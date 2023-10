Coupe du monde de cricket : l’Angleterre perd contre l’Afghanistan par 69 points, ce qui pourrait faire dérailler les espoirs du tournoi | Actualités sur le cricket

Les espoirs de l’Angleterre en Coupe du monde ont été mis à mal par une défaite choc de 69 points contre l’Afghanistan à Delhi dimanche – l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du tournoi.

Ce n’est que la deuxième victoire de l’Afghanistan dans cette compétition, après celle contre l’Écosse il y a huit ans, mais ils ont été des vainqueurs mérités lors d’une journée où l’Angleterre, championne en titre, semblait loin d’être prétendante à conserver sa couronne.

Chris Woakes (0-41) et Sam Curran (0-46) ont été séparés lors de leurs quatre overs avec le ballon et verront leur place dans l’équipe remise en question, tandis que le retour de blessure de Ben Stokes ne peut pas arriver assez tôt. pour un côté qui manque cruellement d’inspiration.

Harry Brook (66 ans) a montré à ses coéquipiers comment frapper sur cette surface relativement agréable et a poussé sa cause pour rester dans le XI lorsque Stokes reviendra, et Adil Rashid (3-42) a enregistré ses meilleurs chiffres personnels en Coupe du monde de bowling. Mais ces jalons personnels n’étaient que des notes de bas de page dans une performance d’équipe désastreuse.





Image:

Jos Buttler n’a joué que neuf fois alors que son équipe a subi une défaite historique contre l’Afghanistan.



La confrontation de samedi contre l’Afrique du Sud s’est transformée en un match incontournable pour l’équipe malade de Jos Buttler – mais ils devront d’une manière ou d’une autre transformer leurs niveaux de performance pour troubler le Proteas jusqu’ici parfait.

L’Angleterre a maintenant perdu deux de ses trois premiers matchs en Inde et, cinquième au classement, a une lourde tâche à accomplir pour se qualifier pour les quatre derniers. Mais c’était tout sourire pour l’Afghanistan, qui peut se remémorer une réussite historique portée par ses jeunes stars.

Résumé du score – L’Afghanistan a battu l’Angleterre par 69 points Afghanistan 284 all out en 49,5 overs : Rahmanullah Gurbaz (80 ans), Ikram Alikhil (58 ans) ; Adil Rashid (3-42) Angleterre 215 all out en 40,3 overs : Harry Brook (66 ans); Rashid Khan (3-37), Mujeeb Ur Rahman (3-51)

Mis au bâton, l’Afghanistan a pris un départ électrique, avec Rahmanullah Gurbaz, 21 ans, frappant quatre six pour un superbe 80 avant de se retrouver fulminant lorsque son capitaine Hashmatullah Shahidi l’a appelé pour une course qui n’était pas en cours.

Mais les bases avaient été posées et même si le 114-0 s’est transformé en 152-4 et que l’Afghanistan n’a finalement pas atteint son objectif d’avant-match de dépasser les 300, un demi-siècle d’Ikram Alikhil (58) et des apparitions de Rashid Khan (23) et Mujeeb Ur Rahman (28 ans), 22 ans, les a portés à 284 sur 49,5 overs.

La poursuite de l’Angleterre n’a jamais démarré. Jonny Bairstow (2) est tombé au premier tour d’un impressionnant premier sort de Fazalhaq Farooqi avant que Mujeeb ne frappe de l’autre côté, mordant un rapide googly sous la batte de Joe Root pour quitter l’Angleterre 33-2.

L’Anglais Joe Root tombe face à une prestation intelligente de l’Afghanistan Mujeeb Ur Rahman.



Dawid Malan a rencontré une certaine résistance et commençait à trouver une certaine fluidité alors qu’il passait à 32 – mais ses manches ont été brusquement interrompues par un tir mal chronométré sur le bowling de Mohammad Nabi. L’habileté de l’Afghan était évidente lors de sa 150e apparition à l’ODI.





Image:

Mohammad Nabi d’Afghanistan célèbre le guichet de Dawid Malan d’Angleterre (Associated Press)



L’Angleterre avait besoin de son capitaine Buttler pour s’avancer et livrer, mais l’inswinger de Naveen-ul-Haq s’est précipité à travers la porte et s’est écrasé dans ses moignons pour sonner l’alarme pour l’Angleterre qui était à quatre et toujours à neuf de trois chiffres.

