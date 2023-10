Coupe du monde de cricket : l’Angleterre a besoin d’une forte pente de performance alors qu’elle affronte le Bangladesh au pied de l’Himalaya | Actualités sur le cricket

Il est peut-être trop tôt pour dire que l’Angleterre a une montagne à gravir lors de la Coupe du monde de cricket, mais une progression rapide est nécessaire alors que l’équipe affronte le Bangladesh dans l’ombre de l’Himalaya.

L’équipe de Jos Buttler n’a pas réalisé une performance optimale contre la Nouvelle-Zélande lors de son match d’ouverture. Ce fut une performance assez sombre, en vérité, alors qu’ils se sont effondrés sur une défaite de neuf guichets à Ahmedabad.

L’Angleterre a bégayé à 282-9 car elle n’a pas réussi à établir des partenariats substantiels – chacune des six premières tribunes a atteint au moins 24 mais un seul a dépassé la cinquantaine : Joe Root et Buttler en ont ajouté 70 pour le cinquième guichet.

mardi 10 octobre à 5h30





Ballon en main, l’Angleterre se montre alors capricieuse. Chris Woakes a perdu 27 points sur ses trois premiers overs, Mark Wood a hémorragué 38 sur ses trois premiers overs.

La Nouvelle-Zélande avait une fiche de 92-1 après 11 overs et a finalement atteint son objectif avec 82 ballons à jouer pour atteindre le sommet du classement de la Coupe du monde, laissant l’Angleterre enracinée au pied de celui-ci.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action depuis la défaite de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket à Ahmedabad.



Pour approfondir les références à la montagne, la question a été posée de savoir si cette équipe anglaise a dépassé son apogée avec seulement quatre membres de l’équipe (Sam Curran, Gus Atkinson, Harry Brook et Reece Topley) de moins de 30 ans. Seulement deux d’entre eux – Brook et Curran – ont joué contre la Nouvelle-Zélande.

Avec l’âge viennent la sagesse et l’expérience, la connaissance que l’on peut gagner des Coupes du monde après des revers, ce que l’Angleterre a fait dans la version 50-over à domicile en 2019 et dans l’édition T20 en Australie l’année dernière.

Mais avec l’âge viennent aussi les os qui craquent. La hanche de Ben Stokes est la dernière partie de son corps à lui donner du peps. Cela l’a conduit à rater le match contre la Nouvelle-Zélande et il risque de ne pas participer à la rencontre de mardi contre le Bangladesh, car des inquiétudes persistent quant à la qualité du champ extérieur.

Buttler a qualifié la surface du stade HPCA, qui a accueilli le choc de samedi entre le Bangladesh et l’Afghanistan, de « mauvaise » et a déclaré qu’elle pourrait compromettre « l’intégrité du jeu », les joueurs devant éventuellement être « prudents » sur le terrain.

« Cela va à l’encontre de tout ce que vous voulez être en tant qu’équipe », a déclaré Buttler avant un match que vous pouvez regarder en direct. Cricket de sport aérien et Événement principal de Sky Sports à partir de 5h30 (6h premier bal).

Image:

Il est peu probable que Ben Stokes (à gauche) prenne un risque contre le Bangladesh alors qu’il se bat contre un problème de hanche.





Mehidy et Shanto en forme pour le Bangladesh

Dharamshala étant situé au pied de l’Himalaya, les températures ont tendance à être plus fraîches et les conditions favorisent souvent les quilleurs. C’est pourquoi Topley est sur le point d’entrer dans le XI, très probablement aux dépens de l’un des joueurs polyvalents du spin-bowling anglais, Liam Livingstone et Moeen Ali.

Pourtant, les filateurs bangladais Shakib Al Hasan et Mehidy Hasan Miraz se sont amusés samedi, remportant trois guichets chacun alors que le Bangladesh éliminait l’Afghanistan pour 156.

Même si le site s’avère un paradis pour les quilleurs de rythme mardi, le Bangladesh a également de bons quicks à ses côtés.

L’armateur droit Taskin Ahmed a remporté 22 guichets ODI en 2023 avec une moyenne inférieure à 18, tandis que Mustafizur Rahman et Shoriful Islam sont deux bras gauches glissants.

Image:

Najmul Hossain Shanto est un homme clé de l’équipe de frappeurs du Bangladesh





En termes de frappeur pour le Bangladesh, Najmul Hossain Shanto a porté son total de points ODI cette année civile à 757 avec un 59 invaincu contre l’Afghanistan, son huitième score de plus de cinquante en 15 manches, tandis que Mehidy tire maintenant avec la lame après avoir été élevé au classement. commande depuis son poste d’amarrage habituel n°7 ou n°8.

Le joueur polyvalent de spin-bowling a marqué un siècle lors de son ouverture contre l’Afghanistan lors de la Coupe d’Asie en septembre, a atteint un demi-siècle au numéro 3 ou au numéro 4 contre l’Angleterre et le Sri Lanka lors des matchs de préparation de la Coupe du monde, puis a lancé sa Coupe du monde avec 57 contre l’Afghanistan.

Ce qui rassurera l’Angleterre, c’est que le Bangladesh n’a enregistré que trois partenariats d’ouverture de plus de cinquante ans dans le cricket international d’une journée en 2023, donc les garçons de Buttler auront envie de faire des percées précoces contre une équipe qu’ils ne prendront pas à la légère. L’Angleterre a déjà été brûlée par le Bangladesh.

L’Angleterre « lancera-t-elle plus de coups de poing » lors du deuxième match ?

Une défaite contre les Tigres a confirmé la sortie douce de l’Angleterre de la Coupe du monde 2015 en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors qu’ils avaient été balayés 3-0 par eux lors d’une série internationale T20 en mars de cette année.

L’Angleterre a remporté la série ODI contre le Bangladesh ce printemps, mais s’est vu refuser un blanchissage 3-0 alors que les cinquante-quatre guichets de Shakib ont valu aux hôtes une victoire de 50 points au Chattogram.

Image:

Le Bangladesh célèbre sa victoire contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2015





Cette défaite de 2015 contre le Bangladesh a été l’un des jours les plus sombres du cricket anglais à balle blanche, mais elle a déclenché un revirement qui a conduit l’équipe à devenir championne du monde en titre dans les deux formats limités, obtenu en jouant au cricket intrépide et agressif.

L’Angleterre a semblé s’en éloigner contre la Nouvelle-Zélande jeudi. « Ils n’ont pas lancé beaucoup de coups de poing. Je ne pense pas qu’ils soient allés assez fort », a déclaré le capitaine Eoin Morgan, vainqueur de la Coupe du monde 2019, à propos du bâton. Il faudrait sans doute s’attendre à moins de timidité face au Bangladesh.

Bien gagner est désormais important pour l’Angleterre.

Oui, ils ont subi trois défaites en route vers leur triomphe en 2019 à domicile, mais chacune de ces trois défaites a été serrée alors que leur premier faux pas contre la Nouvelle-Zélande ici a été un coup de marteau absolu.

Le seul moyen est de monter. Que l’ascension commence.

Regardez l’Angleterre contre le Bangladesh en direct Cricket de sport aérien à partir de 5h30 le mardi (premier bal à 6h00) ou suivez les commentaires textuels successivement sur skysports.com et sur l’application Sky Sports.

Regardez tous les matchs de la Coupe du monde de cricket en direct sur Sky Sports. Vous pouvez également diffuser avec NOW pour 21 £ par mois pendant six mois.