David Warner et Mitchell Marsh ont brisé des siècles dans un partenariat d’ouverture record pour inspirer l’Australie à une victoire catégorique de 62 points contre le Pakistan lors de leur match de groupe de la Coupe du monde de cricket à Bangalore.

Les ouvreurs australiens ont partagé un partenariat incroyable d’une valeur de 259 sur 203 balles – la position d’ouverture la plus élevée dans une Coupe du monde pour leur équipe et la deuxième plus élevée de la compétition – après que Pat Cummins ait perdu le tirage au sort et que son équipe ait été mise au bâton.

Le Pakistan a infligé un mini effondrement en fin de manche, le lanceur vedette Shaheen Shah Afridi (5-54) ayant fait l’essentiel des dégâts, alors que l’Australie a totalisé 367-9.

Dans la course-poursuite, la paire pakistanaise Abdullah Shafique (64 ans) et Imam-ul-Haq (70 ans) ont partagé une position d’ouverture d’une valeur de 134 sur 127 balles, les deux atteignant leur demi-siècle avant d’être renvoyés par Marcus Stoinis (2-40). .

Adam Zampa (4-53) a ensuite pris les commandes de l’Australie alors qu’il récupérait un autre quatre fers, éliminant Mohammad Rizwan (46 ans) après un examen réussi de lbw, et quand il est parti, les espoirs du Pakistan ont également fait de même, puisqu’ils ont été éliminés pour 305. avec quatre overs et demi restants.

Les manches spectaculaires de Warner

Warner a réussi 163 balles sur 124 alors qu’il décrochait son 21e siècle ODI et sa quatrième tonne consécutive contre le Pakistan, fracassant 14 quatre et neuf six après avoir été abandonné par le fileur de jambe Usama Mir (1-82) sur 10 au cinquième.

Le joueur de 36 ans a bien commencé, atteignant son demi-siècle en seulement 39 balles, tandis que Marsh, le garçon d’anniversaire, a atteint ses 50 en 40 livraisons. Le duo a battu le record d’ouverture de Shane Watson et Brad Haddin pour l’Australie de 183 contre le Canada en 2011.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Warner a eu de la chance puisqu’Usama Mir, qui faisait ses débuts en Coupe du Monde, a réussi d’une manière ou d’une autre à réussir l’une des captures les plus faciles que vous ayez jamais vues.



Marsh a finalement réussi un record en carrière de 121 sur 108 balles, atteignant son deuxième siècle ODI avec style en conduisant Mohammad Nawaz (0-43) à la limite de couverture pour quatre.

Le joueur de 32 ans a frappé 10 limites et neuf six avant de réussir une livraison courte et large de Afridi, lanceur rapide du bras gauche du Pakistan cela a gonflé à mi-parcours où Usama a complété la capture, compensant en partie son erreur coûteuse plus tôt.

Afridi a de nouveau frappé sur le ballon suivant pour écarter Glenn Maxwell pour un canard doré, laissant l’Australie 259-2 à la 34e et offrant au Pakistan une lueur d’espoir.

Usama a rattrapé et joué Steve Smith (7) avant qu’il ne réussisse à démarrer, alors qu’il était un lanceur rapide Haris Rauf (3-83) a fait une grande percée en éliminant finalement Warner qui a parachuté un coupeur pour remplacer le défenseur. Shadab Khan depuis longtemps. Il a donné un coup de poing à Afridi alors qu’il retournait à l’abri avec la foule debout au stade M. Chinnaswamy.

Image:

Shaheen Afridi du Pakistan réagit après qu’Usama Mir ait laissé tomber David Warner d’Australie





Après le limogeage de Warner, l’Australie a eu du mal à construire un partenariat tardif, passant de 339-5 à la 45e à 363-9 à la 49e, alors que Rauf a renvoyé Marnus Labuschagne (8) avec un videur et a fait rattraper Josh Inglis (13). .