Alors que leurs joueurs seniors ont échoué, Brook, 24 ans, a fumé quatre points consécutifs dans le même temps. Buttler est parti en guise de déclaration d’intention et a continué à capitaliser – quelque chose qu’il n’a pas pu faire au cours des deux premiers. jeux de cette compétition. Mais avec Liam Livingstone (10) et Curran (10) tombant à moindre coût à l’autre bout, une défaite historique était à prévoir.

Woakes (9) n’a pu faire amende honorable avec la batte, lancée par Mujeeb quelques instants après avoir survécu à un examen de poids lourd, et lorsque le même quilleur a eu le pseudo de Brooks derrière la fin, c’était proche.

Adil Rashid (20 ans), Mark Wood (18 ans) et Reece Topley (15 ans, pas absent) ont tenté de sauver un peu de fierté, mais la superstar afghane Rashid Khan a pris les deux derniers guichets pour sceller une nuit inoubliable pour son pays – et une nuit à oublier pour Angleterre.

Comment le démarrage rapide de l’Afghanistan les a mis sur la voie de la victoire…

L’Angleterre a été bâclée dès le premier lancer, un large de Woakes qui a traversé les jambes de Buttler et jusqu’à la limite, et le début difficile du joueur polyvalent du Warwickshire dans ce tournoi s’est poursuivi avec Gurbaz le frappant pour six dans son deuxième après que l’erreur de Bairstow en ait permis un autre. quatre.

Gurbaz a continué à marteler Woakes lors de son troisième et après en avoir concédé 31 lors de ce premier sort, Buttler en avait assez vu. Il reviendrait plus tard pour juste une fois de plus.

Rahmanullah Gurbaz frappe consécutivement à quatre puis à six alors que l’Afghanistan fait un brillant départ contre l’Angleterre à la Coupe du monde de cricket.



Son remplaçant Curran a reçu un traitement similaire, Ibrahim Zadran l’envoyant à la corde pour élever le partenariat de 50 sur 43 balles alors que l’Afghanistan prenait un départ rapide.

Curran a opté pour 20 sur son prochain, Gurbaz punissant trois balles consécutives, dont un six croustillant qui a forcé un autre changement de bowling. L’Angleterre avait du mal à trouver des réponses.

L’Afghanistan avait atteint son meilleur score en avantage numérique lors d’une Coupe du monde lorsqu’il avait atteint 79 sur ses 10 premiers et un Gurbaz implacable – qui a réussi 50 sur 33 livraisons avec un balayage contre Rashid – a accueilli Wood dans le match avec un six sur le troisième homme merveilleusement dirigé. . Rashid a parcouru une distance similaire au milieu du guichet et les Afghans ont dépassé les 100 avec seulement 13 overs joués.

Les problèmes de l’Angleterre se sont aggravés lorsque Topley a été temporairement contraint de partir après avoir plongé en vain pour empêcher une autre frontière de Gurbaz. Mais un effondrement soudain de l’Afghanistan a semblé bouleverser l’élan du match.

Rashid avait été le seul quilleur anglais à prendre pied à ce point et a été récompensé lorsqu’Ibrahim a mal chronométré un tir pour donner à Root une simple prise au milieu du guichet pour la percée très importante. Ce fut une belle livraison qui apporta son deuxième, trop bon pour Rahmat Shah qui fut rapidement déconcerté par Buttler pour 3.

Puis vint le moment clé de la manche : le skipper afghan Hashmatullah appelant via Gurbaz pour une course qui n’a jamais eu lieu. Le jeune ouvreur était furieux alors qu’il s’éloignait péniblement, frappant sa batte contre la corde de délimitation puis contre une chaise. Ses manches avaient été merveilleusement conçues, sa chute était une calamité.

Le frappeur afghan Rahmanullah Gurbaz s’est montré frustré après avoir été éliminé par le capitaine Hashmatullah Shahidi contre l’Angleterre.



Trois guichets étaient tombés en huit points et, avec Livingstone gardant la pression, le dangereux Azmat Omarzai – qui avait terminé le bref retour de Woakes avec un six battant lors du précédent over – était le prochain à partir, dominant un à sous- a fait pression sur Woakes qui a trouvé un peu de réconfort avec la capture.

