Coupe du monde de cricket : Kane Williamson fera partie de l’équipe néo-zélandaise après le succès d’une opération au genou | Actualités sur le cricket

Le capitaine néo-zélandais Kane Williamson fera partie de l’équipe de 15 joueurs pour la Coupe du monde de cricket alors qu’il continue de se remettre d’une opération au genou.

Williamson s’est blessé alors qu’il jouait en Premier League indienne en mars, mais a fait suffisamment de progrès dans sa convalescence pour être en lice avant le début du tournoi en octobre.

L’entraîneur des Black Caps, Gary Stead, a cependant souligné que Williamson – qui s’est entraîné avec l’équipe lors de sa tournée en Angleterre – ne serait pas poussé à jouer tant qu’il n’était pas complètement en forme.

« Kane a fait preuve d’un dévouement phénoménal dans sa rééducation et a été soutenu par un solide groupe d’experts autour de lui », a déclaré Stead. « Il n’a ménagé aucun effort pour essayer de recommencer à jouer au cricket au plus haut niveau. Nous sommes ravis d’être en mesure de le sélectionner.

« En même temps, il a également gardé du recul quant à son rétablissement et n’a pas voulu se précipiter ou forcer son retour trop tôt.

« Comme nous l’avons dit précédemment, c’est formidable qu’il veuille jouer au cricket pour la Nouvelle-Zélande à long terme. »

Williamson est déterminé à pouvoir participer à ce qui serait sa quatrième Coupe du monde.

« Tout au long de ce processus, j’ai essayé de garder l’esprit ouvert sur le moment où je pourrais revenir au cricket et de ne pas trop me concentrer sur une date ou un match », a déclaré Williamson, dont l’équipe a été battue par l’Angleterre lors d’un Super Over qui a décidé la finale de la Coupe du monde 2019 à Lord’s.

« Etre sélectionné ne change rien à cela et je sais qu’il y a encore du travail à faire et des objectifs quotidiens à atteindre pour revenir sur le terrain avec l’équipe. »

La Nouvelle-Zélande devrait nommer son équipe pour la Coupe du monde le lundi 11 septembre, le tournoi débutant en Inde le 5 octobre.