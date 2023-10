Coupe du monde de cricket : l’Angleterre battue catégoriquement par la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture à Ahmedabad | Actualités sur le cricket

L’Angleterre a été largement battue par la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket masculin 2023, les Black Caps battant les champions en titre par neuf guichets pour se venger de leur défaite finale de 2019.

Après que l’Angleterre ait affiché un joli score de 282-9 sur ses 50 overs, après avoir été mise au bâton, la Nouvelle-Zélande a remporté la victoire en 36,2 overs, avec Devon Conway (152no) et Rachin Ravindra (123no) marquant tous deux des siècles scintillants lors de leurs débuts en Coupe du monde. .

Sam Curran (1-47) avait pris le guichet de Will Young (0) avec sa première balle, mais Chris Woakes et Mark Wood ont fait le tour du parc à l’autre bout alors que Conway et Ravindra remontaient le New Zealand 100 pour commencer le 13. sur.

L’Angleterre n’a eu aucune réponse face aux scores fulgurants, la paire Kiwi atteignant sereinement les trois chiffres, Conway atteignant 150 peu avant que la Nouvelle-Zélande ne décroche une victoire d’ouverture des plus catégoriques.

Résumé des scores Angleterre 282-9 en 50 overs : Joe Root (77 sur 86 balles), Jos Buttler (43 sur 42), Jonny Bairstow (33 sur 35) ; Matt Henry (3-48), Glenn Phillips (2-17), Mitchell Santner (2-37) Nouvelle-Zélande 283-1 en 36,2 overs : Devon Conway (152no sur 121 balles), Rachin Ravindra (123no sur 96) ; Sam Curran (1-47)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Devon Conway marque les cent premiers de la Coupe du monde, suivi de Rachin Ravindra avec un siècle « spécial » de 82 balles lors de ses débuts en Coupe du monde



Plus tôt, le retour en forme de Joe Root s’est poursuivi puisque, après son invincibilité de 26 lors de la victoire d’échauffement contre le Bangladesh lundi, il a marqué le meilleur but de l’Angleterre avec 77, ce qui semble avoir ouvert la voie à un score de plus de 300.

Mais les guichets ont chuté à intervalles réguliers tout au long des manches, Root devenant le septième à tomber au milieu d’une période misérable qui a vu les champions en titre en perdre quatre pour 31 entre le 39e et le 46e – précisément le point vers lequel ils auraient dû regarder. lancer.

Le capitaine Jos Buttler a frappé 43 balles sur 42, partageant un partenariat de 70 points avec Root, tandis que Harry Brook – jouant à la place de Ben Stokes, toujours en convalescence d’une blessure à la hanche – en a réussi 25, frappant deux quatre et un six sur trois livraisons consécutives. avant de tomber face au quatrième de Ravindra.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jonny Bairstow coupe le deuxième ballon de la Coupe du monde de cricket en Angleterre pour six alors qu’ils font un brillant départ contre la Nouvelle-Zélande



Les manches avaient si bien commencé que, après que la Nouvelle-Zélande ait remporté le tirage au sort, Jonny Bairstow a lancé la deuxième balle de Trent Boult pour six sur une jambe carrée en arrière profonde. Lui et Dawid Malan en ont mis 40 pour le premier guichet avant que Malan ne cède au puissant impressionnant Matt Henry (3-48).

Spin a ensuite pris le relais pour les Black Caps, contenant l’Angleterre bien au milieu, avec l’économique Mitchell Santner (2-37) reprenant Bairstow (33), Ravindra (1-76) ajoutant Brook après son bref blitz de limite et Glenn Phillips. (2-17) quilles Moeen Ali (11).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Brook est absent pour 25 ans immédiatement après un blitz de frontière



Root et Buttler semblaient avoir stabilisé les choses grâce à leur position impressionnante, le premier élevant un 37e ODI cinquante sur 57 balles dans le processus, jusqu’à ce qu’Henry revienne pour rendre compte au skipper, pris derrière.

Puis, approchant de la barre des 40 et avec un autre partenariat entre Root et Liam Livingstone (20), Boult (1-48) a trompé ce dernier avec un knuckleball brillamment déguisé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joe Root est éliminé alors qu’il tente son balayage inversé, l’Angleterre perdant son septième guichet.



