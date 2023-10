Coupe du monde de cricket : l’Anglais Ben Stokes se dit prêt à faire son retour contre l’Afrique du Sud samedi | Actualités sur le cricket

Ben Stokes s’est déclaré apte pour le choc crucial de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud samedi après avoir raté les trois premiers matchs du tournoi en raison d’une douleur à la hanche.

Stokes, qui est sorti de sa retraite de l’ODI pour tenter d’aider son pays à défendre avec succès le titre qu’il a remporté à domicile en 2019, a raté la défaite de neuf guichets contre la Nouvelle-Zélande, la victoire de 137 points contre le Bangladesh, puis le 69- perdre contre l’Afghanistan.

Mais le joueur de 32 ans devrait maintenant revenir à Mumbai ce week-end, affirmant qu’il se trouve dans une « bonne position » à deux jours du match.

Samedi 21 octobre à 9h00





Parler à Spécial Test Match de la BBC RadioStokes a déclaré : « C’était un petit problème frustrant avant le tournoi, mais j’ai travaillé très dur pour revenir là où je suis et me préparer à être disponible pour la sélection.

« Nous avons eu quelques jours de congé depuis le dernier match et la première séance d’entraînement ici à Mumbai. Je vais donner un bon coup de pouce mais, oui, je pense que tout va plutôt bien. Je suis dans une bonne position. »

Calendrier de la Coupe du monde d’Angleterre 5 octobre – Perdu contre la Nouvelle-Zélande par neuf guichets

– Perdu contre la Nouvelle-Zélande par neuf guichets 10 octobre – Battre le Bangladesh par 137 points

– Battre le Bangladesh par 137 points 15 octobre – Perdu contre l’Afghanistan par 69 points

– Perdu contre l’Afghanistan par 69 points 21 octobre – Afrique du Sud (Mumbai)

– Afrique du Sud (Mumbai) 26 octobre – Sri Lanka (Bangalore)

– Sri Lanka (Bangalore) 29 octobre – Inde (Lucknow)

– Inde (Lucknow) 4 novembre – Australie (Ahmedabad)

– Australie (Ahmedabad) 8 novembre – Pays-Bas (Pune)

– Pays-Bas (Pune) 11 novembre – Pakistan (Calcutta)

Stokes : je ne suis qu’une seule personne dans un sport d’équipe

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Matthew Mott, a qualifié Stokes de « leader spirituel » de l’équipe plus tôt cette semaine et le retour du joueur renforcerait un ordre intermédiaire déchiré par l’Afghanistan dimanche dernier.

Stokes a joué les manches clés alors que l’Angleterre a remporté la finale de la Coupe du monde 2019 à Lord’s et la finale de la Coupe du monde T20 de l’année dernière à Melbourne, tandis que son superbe 135 non éliminé à Headingley en 2019 a permis à son équipe de remporter une victoire spectaculaire des Ashes à un guichet.

Interrogé sur la manière de répondre aux attentes placées en lui, Stokes a déclaré : « Je gère cela assez facilement, pour être honnête, parce que je sais que je suis une seule personne dans un sport d’équipe. Personne ne se tourne vers une seule personne dans cette équipe pour l’inspirer ou quelque chose comme ça.

« Ce n’est pas vrai que si j’entre, tout d’un coup, nous allons bien réussir. C’est juste une de ces choses dont on parle beaucoup mais je n’y prête pas trop attention.

« Tous ceux qui entrent sur ce terrain pour l’Angleterre sont des vainqueurs de match et peuvent faire quelque chose individuellement qui peut nous faire gagner un match. Nous devons juste atténuer un peu mon retour.

« Tout le monde va perdre des matchs, nous devons passer à autre chose »

« Nous n’en sommes qu’à trois matchs du tournoi. [We need to] assurez-vous que nous continuons à nous concentrer sur l’avenir. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

« C’était décevant sur le moment [to lose to Afghanistan] mais en fin de compte, nous avons perdu une partie de cricket lors d’une Coupe du monde.

« Tout le monde va perdre des matchs et c’est une de ces choses que nous avons dû gérer rapidement, comprendre que nous n’avons pas bien joué, mais passer à autre chose et comprendre qu’il nous reste beaucoup plus de cricket à jouer »

