ans) et Dawid Malan (28 ans) ont réalisé un stand d’ouverture de 45 points après que l’Angleterre ait remporté le tirage au sort et choisi de frapper, seulement pour une rafale de guichets qui ont vu l’équipe de Jos Buttler renvoyée pour seulement 156 en 33,2 overs à Bangalore.

Ben Stokes a été le meilleur marqueur avec 43 dans une manche où six joueurs n’ont pas réussi à atteindre le double des chiffres, alors que Lahiru Kumara (3-35), le retour d’Angelo Mathews (2-14) et Kasun Rajitha (2-36) ont aidé à éliminer l’Angleterre pour la victoire. leur plus bas total d’un tournoi déjà décevant.

David Willey (2-30) a remporté deux premiers guichets pour élever brièvement les espoirs de l’Angleterre, avant que Pathum Nissanka (77 pas éliminé) et Sadeera Samarawickrama (65 non) ne lancent un partenariat ininterrompu de 137 points pour le troisième guichet pour guider le Sri Lanka vers une victoire catégorique. au 26e.

L’Angleterre n’a pas encore été officiellement éliminée de la compétition, bien qu’elle n’ait enregistré que deux points en cinq matches et qu’elle occupe la dernière place du classement, même si elle devrait remporter ses quatre matches restants et que plusieurs autres résultats soient en sa faveur si ils doivent avoir une chance d’atteindre les demi-finales.

Adil Rashid a été éliminé pour deux et n'a pas réussi à remporter un guichet lors de la dernière lourde défaite de l'Angleterre.





Comment le Sri Lanka a mis l’Angleterre au bord du gouffre

L’Angleterre – effectuant trois changements depuis sa défaite record contre l’Afrique du Sud – a eu la chance de ne pas perdre un guichet dès la livraison d’ouverture lorsque le Sri Lanka a décidé de ne pas revoir un yorker de Madushanka qui a frappé le pad de Bairstow en premier, avec des rediffusions montrant qu’il aurait continué. moignon de jambe cliquetant.

Bairstow et Dawid Malan ont négocié une nouvelle balle en mouvement pour en mettre 45 pour le guichet d’ouverture, dont 15 sur un Rajitha alors qu’ils marquaient rapidement sur un champ extérieur rapide, seulement pour qu’Angelo Mathews fasse la percée lors de son premier sort de bowling ODI depuis mars 2020. .

Mathews n’avait besoin que de trois ballons pour que Malan (28) soit rattrapé après un examen réussi, l’Angleterre subissant un autre revers à la 10e lorsqu’une énorme confusion a vu Joe Root (trois) renvoyé par Bairstow alors qu’il poursuivait un simple risqué et était s’épuiser en essayant de replonger dans son pli.

Stokes en a presque réussi une couverture supplémentaire alors qu’il luttait pour le rythme au début de ses manches, tandis que Bairstow (30) a piraté un long ballon de Rajitha pour laisser une simple prise à mi-temps et le capitaine Jos Buttler (huit) est tombé sur une superbe capture de Mendis. contre Kumara pour laisser l’Angleterre languir à 77-4.

Livingstone (un) n’a duré que six balles jusqu’à ce qu’il soit piégé en poids par Kumara, avec son examen immédiat infructueux, tandis que Moeen Ali (15 ans) a offert un bref répit avec un stand de 37 points pour le sixième guichet jusqu’à ce qu’un tir lâche présente une capture de routine. au point arrière.

Chris Woakes, en Angleterre, réagit après que Pathum Nissanka, au Sri Lanka, ait atteint un quatre lors de sa livraison





Samarawickrama a produit une brillante capture de plongée au point pour écarter Woakes de Rajitha sans marquer, avec la charge d’un seul homme et l’éclatement de la limite de Stokes terminés lorsqu’il a repéré le sous-défenseur au milieu du guichet.

Le travail acharné de Mendis a vu Rashid (deux) s’enfuir du côté du non-attaquant, après avoir vu le frappeur anglais reculer hors de son territoire, avant que le gardien du Sri Lanka ne termine la manche avec un coup de pied sur Theekshana après que Wood (cinq) ait dansé. en bas du guichet.

Willey a permis à l’Angleterre de prendre un bon départ lorsqu’un avantage de Perera (quatre) a bouclé jusqu’à Stokes à mi-parcours, tandis que Mendis a failli tomber avec le ballon suivant alors que son pseudo évitait de justesse Root au glissement et courait vers une limite.

Mendis (11) a devancé Willey et a laissé une prise en ballon à Buttler derrière les souches, laissant le Sri Lanka 23-2, avant que Nissanka et Samarawickrama ne fassent avec confiance des demi-siècles sans chance pour les pousser vers leur objectif de victoire.

Chris Woakes, en Angleterre, réagit après que Pathum Nissanka, au Sri Lanka, ait atteint un quatre lors de sa livraison





Le Sri Lanka a dépassé la barre des 100 au 17e et a remonté son siècle quatre overs plus tard, avant que Nissanka n’obtienne la victoire avec style en faisant exploser Rashid pour un énorme six avec la quatrième balle du 26e.

La victoire place le Sri Lanka à quatre points et à la cinquième place du classement, les quatre premiers à la fin du tournoi à la ronde atteignant les demi-finales, tandis que l’Angleterre perd une place à la neuvième place du tableau des 10 équipes et voit son parcours net Le taux de chômage – qui pourrait déterminer la qualification – s’aggrave jusqu’à -1,63.

Dimanche 29 octobre à 8h00





