Coupe du monde de cricket : l’Angleterre battue par la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture mais pas le temps de paniquer – pour l’instant | Actualités sur le cricket

Cette rencontre Nouvelle-Zélande contre Angleterre n’a pas été décidée par la moindre des marges.

Quatre ans après avoir battu les Kiwis sur le compte à rebours pour remporter la Coupe du monde 2019, l’Angleterre a subi une défaite de neuf guichets par la même équipe lors du match d’ouverture du tournoi 2023.

La Nouvelle-Zélande a limité ses adversaires – qui ont été privés de Ben Stokes en raison d’un problème de hanche – à 282-9 avant de dépasser ce score avec 82 balles restantes alors que Devon Conway (152no) et Rachin Ravindra (122no) restaient invaincus des siècles dans un stand de 273.

mardi 10 octobre à 5h30





Nous examinons les points de discussion sur l’anéantissement de l’Angleterre à Ahmedabad…

L’Angleterre a du mal à trouver des partenariats

Joe Root (77) et Jos Buttler (43) ont partagé le partenariat le plus élevé pour l’Angleterre, réalisant 70 livraisons sur 72, les manches étant remarquables pour les joueurs entrant puis sortant.

L’échec de l’Angleterre à afficher un score substantiel est dû à un manque de précision plutôt qu’à une attaque excessive avec l’homme qui les a menés à la gloire de la Coupe du monde 2019, Eoin Morgan, affirmant que l’équipe de Buttler n’était pas assez agressive.

« Ils vont se donner un petit coup de pied. Ils n’ont pas lancé beaucoup de coups de poing. Je ne pense pas qu’ils soient allés assez fort », a déclaré Morgan à mi-parcours du match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Brook a écrasé Rachin Ravindra pour deux quatre et six avant d’être licencié lors de la prochaine livraison



Juste au moment où Harry Brook semblait attaquer, écrasant Ravindra, le lanceur du bras gauche de la Nouvelle-Zélande, pour deux limites, puis un six, il a raté un tir sur la jambe carrée profonde pour laisser l’Angleterre quatre à terre.

Chaque frappeur anglais a réalisé un double chiffre – la première fois que cela se produise dans le cricket ODI masculin et féminin – mais personne n’a vraiment poussé, Jonny Bairstow et Dawid Malan parmi ceux qui allaient et venaient.

En revanche, la Nouvelle-Zélande comptait deux joueurs qui ont réalisé des triples chiffres, Ravindra et Conway mettant l’Angleterre au fil de l’épée après la sortie précoce du partenaire d’ouverture de Conway, Will Young, pour un canard d’or.

Sky Sports Cricket’s Nasser Hussain a déclaré: « La nature nette de la batte sur la balle pendant le partenariat Ravindra-Conway, le son, a montré à quel point il s’agit d’un bon lancer. C’était une classe de maître en matière de frappe de balle blanche sans qu’elles perdent leur forme. »

Le retour en forme de Root

Quelques points d’interrogation supplémentaires sont peut-être apparus pour l’Angleterre après leur raclée du match d’ouverture, mais celui qui a maintenant été réduit au silence est l’inquiétude concernant Joe Root, qui est revenu en forme avec son 37e ODI cinquante.

Image:

Joe Root, meilleur marqueur pour l’Angleterre avec 77 à Ahmedabad





Le numéro 3 anglais avait enregistré trois expulsions à un chiffre contre la Nouvelle-Zélande le mois dernier dans la série ODI des équipes, en plus d’un 29 sur 40 ballons au Kia Oval dans lequel il a été abandonné deux fois.

Mais il a regardé en arrière à Ahmedabad, marquant vivement, frappant quatre quatre et six et déployant son fidèle balayage/scoop inversé. Fidèle, bien sûr, jusqu’à ce qu’il soit joué en jouant un coup de cet acabit contre le fileur Mitchell Santner.

Nous n’aurions vraiment pas dû nous inquiéter pour Root, qui a une moyenne bien supérieure à 40 en ODI en Inde et a été une star de la dernière Coupe du monde dans le pays, la version T20 en 2016, lorsqu’il a aidé l’Angleterre à se qualifier pour la finale.

«Mon expérience dans le jeu m’a appris à ne jamais reculer contre la classe, et il est le frappeur le plus classe d’Angleterre », a déclaré Sports aériens Michael Atherton interrogé sur Root avant le tournoi.