Afridi a épongé la queue et éliminé Mitchell Starc (2) et Josh Hazlewood (0) avec des livraisons consécutives lors de la finale alors que les Australiens n’ont ajouté que 28 points à leur total au cours des cinq derniers overs.

Le Pakistan ne répond pas

Shafique a frappé un demi-siècle de 52 balles, le deuxième de sa carrière ODI, alors que le Pakistan a fait un bon début de manche, mais un pare-chocs de Stoinis a attrapé le bord supérieur de sa batte et Maxwell a complété la capture. Stoinis a encore frappé deux overs plus tard, cette fois pour écarter l’autre ouvreur du Pakistan, Imam.

Le skipper Babar Azam (18 ans) est tombé à moindre coût face à Zampa lorsqu’il a tenté un tir tiré et un plongeur Cummins a pris une prise sensationnelle pour renvoyer son collègue capitaine.

Alors que Rizwan ancrait les manches, comme il le fait si souvent, Cummins a vu la fin de Saud Shakeel (30) et Zampa a piégé Iftikhar Ahmed (26) lbw.

Image:

Les joueurs australiens célèbrent le guichet du Pakistanais Abdullah Shafique





Le fileur de jambe Zampa a de nouveau frappé deux overs plus tard, écartant cette fois le gros frappeur pakistanais Rizwan quatre moins d’un demi-siècle.

Hasan Ali a frappé Starc pour une limite jusqu’au tiers profond pour amener le Pakistan au-delà des 300, mais a été renvoyé le ballon suivant par l’armateur gauche australien qui a maintenu son record de prise de guichet à chaque match de Coupe du monde auquel il a joué.

Cummins a récupéré le dernier guichet d’Afridi qui a matraqué le ballon directement au milieu du guichet où Labuschagne a scellé l’accord.

Cette victoire a permis à l’Australie de se hisser à la quatrième place du tableau de groupes avec deux victoires en quatre matches, tandis que le Pakistan est tombé à la cinquième place en termes de taux de course net avec le même record. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour les demi-finales.

Babar : Nous avons besoin de grands partenariats intermédiaires

Capitaine pakistanais Babar Azam :

« Les 34 premiers overs sur le terrain nous ont coûté cher.

« Nous avons laissé tomber Warner et ces frappeurs s’assurent qu’ils encaissent. Nous remercions les quicks et les fileurs d’être revenus dans les 15 derniers matchs, ils ont touché leurs longueurs et leurs moignons.

« Nous avons de petits partenariats mais il nous en fallait de gros au milieu. Honnêtement, nous devons être à la hauteur dans les 10 premiers [overs] avec le ballon et les partenariats au milieu avec la batte.

Cummins : Nous avons établi la référence

Capitaine australien Pat Cummins :

« C’était génial. Jouer ici est assez difficile, mais c’est bien de remporter une victoire.

« Bien dès les premiers matchs. Cela a donné le ton et nous voulons continuer le jeu comme ça. La clé dans les ODI est de continuer.

« Zampa a été génial – il a montré sa classe. C’est un preneur de guichet. Nous avons établi la référence lors des deux derniers matchs et nous devons continuer sur cette lancée. »

Samedi 21 octobre à 9h00





Et après?

Australie rendez-vous à Delhi pour affronter le Pays-Bas le mercredi 25 octobre, alors que Pakistan se heurter Afghanistan à Chennai le lundi 23 octobre.

Les deux matchs sont en direct sur Sky Sports Cricket avec une couverture à partir de 9h avant le premier bal à 9h30.

Montre Angleterre contre Afrique du Sud en direct aussi Sky Sports Cricket et Événement principal de Sky Sports à partir de 9h le samedi (premier bal à 9h30).

Suivez le match sur skysports.com et sur l’application Sky Sports avec un blog textuel en direct et des clips vidéo en jeu. Vous pouvez également diffuser les jeux avec MAINTENANT.