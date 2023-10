Coupe du monde de cricket : Jos Buttler a déclaré que l’Angleterre continuerait à jouer son style de cricket agressif | Actualités sur le cricket

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré que son équipe continuerait à jouer son style de cricket agressif alors qu’elle vise à défendre son titre de Coupe du monde des 50 plus en Inde.

L’Angleterre se lance dans le tournoi en tant que favori après une révolution dans sa façon de jouer au cricket et est devenue double championne du monde après avoir remporté la Coupe du monde T20 l’automne dernier.

Dans une répétition de la finale de la Coupe du monde 2019, ils affronteront la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture du tournoi avec le premier ballon jeudi à 9h30 au stade Narendra Modi d’Ahmedabad, en direct sur Sports aériens.

« Nous voulons jouer au cricket agressif, affronter le jeu et repousser les limites de ce dont nous sommes capables en tant que joueurs et en tant qu’équipe », a déclaré Butter en s’adressant à Sports aériens.

« Nous jouons dans un style que les gens aiment regarder. Nous risquons de perdre pour essayer de gagner, ce qui crée des matchs passionnants et c’est ce que les gens aiment regarder.

« Chaque match est différent. Nous avons vécu des matchs fantastiques contre la Nouvelle-Zélande au fil des ans et notre premier match est important pour toutes les personnes impliquées. La meilleure équipe du jour gagnera.

« Nous avons une équipe très expérimentée et nous nous sommes réunis dans la série ODI pour la Nouvelle-Zélande sans avoir joué depuis un petit moment, mais chacun s’est parfaitement intégré à son rôle et à la familiarité du groupe. »

Image:

L’Angleterre est l’actuelle championne du monde dans les deux formats de ballon blanc





L’Inde est un territoire familier pour Buttler et la plupart des membres de l’équipe d’Angleterre, ayant joué dans la Premier League indienne, et ils seront habitués aux conditions météorologiques et aux terrains secs.

« Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’être capitaine de cette équipe lors d’une Coupe du Monde. C’est un immense honneur et je suis vraiment excité », a ajouté Buttler.

« Il n’existe aucun autre endroit au monde comparable à l’Inde pour le cricket et la passion des fans là-bas. Ils créent un environnement spécial. »

Bien qu’il se soit lancé dans le tournoi en tant que double champion du monde, Buttler ne se fait aucune illusion sur la difficulté du parcours de l’Angleterre vers la finale.

Image:

Buttler a éliminé le Néo-Zélandais Martin Guptill alors que l’Angleterre battait la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde 2019 dans un super over dramatique.





« Nous sommes peut-être champions en ce moment, mais tout le monde s’améliore, tout le monde s’entraîne plus dur, et si vous ne le faites pas, vous êtes laissé pour compte », a déclaré Buttler.

« A l’approche de cette Coupe du Monde, nous saurons que toutes les autres équipes se seraient entraînées aussi dur que nous et nous devrons nous assurer que nous sommes dans la meilleure position possible pour gagner. »

Image:

Buttler célèbre après avoir éliminé Martin Guptill de la Nouvelle-Zélande lors du super over de la finale de la Coupe du monde de cricket en 2019





« Je ne pense pas que vous soyez jamais à votre meilleur. Il y a tellement de profondeur dans le jeu et il y a toujours un autre tir ou une autre technique que vous souhaitez maîtriser.

« Lorsque vous êtes en position d’être un modèle, vous avez la responsabilité de jouer d’une manière qui excite les jeunes fans et les encourage à s’impliquer dans le jeu.

« Ils sont l’avenir du jeu et nous l’avons très bien fait en tant qu’équipe au cours de la dernière décennie. »

Lors de l’extraordinaire finale de 2019, c’est Buttler qui a enlevé les cautions pour éliminer le Néo-Zélandais Martin Guptill dans le super over décisif.

Jeudi 5 octobre à 9h00





« La finale a été incroyable, mais le voyage est ce dont on se souvient encore plus », a déclaré Buttler.

« Après avoir remporté une victoire durement disputée et avoir célébré dans le vestiaire, ce sont les moments que vous chérissez.

« Nous avons perdu quelques matchs lors de la Coupe du monde 2019 que nous espérions peut-être gagner et c’est dans ces moments-là que vous êtes mis au défi. C’est à ce moment-là que vous devez rester fidèle à ce en quoi vous croyez.

« C’est facile de dire les bonnes choses quand on gagne, mais peut-on y croire quand on perd ? »

Regardez la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 en direct sur Sky Sports entre le jeudi 5 octobre et le dimanche 19 novembre. Vous pouvez diffuser le tournoi MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois. Annulez à tout moment.