Cette classe était évidente jeudi, mais Root a maintenant besoin que ses collègues frappeurs intensifient leurs efforts et n’offrent pas leurs guichets après avoir fait des débuts prometteurs.

Stokes manque à l’Angleterre – alors quand sera-t-il de retour ?

« Ce que fait Stokes, c’est prendre ses responsabilités. Il sait quand s’asseoir et quand aller fort. Il ne s’agit pas seulement d’y aller fort, il s’agit d’évaluer les situations et de ne pas laisser le soin à un autre frappeur. »

Image:

Ben Stokes sera-t-il apte pour le deuxième match de Coupe du monde de l’Angleterre contre le Bangladesh mardi ?





Ce sont les mots de Sports aériens l’expert Nasser Hussain après le bégaiement du bâton anglais. Cette fois, ils n’ont pas eu recours à Ben, un grand match, pour les renflouer, comme il l’avait fait lors des deux dernières finales de Coupe du Monde.

Le remplaçant de Stokes, Brook, a fourni des feux d’artifice, transportant Ravindra au-dessus du midwicket pendant deux quatre, puis le faisant craquer sur la même région pendant six alors qu’il frappait 14 points en trois balles. Avant de partir vers le quatrième. Les manches de Brook ont ​​été éphémères et non décisives.

Stokes reviendra dans le XI dès qu’il le pourra – mais quand cela sera-t-il ?

Lorsqu’on lui a demandé si son coéquipier serait de retour pour le match de mardi contre le Bangladesh, le capitaine Buttler a répondu non pas par un « oui » catégorique, mais plutôt par un « nous attendrons et verrons » et « on croise les doigts pour qu’il soit en forme dès que possible ».

Il n’est pas nécessaire que l’Angleterre précipite Stokes. Il s’agit d’un long tournoi et, en toute honnêteté envers le Bangladesh, des tests plus difficiles sont à venir, du moins sur le papier. Mais Buttler voudra qu’il revienne le plus tôt possible.

L’Angleterre capricieuse avec le ballon

Le ton de la course-poursuite néo-zélandaise a été donné dès le premier over, peut-être même lors du premier ballon. Une livraison trop prononcée de Chris Woakes a été conduite hors-jeu pendant quatre par Conway, le même joueur franchissant une autre limite quatre balles plus tard.

Le deuxième over de Woakes comportait deux autres limites. Ravindra, cette fois, rentrant dans des boules trop pleines ou trop courtes. C’était la même affaire lors du troisième over du sertisseur. Il s’est écarté en ligne et en longueur et la Nouvelle-Zélande a bondi.

Mark Wood est arrivé tôt, mais lui aussi a été arrêté. Son ouverture a été de 17 alors que Conway et Ravindra appréciaient son rythme supplémentaire et sa ligne capricieuse. La Nouvelle-Zélande avait une fiche de 81-1 après le jeu de puissance et n’a jamais regardé en arrière.

« Avec le ballon, nous devons être cohérents avec une bonne longueur dès le début. Nous avons fui, leur donnant des opportunités de marquer des deux côtés du guichet », a déclaré Root par la suite.

Sports aériens L’expert Morgan a ajouté: « L’Angleterre n’a pas bien joué. Ils étaient si loin du but. Ils avaient l’air mal cuits avec le ballon, jouant des deux côtés du guichet, ce qui n’est pas idéal. Ce fut une journée décevante. Il faut être capable de concourir pour dire que vous étiez dominé et pendant une grande partie du match, ils n’ont pas concouru. «

Pas le temps de paniquer

Ceux d’entre vous qui sont assez vieux pour se souvenir de la sitcom Dad’s Army connaîtront le caporal suppléant Jones criant « Pas de panique ! » Ce cri a souvent été suivi d’une période de panique, mais on ne sent pas que l’Angleterre fera de même malgré sa lourde défaite.

