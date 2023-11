Coupe du monde de cricket ICC 2023 – Pat Cummins salue le 201 de Glenn Maxwell comme « la plus grande manche ODI jamais arrivée »

Andrew Miller

Glenn Maxwell a mené une résistance individuelle AFP/Getty Images

Pat Cummins a salué le double siècle d’invincibilité de Glenn Maxwell contre l’Afghanistan comme “la plus grande manche ODI jamais arrivée”, alors que l’Australie a réservé sa place en demi-finale de la Coupe du monde grâce à une étonnante riposte individuelle à Mumbai.

À la poursuite de 292 pour la victoire, l’Australie s’était effondrée à 91 pour 7 au 19e, avant que Maxwell et Cummins ne se réunissent dans un huitième guichet ininterrompu de 202 – un partenariat record cela a été rendu d’autant plus remarquable par la quasi-incapacité de Maxwell avec des crampes au milieu de ses manches.

Alors que Cummins tenait une volée pour ses 12 balles invaincues sur 68 balles, Maxwell a réussi un total de 21 quatre et 10 six au cours de son séjour de 128 balles, y compris une succession de coups extraordinaires à travers la ligne alors qu’il faisait confiance à son œil pour dégager les cordes tout en ses jambes étaient incapables de bouger.

À plusieurs reprises, il a semblé qu’il pourrait être contraint d’abandonner blessé, Adam Zampa étant venu le remplacer au bord de la frontière, mais Maxwell a retrouvé suffisamment de mobilité pour terminer la poursuite de façon glorieuse – avec une volée de six, six, quatre, six de Mujeeb Ur Rahman, dont le dernier lui a permis de devenir le premier Australien, et neuvième homme au total, à atteindre 200 dans une manche ODI.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après ses efforts, Maxwell a déclaré lors de la présentation du joueur du match : “Horrible ! Je me sens choqué ! Il faisait évidemment très chaud quand nous jouions aujourd’hui, et je n’ai pas vraiment fait un match complet. beaucoup d’exercices de haute intensité sous la chaleur, et cela m’a certainement pris aujourd’hui.

“Nous avons élaboré un plan pour rester au même bout pendant un petit moment jusqu’à ce que je puisse retrouver un peu de mouvement, et heureusement, j’ai pu tenir le coup jusqu’au bout.”

Ayant déjà réussi un record de 40 balles en Coupe du Monde contre les Pays-Bas, Maxwell a minimisé sa performance, en partie parce qu’il avait besoin d’une part importante de sa fortune avant de pouvoir produire son coup décisif.

Il est arrivé dans l’enceinte du neuvième pour faire face à un triplé d’Azmatullah Omarzai gonflé, et a dûment survécu à un examen pour lbw après avoir réussi une livraison précise hors de la ligne de son moignon, mais a eu besoin de plusieurs autres occasions avant. il a trouvé sa gamme.

Le 27, il a réussi à annuler un appel en poids de poids de Noor Ahmad qui s’est avéré glisser sur le dessus de ses moignons, mais dans le même temps, il a été gravement lâché par Mujeeb sur un court carré arrière, un sursis qui aurait laissé l’Australie en baisse. et dehors à 112 pour 8.

“Écoutez, ça aurait été bien si c’était sans chance”, a déclaré Maxwell. “J’ai vécu une vie charmante là-bas. J’ai eu beaucoup de chance. Et je suppose que j’en ai profité au maximum. J’ai l’impression d’avoir déjà eu ce genre de manches auparavant, où on m’a donné une chance et je n’ai pas eu de chance.” Je n’en ai pas profité au maximum, donc aller jusqu’au bout ce soir sans retrait à la fin est quelque chose dont je suis vraiment fier.”

Son capitaine était cependant moins réservé sur le spectacle auquel il avait assisté de près du côté non-attaquant. “C’est tout simplement ridicule… Je ne sais pas comment vous décrivez cela”, a déclaré Cummins lors de la présentation d’après-match. “Maxi était hors de ce monde. Ce doit être la plus grande manche ODI qui soit jamais arrivée.”

Au fur et à mesure que les manches avançaient, et qu’il devenait clair que l’Australie avait renversé une situation de match qui, à un moment donné, leur avait donné 0,21% de chances de gagner, on pouvait voir les coéquipiers incrédules de Maxwell dans le vestiaire australien s’émerveiller de son jeu de coups.

“C’était juste un de ces jours où vous vous dites ‘oui, quand c’est arrivé. J’étais ici au stade'”, a déclaré Cummins. “Nous nous sentons très chanceux d’être ici.

“Je ne pouvais pas faire grève”, a-t-il plaisanté lorsqu’on lui a demandé comment les deux hommes avaient construit leur partenariat. “Tu as juste [let] Maxi fait son truc… Je veux dire, comment vais-je dire quelque chose à quelqu’un comme ça ? Il était génial. Chaque fois que vous courez après, il a toujours un plan. Même avec 200 de retard, il cherche toujours un moyen de gagner le match. »

Pour sa part, Maxwell a déclaré que son sursis en poids léger avait été le moment où il avait réalisé la route qu’il devait emprunter pour sauver le match pour l’Australie.

“[We didn’t plan] trop, pour être honnête. Fondamentalement, nous nous en sommes tenus à nos propres plans de frappeurs autant que possible. Et je suppose que pour moi, il s’agissait toujours d’essayer d’être positif, d’essayer de les affronter et de produire de mauvais ballons, ou quelque chose d’autre que je pourrais marquer.

“J’avais l’impression que si j’avais juste défendu mon chemin, ils auraient pu me mettre un peu sous pression. Le poids qui dépassait juste le sommet, c’était probablement le coup de pouce dont j’avais besoin, pour me dire que je devais le faire. commencez à jouer quelques coups et soyez un peu plus proactif. »

Si l’Australie n’avait pas réussi à riposter, l’Afghanistan l’aurait devancé avec 10 points au classement de la Coupe du monde et aurait laissé sa progression en demi-finale sous pression, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan se battant également pour les quatre premiers. Au lieu de cela, leur place est confirmée avec un match encore à venir, et après deux défaites précoces contre l’Inde et l’Afrique du Sud, Maxwell a admis que c’était un résultat satisfaisant.

“C’est incroyable”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’après les deux premiers matchs, tout le monde a été assez rapide pour nous radier, et revenir et gagner six fois de suite est un grand effort de la part de ce groupe. La confiance est toujours là et gagner un match comme ce soir, je l’espère. cette croyance se répand dans les vestiaires. »

Cummins a ajouté que le résultat et la manière dont il avait été obtenu auraient également été remarqués par leurs rivaux au titre.

“Je pense qu’il est important, non seulement que notre équipe pense qu’on peut gagner n’importe où, mais que l’opposition le prenne également en compte”, a-t-il déclaré. “Vous commencez à planifier vos 50 overs en gardant cela à l’esprit, et vous utilisez peut-être les quilleurs un peu différemment. Vous devez le faire quand quelqu’un est aussi chaud.”

Le capitaine afghan, Hashmatullah Shahidi, a admis qu’il était “très déçu” alors qu’il réfléchissait à une occasion en or pour son équipe d’écrire davantage dans l’histoire.

“Le cricket est un jeu amusant. C’était incroyable pour nous”, a-t-il déclaré. “Nous étions dans le match, nos quilleurs ont très bien commencé, mais à la fin de la journée, l’occasion manquée nous a fait mal. C’est le moment que nous avons manqué, et après cela, Maxwell ne s’est pas arrêté. Il a joué toutes sortes de coups, et je peux lui donner du crédit.