Ikram a frappé un gros six sur un court choquant de Root, mais l’Anglais a bien récupéré pour jouer Hashmatullah pour 14 avec une beauté, puis a rattrapé Mohammad Nabi (9) alors que Wood atteignait la vitesse supérieure et que l’Afghanistan luttait vers 200.

Ils y sont arrivés grâce à un coup crucial d’Ikram, aidé par Rashid, avant que leur stand de 43 points ne se termine par une excellente prise sur la corde de Root pour écarter ce dernier et amener l’Anglais Rashid à ses meilleurs chiffres du tournoi.

Joe Root a réalisé un plongeon spectaculaire pour écarter l’Afghanistan Rashid Khan lors du match de la Coupe du monde à Delhi.



Mujeeb est sorti en réponse et une séance dévastatrice de 4-4-6 a mis fin à un retour bref et coûteux de Curran et a amené son équipe au-delà de 250 avant qu’Ikram ne marque son impressionnant demi-siècle avec un volet peu orthodoxe pour envoyer une balle de bois sur Buttler. .

Un gros six de Topley dans la manche suivante était plus représentatif des belles manches d’Ikram, mais Topley a pris sa revanche lorsque le frappeur ne s’est pas connecté aussi proprement plus tard dans la manche avant que Root ne prenne sa quatrième prise de la manche lors de la livraison suivante alors que Wood s’arrêtait. Mujeeb à 28 sur 16.

Ce fut un double coup qui a pratiquement mis fin aux espoirs de l’Afghanistan d’atteindre les 300, Naveen-ul-Haq étant sorti avec un ballon en réserve. Mais les vrais dégâts devaient venir des quilleurs afghans, qui ont surpris leurs adversaires les plus illustres dans un match dont on se souviendra pendant des années.

Buttler : « Une défaite difficile à encaisser – l’Afghanistan nous a dominés »

Capitaine anglais Jos Buttler : « C’est une défaite difficile à encaisser, mais félicitations à l’Afghanistan. Ils nous ont dominés.

« Avec la batte et le ballon tout au long du match, nous n’étions pas au niveau auquel nous souhaitions être. Nous devons être meilleurs. Il faut trouver des moyens de s’imposer et de montrer son talent. Nous n’avons pas été assez bons.

« Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de jouer, le ballon sur le premier ballon du côté de la jambe a donné le ton. C’était vraiment décevant.

« Il faut laisser ces défaites faire mal. Cela ne sert à rien d’essayer d’avancer très vite même s’il faut le faire aussi vite que possible. Laissez ça faire mal et réfléchissez ensuite aux choses qui doivent être améliorées. Nous devons montrer certains une réelle résilience.

« Nous avons du caractère. Nous avons traversé beaucoup de bons moments et aussi des moments difficiles, donc nous reviendrons en nous battant. »

Mujeeb dédie sa victoire aux victimes du tremblement de terre en Afghanistan

Joueur du match, Mujeeb Ur Rahman : « C’est un moment de grande fierté d’être ici et de battre les champions. C’est une grande réussite pour toute la nation et toute l’équipe.

« J’ai joué davantage dans les filets et j’ai essayé de jouer moignon contre moignon pour rendre les choses plus difficiles. J’apprécie vraiment mon bowling en ce moment.

« Ce trophée est destiné aux personnes touchées par le tremblement de terre en Afghanistan. Il leur est dédié. »

Hashmatullah : « Tout l’Afghanistan sera fier »

Le skipper afghan Hashmatullah Shahidi : « Je suis très heureux. C’est notre meilleure victoire et la confiance sera là pour le prochain match. Tout le pays sera fier. La confiance est là, la confiance est là et le talent est aussi là. C’était la première victoire, pas la dernière victoire. »

Et après?

Samedi 21 octobre à 9h00



Lundi 16 octobre à 9h00



Angleterre sont les prochains en action contre l’Afrique du Sud samedi à Mumbai.

Le lundi, Australie et Sri Lanka tenteront de remporter leurs premiers points de la compétition lors de leur rencontre à Lucknow.

Encore une fois, la couverture commence à 9 heures du matin Sky Sports Cricket avant le premier bal à 9h30.