C’est une équipe qui sait gérer les revers. Lors de la Coupe du monde 2019, les défaites contre le Pakistan, le Sri Lanka et l’Australie les ont laissés au bord de l’élimination seulement après une séquence de quatre victoires consécutives, au cours de laquelle ils ont à nouveau éliminé l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pour leur mériter le titre. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain rejoint Ian Ward pour réagir à la défaite de l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture de la Coupe du monde



Lors de la Coupe du monde T20 de l’année dernière, un revers provoqué par la pluie contre l’Irlande, puis un échec contre l’Australie, ont mis en péril leurs espoirs de huitièmes de finale avant une autre séquence de quatre victoires consécutives, qui comprenait des victoires contre la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, l’Inde et le Pakistan. j’ai obtenu cet argenterie.

Même le mois dernier, ils ont été battus par la Nouvelle-Zélande lors du premier ODI et 55-5 dans le second avant de se rallier pour remporter cette série 3-1. Il y a clairement des choses sur lesquelles travailler – on ne peut pas vraiment passer sous silence une dissimulation de neuf guichets – mais l’Angleterre n’a pas besoin de réagir de manière excessive.

Hussain a déclaré : « L’Angleterre a des périodes comme celle-ci et elle rebondit. Elle a perdu contre la Nouvelle-Zélande le mois dernier et les gens disaient ‘Root est parti, changez de côté, l’attaque au bowling est de la foutaise’. Mais ils sont revenus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Points forts d’Ahmedabad alors que la défense anglaise de la Coupe du monde a commencé par une raclée à neuf guichets



« Je ne sais pas comment gagner des Coupes du monde, mais je suppose que se relever et se dépoussiérer [is important]. A Jos, je pense qu’ils ont ce type de leader. »

Root a ajouté : « Nous n’avons pas besoin de passer beaucoup de temps à parler, nous savons où nous nous sommes trompés. Quand avez-vous vu une campagne de Coupe du Monde où il n’y avait pas de pierre d’achoppement ? Nous devons rester calmes. »

Et voilà, alors. Pas le temps de paniquer. Mais perdez contre le Bangladesh…

La Nouvelle-Zélande met les autres parties en garde

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Devon Conway et Ravindra ont marqué des siècles pour la Nouvelle-Zélande



Si vous faisiez partie de ceux qui rejettent la Nouvelle-Zélande, vous auriez dû le savoir. Lorsqu’il s’agit de Coupes du Monde, les Black Caps prennent vie. Ils ont atteint la finale des deux dernières versions 50-over, ainsi que de l’édition T20 en 2020, et sur cette base, ils pourraient également rivaliser cette fois-ci.

Leur travail de démolition contre l’Angleterre s’est fait sans Kane Williamson au n°3 et Tim Southee et Lockie Ferguson dans l’attaque des coutures, mais Ravindra et Henry ont veillé à ne pas les manquer.

Depuis l’endroit où Williamson a fait sien, Rachin Ravindra a joué au pays de Sachin Tendulkar en marquant un siècle de 82 balles lors de ses débuts en Coupe du monde alors que lui et Conway aidaient la Nouvelle-Zélande à atteindre leur objectif avec plus de 13 overs à jouer. Cela s’est produit après que le lanceur de rythme Henry ait marqué 3-48. S’il s’agissait d’une Nouvelle-Zélande en sous-effectif, quels dégâts pourraient-ils causer à pleine puissance ?

Coupe du monde de cricket ICC en direct



Lundi 9 octobre 9h00





Williamson reviendra quelque part dans l’ordre intermédiaire, une zone où les Black Caps sont déjà si forts avec Daryl Mitchell à floraison tardive et Glenn Phillips à six coups sûrs.

L’armateur gauche lent et en termes de rotation, Santner, est l’un des opérateurs les plus astucieux du moment, obtenant 2-37 sur ses 10 overs contre l’Angleterre, et le leggie Ish Sodhi est également une option pour entrer dans l’équipe.

Ajoutez les couturiers Boult, Southee, Ferguson et Henry avec le ballon, plus Conway en tête avec la batte – un homme qui compte maintenant trois siècles dans ses six derniers ODI – et la Nouvelle-Zélande semble une proposition redoutable.

Est-ce l’année où les finalistes fréquents remportent enfin le grand ?

Regardez tous les matchs de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 en direct sur Sky Sports. L’Angleterre est de retour en action contre le Bangladesh mardi (premier ballon à 6 heures du matin), tandis que le prochain match de la Nouvelle-Zélande contre les Pays-Bas sera lundi (départ à 9h30). Diffusez le tournoi MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois.