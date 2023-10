Keshav Maharaj a été le héros en poussant l’Afrique du Sud vers une victoire passionnante d’un guichet contre le Pakistan pour se hisser en tête du classement de la Coupe du monde vendredi.

Aiden Markram a réussi 91 points cruciaux sur 93 ballons alors que l’Afrique du Sud a brisé sa malédiction de 24 ans en Coupe du monde contre le Pakistan et s’est rapprochée d’une place en demi-finale avec sa cinquième victoire en six matches.

Avec les neuf Proteas menés, Maharaj a balayé la limite gagnante avec 16 balles restantes pour sceller la victoire et envoyer son équipe en tête du classement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Sud-Africain Aiden Markram survit à une copie presque exacte du licenciement de Jonny Bairstow dans Ashes de cette année, alors que Mohammad Rizwan choisit de ne pas faire appel



Set 271 pour gagner, l’Afrique du Sud a perdu le premier buteur Quinton de Kock – le meilleur buteur de la Coupe du monde – et le capitaine Temba Bavuma pour glisser à 67 pour deux.

Il est devenu 136 pour quatre après que Rassie van der Dussen et Heinrich Klaasen aient chuté respectivement pour 21 et 12 alors que le Pakistan se battait durement contre une unité de frappeurs qui était dans une forme formidable ce tournoi.

Lorsque David Miller et Marco Jansen – quelques instants après avoir lancé Haris Rauf sur le terrain pour six – sont partis, les Proteas avaient encore besoin de 36 pour gagner avec quatre guichets restants.

Image:

Aiden Markram a tiré 91 points sur 93 ballons pour aider l’Afrique du Sud à remporter la victoire contre le Pakistan lors de la Coupe du monde de cricket.





Usama Mir a ensuite obtenu le guichet précieux de Markram pour 91, et il a été rapidement suivi jusqu’aux vestiaires par Gerald Coetzee, rattrapé par Shaheen Shah Afridi (trois pour 45), avec 21 désormais la cible.

Un brillant attrapé et lancé d’une seule main de Rauf l’a fait pour Lungi Ndidi avec 11 requis et, trois points plus tard, le numéro 11 Tabraiz Shamsi a survécu à la plus étroite des révisions avant l’étape.

Mais Maharaj a réussi un précieux sept non retiré, y compris la limite gagnante, pour que l’Afrique du Sud franchisse la ligne d’arrivée.

Plus tôt, lorsque le capitaine pakistanais Babar Azam était parti pour 50, son équipe vacillait à 141 pour cinq.

Mais un run-a-ball 52 de Saud Shakeel a mené la contre-attaque avec Shadab Khan, qui en a fait 43.

Cependant, Shamsi a terminé avec quatre pour 60 alors que le Pakistan a été licencié pour 270 sur 46,4 overs.

La cinquième victoire de l’Afrique du Sud les place en tête du classement, à égalité de 10 points avec l’Inde, hôte, ayant joué un match de plus, tandis que les espoirs du Pakistan en demi-finale ne tiennent qu’à un fil après une quatrième défaite.

Et après?

La Coupe du monde de cricket se poursuit avec un programme double samedi alors que l’Australie affrontera la Nouvelle-Zélande (5h30 sur Sky Sports Cricket, début à 6h) et que les Pays-Bas affronteront le Bangladesh (9h sur Sky Sports Mix, début à 9h30).

La Coupe du monde de cricket se poursuit avec un programme double samedi alors que l'Australie affrontera la Nouvelle-Zélande (5h30 sur Sky Sports Cricket, début à 6h) et que les Pays-Bas affronteront le Bangladesh (9h sur Sky Sports Mix, début à 9h30).

L'Angleterre sera la prochaine à affronter l'Inde, pays hôte, dimanche (8h sur Sky Sports Cricket, début à 8h30), avec ses espoirs de qualification en jeu. Le Sri Lanka sera le prochain en action lundi et peut renforcer ses espoirs en demi-finale contre l'Afghanistan (8h sur Sky Sports Cricket, départ à 8h30).