Phillips a ensuite réclamé le guichet clé de Root, joué en tentant de balayer à l’envers une balle qui était un peu trop pleine, avant que Curran (14) et Woakes (11) n’aillent et ne fassent beaucoup de dégâts.

Adil Rashid (15no) et Wood (13no) ont au moins veillé à ce que l’Angleterre atteigne la totalité de son allocation de 50-over, mais cela semblait être un total inférieur à la normale et cela s’est donc avéré plutôt catégorique.

Curran a réclamé Young à un bord chatouillé le long de la jambe dans le cadre des premières ouvertures consécutives de l’armer gauche, mais Woakes, généralement fiable, a concédé 27 lors de ses trois premiers overs, tandis que Wood a craché 38 sur trois en soulageant son compatriote. rapide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Néo-Zélandais Rachin Ravindra réussit un brillant six pour évoquer son demi-siècle lors de ses débuts en Coupe du monde



Les fileuses n’ont apporté aucun répit, Ravindra se précipitant jusqu’à un cinquante de 36 balles avec un énorme six sur le midwicket profond de Moeen et Conway correspondant à cet effort de vitesse alors qu’une limite au large de celle de Rashid le voyait ensuite atteindre son demi-siècle.

Conway a finalement dépassé son partenaire, atteignant trois chiffres – son cinquième siècle ODI, sur 83 livraisons – pour recommencer le 27e, Ravindra suivant jusqu’au cap, sur 82 balles, au 31e.

Et les deux hommes ont tenu bon jusqu’à l’arrivée, le taux de buts ne montrant aucune baisse, alors que la Nouvelle-Zélande a remporté la victoire d’ouverture la plus convaincante. L’Angleterre doit panser ses blessures et a beaucoup à réfléchir avant son prochain match contre le Bangladesh mardi.

« L’Angleterre n’interprète pas grand-chose dans la défaite »

Capitaine anglais Jos Buttler :

« C’était une journée décevante. Nous avons été largement dominés par la Nouvelle-Zélande et c’est une défaite difficile à encaisser. Mais ce n’est qu’une défaite.

« Beaucoup de gars de notre équipe ont beaucoup joué au cricket, nous avons déjà battu des équipes de cette manière et avons également connu ces résultats.

« Nous n’y interpréterons pas trop de choses et ne nous rabaisserons pas trop. Tout comme nous ne serions pas trop défoncés si nous avions gagné.

« Nous continuerons à être positifs et à jouer à notre manière. Cela montre qu’il faut de bons scores au tableau pour pouvoir les défendre.

« Vous ne pouvez pas être trop défensif. Nous n’étions tout simplement pas tout à fait au courant de notre exécution. Nous étions loin de notre meilleur mais nous avons quand même fait 280. »

« L’Angleterre est en dessous de la moyenne – mais nous ne devons pas paniquer »

Le frappeur anglais Joe Root, meilleur marqueur avec 77 :

« Nous étions en dessous de la moyenne dans tous les départements si nous sommes brutalement honnêtes. Au niveau des frappeurs, je ne pense pas que nous ayons eu les meilleures conditions, mais nous avons continué à stagner après avoir noué des partenariats.

« C’était une journée vraiment frustrante mais il est important de se rappeler qu’il y a tellement de cricket dans ce tournoi. Il est important que nous ne paniquions pas.

« Nous n’avons pas besoin de passer beaucoup de temps à parler, nous savons où nous nous sommes trompés. Il s’agit de savoir comment pouvons-nous être sûrs de ne pas nous retrouver dans cette situation la prochaine fois.

« Quand avez-vous vu une campagne de Coupe du Monde où il n’y avait pas de obstacle ? Nous devons rester calmes. »

Et après?

La Coupe du monde de cricket se poursuit avec un affrontement entre Pakistan et le Pays-Bas vendredi, tandis que les hôtes Inde ouvrent leur tournoi dimanche dans un match alléchant contre Australie – les deux jeux en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 9h (premier bal à 9h30).

mardi 10 octobre à 5h30





Pour ce qui est de Angleterreils chercheront à remporter leur première victoire sur l’échiquier contre Bangladesh mardi, avec ce match aussi en direct sur Sky Sports Cricket au plus tôt à 5h30 (premier bal à 6h). La liste complète des matches et les horaires de la Coupe du monde sont disponibles ici.

Regardez chaque match de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 en direct sur Sky Sports. Vous pouvez diffuser le tournoi MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois. Annulez à tout moment.